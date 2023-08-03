İSTANBUL - Sarıyerli muhtarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen kahvaltıda İBB yetkilileri ve muhtarlar mahallelerin sorunlarını, çözüm önerilerini ele aldı. Kahvaltıya; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, İETT Avrupa Planlama Müdürü Suzan Tunç Sazak, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Barış Yıldırım, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Sezer Ada Ateş ve üst düzey yöneticiler, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Kahvaltının ardından mahalle muhtarları; plajlar, temizlik, ilaçlama, ulaşım, altyapı ve sokak hayvanları konularındaki taleplerini İBB yetkililerine iletti.

“Bu toplantı bir ilk”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun,” Kaymakamlığımız ile yapılan toplantıda muhtarlarımızın İBB ile ilgili taleplerini dinledik ve sonrasında bu toplantının yapılması için adım attık. 39 ilçe içerisinde ilk defa bu kadar büyük katılımlı toplantı yapılıyor. O nedenle bu toplantıyı çok iyi anlamalı ve anlatmalıyız. Örnek olacaktır. Biz 2019'dan sonra Sarıyer İBB ile tanıştı demiştik. Bu toplantı işte bu tanışmanın en önemli kanıtlarından birisidir” dedi.

“Sarıyer'den İstanbul'a nefes oluyoruz”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,“ On beş yıldır Sarıyer'de ulaşamadığımız hiçbir yer kalmadı. Elini uzatan herkesin elini tuttuk. Tutmaya devam edeceğiz. Asıl olan devletin tüm kurumları ile elleri tutmaktır. Bugün çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Muhtarlarımız, Sarıyer Belediyesi ve İBB bir aradayız. Olması gereken de budur. Yerel yönetimler halka en yakın birimlerdir. Katılımcılığı sağlamak, iş birliği içerisinde çalışmak, böyle olur. Sevgili Ekrem Başkana ve ekibine bu toplantı için teşekkür ediyorum. Sarıyer İBB ile tanıştı cümlesi çok doğru. Tarihi sorunlar çözülüyor, yeşil alan miktarı artıyor. Sarıyer'den İstanbul'a nefes oluyoruz. Her birisi çok önemli olan işler yapıldı. Ama en önemlisi bu toplantıların yapılabiliyor olmasıdır. Muhtarlarımız sorularını soracak ve ilgili arkadaşlarımız yanıtlayacaklar. Notlar alınacaktır. Toplantı sonunda bir rapor çıkacak ve takip edilecektir. Katılan herkese teşekkür ediyor, iyi bir toplantı diliyorum” dedi.

“Birlikte çalışmak çok önemli”

Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz, “Mahalle sakinlerimiz mutlu ise biz de mutluyuz. Bu mutluluk da İBB ve Sarıyer Belediyesi emekleriyle oluyor. Birlikte çalışmak çok önemli. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. İBB Avrupa Yakası Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Öztürk ise, “Ekrem Başkanımızın selamlarını getirdik. Kendisi programı dolayısıyla toplantıya katılamadı. Sarıyer de olmaktan çok mutluyuz. İlk defa böyle bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Talepler ilgili birimlerimizle ivedilikle çözüme kovuşacak” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ