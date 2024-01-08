Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan Başkan filminin gala gecesi önceki gün Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda yapıldı.

Tüm oyuncuların ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede, kahkahalar havada uçuştu. Uzun zamandır özlenen bir komedi filmiyle buluşan davetliler, filmi yoğun tezahürat, bol kahkaha ve mutluluk gözyaşları içinde izlediler. Tüm oyuncular filmi ilk kez gala gecesinde izlerken, sonunda da birbirlerini kucaklayarak tebrik etmeyi ihmal etmediler. Şampiyonlar ligi gibi olan oyuncu kadrosunda Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un yanı sıra ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan yer alıyor. 5 Ocak 2024’ten itibaren vizyonda sinema izleyicisi ile buluşacak olan film, hikayesi ve sinematografik yüksek değeri ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Ovacık Belediye Başkanlığı için adaylıklarını ilan eden Fikri (Diren Polatoğulları) ve Zeynel ‘in (Necip Memili), başkanlık yarışının komedi lisanı yüksek bir dille anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Ulaş Bahadır. A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin gala gecesinde tüm davetlilerden filme tam not geldi.

Film öncesi basının sorularını yanıtlayan ekipten ilk sözü alan filmin senaristi ve yönetmeni olan Ulaş Bahadır, içine sinen bir işi imza attığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; ‘Güzel ve keyifli bir film yaptık. İnsanların tekrar tekrar, yıllar geçse de izleyeceği bir film yaptık. Ülkemiz insanını güldürmek için, keyif alsınlar diye geliyoruz. Umarım takdir görür.

Yapımcım Hale ve Lale Algan’a çok teşekkür ederim, bu projeye gönül verdikleri için. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın var derler. Ben Ulaş Bahadır. Arkamda iki kadın var. O yüzden her ikisine de çok teşekkür ediyorum.

Arkadaşlar, dostlar, bundan sonra A Time Production ismini çok sık duyacaksınız. Biz güzel projeler üreteceğiz. İnsanları güldüreceğiz, hüzünlendireceğiz ama bu topraklara dair, bu ülkeye dair hep güzel hikayeler anlatacağız’ dedi.

"Efsane" Filmi 2 Şubat'ta Sinemalarda!

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin ilk teaserı yayınlandı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filmi, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk günü yayınlanan teaser kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan teaser filmi merakla bekleyenler de büyük heyecan uyandırdı. Teaser, olumlu yorumları ile sabırsızlıklarını belirten sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde tamamlanan çekimlerin ardında merakla beklenen Efsane filmi 2 Şubat’ta vizyona girecek. Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor.

Filmin Konusu

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

Emina İlkin Abaşlıoğlu " 10 Parmağında 10 Marifet "

Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren Emina İlkin Abaşlıoğlu çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, severek yaptığı oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce Tiyatro, Dizi ve Sinema oyunculuğu nun yanı sıra sunuculuk ta yapan güzel oyuncu Emina İlkin Abaşlıoğlu, hayattaki en büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.

“Afacanlar Kampta” Filmi 19 Ocak 2024’te Vizyona Girecek

Şile ormanlarında özel olarak kurulan platoda oluşturulan kamp alanında çekilen ve 19 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘Afacanlar Kampta’ filminin seti, sık sık can dostların ziyaretlerine ev sahipliği yaptı. ‘Afacanlar, çekimler süresince sevgiyle karşıladıkları can dostlarla geçirdikleri neşeli dakikaları, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi…

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlendi. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

Dedemin Gözyaşları'na Altın Koza'dan Onur Ödülü

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivalinde “DedeminvGözyaşları” isimli sinema filmine özel gösterim yapılarak, Başkan Zeydan Karalarvfilmin yapımcıları İhsan Taş ve Oktay Öndeş’e plaket takdim etti.

Bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan filmde; HalilvErgün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, AliyevUzunatağan ve Ali İpin gibi birbirinden ünlü isimler yer alırken, filmin senarist vevyönetmenliğini ise İhsan Taş üstleniyor.

Adana Altın Koza Film Festivalinde “Atatürk Parkında” gösterilen filmi izlemeyevgelen sinemaseverler filme yoğun ilgi gösterirken, filmin başrol oyuncusu Halil

Ergün, sahnede filmi ilk kez izlediğini ve çok duygulandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Halil Ergün “Yaprak Dökümü” dizisinden sonra ilk defa böyle bir yapımda yer aldım. Senaryo bana ilk geldiğinde o kadar heyecanlandım ki, bu rolü kesinlikle ben oynamalıyım dedim. İzleyicinin tepkisini gördükten sonra ne kadar doğru iş yaptığımızı bir kez daha anladım” diye konuştu.

"Hücreler " Tiyatro Oyunu Seyircisyle Buluşmaya Hazırlanıyor

BKM’nin büyük heyecanla beklenen 2024 prodüksiyonu ‘HÜCRELER’ oyunu sahneye çıkmak için gün sayıyor. Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosu ile dikkat çeken oyunun içinde sürpriz isimler de yer alacak.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde sahnelenen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ şahane bir komedi ile 19 Ocak itibariyle sahnelenmeye başlıyor.

Afişiyle ses getiren yeni yılın en iddialı oyunun video kısımlarında ünlü sürpriz isimler de yer alacak. Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar seyircilere bambaşka bir deneyim yaşatacak oyunda; Gülse Birsel, Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu video görüntüleriyle yer alacak. Engin Günaydın, ‘HÜCRELER’e görüntüleriyle dahil olan ünlü isimlere sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak.

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ merakla beklenen HÜCRELER’e hayat verirken Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu gerçek dünyadan videoyla sahneye katılacak. Gülse Birsel ise HÜCRELER’in şaşırtıcı bir karakter ile oyuna dahil olacak.

HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. HÜCRELER oyunu 19, 20 ve 21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de seyirciyle buluşacak.

"Aşk Mevsimi " Hem Güldürecek Hem Hüzünlendirecek

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nu buluşturan film seyircilerin kalbine dokunacak bir aşk hikayesini konu alıyor.

Filmde ‘Ali Yaman’a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu heyecanını hiç kaybetmeyen bir karakterle gönüllere taht kuracak. Sonrasını düşünmeden hareket eden, neşeli ve enerjik bir yapıya sahip olan Ali Yaman için tek bir gerçek vardır o da ‘Şirin’. Büyük aşkı için çabalamaktan vazgeçmeyen Ali Yaman, bazen seyircilerin yüzünü güldürecek kimi zaman ise hüzünlendirecek.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek.

Latin Amerika Ülkeleri de Türk Dizi Rüzgârına Kapıldı

Türk dizileri dünyanın dört tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Latin Amerika ülkeleri de Türk dizi rüzgârına kapıldı. Latin Amerika’da geçen yıl en çok izlenen 10 dizinin 9’unun Türk dizisi olduğu ortaya çıktı. HBO Max’in açıkladığı listede Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Yargı ve Kara Sevda dizileri var.

Türk dizileri yayınladıkları ülkelerde reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle takip edilen Türk yapımları Latin Amerika’da da büyük başarıya imza attı. Latin Amerika’nın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde olduğu “Aşk-ı Memnu” ile başlayan Türk dizi hayranlığı artık bir tutkuya dönüştü. HBO Max’in açıkladığı listeye göre Latin Amerika’da geçen yıl en çok izlenen 10 dizinin 9’unun Türk dizisi olduğu ortaya çıktı. Listenin ilk sırasında başrolünü Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı “Sen Çal Kapımı” var.

‘SADAKATSİZ’ 2. SIRADA

İkinci sırada ise Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un birlikte kamera karşısına geçtiği “Sadakatsiz” dizisi yer aldı. Üçüncü sırada yer alan dizi ise, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı “Yargı” oldu. HBO Max’in açıkladığı listede yer alan diğer diziler ise “Aşk Mantık İntikam”, “Kadın”, “Mucize Doktor”, “Kara Sevda”, “Kızım” ve “Baraj”dı.