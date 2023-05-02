İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Disk Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi, Tüm-Belsen Şube Başkanı İbrahim Sönmez ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve belediye çalışanları katıldı. İşçilerle bu önemli günde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Adil Çiftçi ve İbrahim Sönmez, işçilerin hakları için verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.

“Özveriniz için hepinize teşekkür ediyorum”

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Sizlerle 2019 yılından bu yana birlikte omuz omuza çalıştığım için çok mutluyum. Emeğin, dayanışmanın ve alın terinin değerini bilerek Beylikdüzü için durmadan çalışan, üreten ve emek veren siz değerli yol arkadaşlarımın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Biz her zaman sizlerin alın teri kurumadan emeğinizin karşılığını ödemek için çaba gösteren bir kurum olduk. Daha iyi koşullarda çalışmanız ve yaşamanız için bu mücadelemiz devam edecek. Her bir arkadaşımız yaptığı işi kalbiyle yapıyor. Özveriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğiniz ve alın teriniz için sağ olun, var olun. Bu mücadeleyi 14 Mayıs’tan sonra daha da büyüteceğiz. Zenginliği hep birlikte paylaşacağımız bir ülkeyi birlikte inşa etmek zorundayız” diye konuştu.

“Beylikdüzü’nde kıymetli uygulamalar yapılıyor”

Beylikdüzü Belediyesi’ne işçi ve işveren barışı konusunda attığı adımlar nedeniyle teşekkür eden Özgür Karabat ise, “Hem sendikayı hem de belediyeyi kıymetli hale getiren uygulamalar yapılıyor. Sayın Başkanımın da bu konuda çok değerli çabaları olduğunu biliyorum. Beylikdüzü Belediyesi’nin işçiye, emekçiye ve memura verdiği önem için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ