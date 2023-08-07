"Başkan" Filminin Çekimleri Tunceli'de Başladı

Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Başkan" filminin basın toplantısı, filmin çekildiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi. Tunceli'de çekilen "Başkan" filmi kasımda vizyona girmeye hazırlanıyor

Toplantıda konuşan filmin yapımcısı Hale Algan, bu filmin yapımcılığını üstlendiği ilk proje olduğunu belirterek, "A Time Medya olarak film sektöründe uzun vadeli ve kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık. İlk başladığımızda bu hikayeyle değil, çok farklı hayallerle başlamıştık, fakat Ulaş hocanın getirdiği bu senaryoyu çok beğendik" dedi.

Algan, yapımda yer alan oyuncuların çok başarılı performans sergilediğini kaydederek, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Senarist ve yönetmen Bahadır ise ilmin senaryosunun yıllar önce elinde hazır olduğunu ifade etti ve "Projemi Hale hanıma sundum, kendisi çok beğendi. Oyuncu arkadaşlarımız da bu projenin içinde bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti" diye konuştu.

Bahadır, çekimlerin çok keyifli geçtiğine vurgu yaparak, "Güzel bir hikaye. Aslında ülke olarak hepimizin özlediği sıcak ve samimi bir hikaye oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kasımda vizyona hazırlanan, yerel seçimlerde mevcut belediye başkanını değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu eden politik komedi yapımı "Başkan"ın kadrosunda ayrıca Füsun Demirel, Sadık Gürbüz, Bülent Çolak, Gözde Kaya, Gürberk Polat, Sercan Batık, Nil Eray, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Cavit Özer, Yusuf Emre Uzun, Fatih Yücebağ ve Yunus Emre Yücebağ da yer alıyor.

---------

Osman Yağmurdereli Mezarı Başında Anıldı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşnen ve aramızdan ayrılalı 15 yıl olan Osman Yağmurdereli mezarı başında dualarla anıldı.

Ünlü yapımcı Osman Yağmurdereli vefatının 15. Yılında eşi Eşi Esin Yağmurdereli ve yakın dostlarının katılımıyla Aşıyan mezarlığında anıldı…

-----------------

Özge Ulusoy "Güzelliğimin Sırrı Su İçmek"

İzmir'de özel bir poliklinikte Venüs Lifting yaptıran Özge Ulusoy, "Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorum ama güzelliğimin asıl sırrı su içmek" dedi.

Ünlü manken Özge Ulusoy yakın arkadaşı Damla Demir Yılmaz’ın sahibi olduğu poliklinikte cilt bakımı için venüs lifting yaptırdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, güzelliği için yaptırdığı işlemler nedeniyle bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının altına yorum yaparak kendisini eleştirenlere gülümseyerek cevap verdi.

Ulusoy ‘’O yorumlarda eleştirenler bana genelde dm'den mesaj atıp ne işlem yaptırdın; nerede yaptırdın gibi sorular soruyorlar. Ben bir şey yaptırmadan önce çok araştırıyorum dedi.

-------------

Derya Tuna Torun Heyecanı Yaşıyorum

AVM'de görüntülenen Derya Tuna, "Onlar ne zaman anne-baba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum."

"Karar onların, ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum. Torun heyecanı yaşamayı çok istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

TORUNLARIMI BEKLİYORUM'

Vadistanbul'da görüntülenen Derya Tuna da torun heyecanı yaşadığını dile getirdi:

"Büyük bir heyecan ve sevinçle torunlarımı bekliyorum. Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim."

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, "Cinsiyetleri henüz belli değil. Yoksa hemen alışverişe başlayacağım ama yine de bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım" diyerek, AVM'de alışveriş turuna çıktı.

-------------

Zeynep Yılmaz "Sürprizlerle Dolu Müzik Yolculuğuna Başladım"

Zeynep Yılmaz’ın ilk single çalışması olan “Hayır Hayır” tüm dijital platformlarda ve YouTube da yayınlandı. Sözü müziği Harun sürek’e ait olan şarkı, kısa bir süre önce klibi Osman Beltekin tarafından çekildi.

Günümüzün yaz esintileri ve 90 lar özlemi olanlar için sizi eskilere götüren çok kaliteli soundlarla günümüz aranjesiylede güçlendirilmiş olan şarkı şimdiden çok sevilmeye başladı. Zeynep yılmazın bundan sonrada ara vermeden yeni projelerini sevenlerine sunmaya hazırlanıyor.

Çok iyi bir ekibim var bu proje çok içime sinen bir iş oldu. Süprizlerle dolu bir müzik yolculuğuna başladım. Bundan sonra beni hep ekranlarda göreceksiniz. Bu serüven de yanımda olan herkese teşekkür ediyorum dedi.