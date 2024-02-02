Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçları 13-14 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalist ekiplerin yer alacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat'ta Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, ING Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Çeyrek final maç programı:

13 Şubat Salı:

18.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas

14 Şubat Çarşamba:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko

Dörtlü Final maç programı:

16 Şubat Cuma:

18.00 (Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor galibi) – (Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas galibi)

21.00 (Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko galibi) – (Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji galibi)

18 Şubat Pazar:

15.30 – Final