Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

Yarın:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi (Gazanfer Bilge)

14.45 TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor (Gölbaşı)

16.30 Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Karataş Şahinbey)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

28 Eylül Pazar:

14.45 Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (90. Yıl)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

29 Eylül Pazartesi:

17.00 Fenerbahçe Koleji-Göztepe (Fenerbahçe Metro Enerji)