Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
Yarın:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
28 Eylül Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)
15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)
29 Eylül Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi (Gazanfer Bilge)
14.45 TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor (Gölbaşı)
16.30 Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Karataş Şahinbey)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
28 Eylül Pazar:
14.45 Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (90. Yıl)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
29 Eylül Pazartesi:
17.00 Fenerbahçe Koleji-Göztepe (Fenerbahçe Metro Enerji)