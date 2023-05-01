İSTANBUL- Başarı, şans veya tesadüf değildir; başarılı ortak özellikleri vardır. Başarı farklı biçimlerde hayatımıza girer fakat başarılı insanların özellikleri hep aynıdır. İşte başarılı insanların ortak özellikleri…

Hızlı karar alır, hızlı harekete geçerler

İnsanların hayallerinin önündeki büyük engellerden bir tanesi hızlı karar alamamak ve hızlı harekete geçememektir. Başarılı insanlar karar mekanizmasının kendilerinde olduğunun farkındadır ve buna göre hareket ederler. Yaptıkları şeyin direkt olarak kendilerini etkileyeceğini de iyi bilirler. Harekete geçmediğiniz fikirler sadece fikir olarak kalırlar.

Hedeflerini doğru belirler, eğer yanlışsa yol değiştirirler

Başarılı insanlar koydukları hedefler doğrultusunda, ne üzerinde çalıştıklarını çok iyi bilirler. Yapamayacakları şeylerin ardından gitmezler. Eğer yolda istenmeyen durumlarla karşılaşırlarsa da plan değişikliğine giderler.

Kendilerine saygılıdırlar

Başarılı insanların kendilerine olan saygıları, başarıyı hak etmelerinin asıl sebebidir. Bu yüzden hata yapmaktan çekinmezler ve bu hatayı pozitife çevirebilirler.

Küçük ve sürekli adımlarla ilerlerler

Büyük adımlar insanların gözünü korkutarak hedeften uzaklaştırır. Bunun yerine küçük fakat sürekli olan adımlarla daha hızlı bir şekilde aksiyon alınabilir. Başarılı insanlar bu özelliğe fazlasıyla sahiptir.

İşlerinde uzmandırlar

Başarılı insanlar alanlardaki en iyi isim olma eğilimindedirler. Alakası olmayan alanlarda boş yere efor sarf etmezler. Sektörünün gerektirdiği bilgi birikimine sahiptirler ve yeni gelişmelerden haberdar olurlar.

İrade sahibidirler

Başarılı insanlar aşırı duyguların insanı değildirler. Yapmayacakları konusunda net çizgileri vardır. Çok heyecanlanmaz, aşırı öfkelenmezler. Kendilerini kontrol etme konusunda üstün yeteneklilerdir.

Hatalardan ders alırlar

Hatalar başarılı insanlar için motivasyon kaynağıdır. Çünkü başarılı insanlar, hatalardan ders almayı bilir ve bunu pozitif doğrultuda değiştirirler; yani hatalara takılı kalmazlar. Bu biraz da pozitif bakış açısı ile ilgidir.

İletişim becerileri yüksektir

Başarılı insanların iletişim becerileri yüksektir. Amaçları doğrultusunda etkin bir iletişime sahiptirler. Bu iletişim becerileri onların önemli, ne istediğini bilen ve çalışkan özelliklerini öne çıkartır.

Verimli çalışabilme yeteneğine sahiptirler

Başarılı insanlar uzun saatler boyunca ve sistemsiz bir şekilde çalışmazlar. Etkin, keyifli ve planlı bir şekilde çalışırlar. Sürekli meşgul olmak mükemmel çalıştığınız anlamına gelmez. Önemli olan plan ve programa sahip olmaktır. Başarılı insanlarda bu özellik fazlaca vardır.

Paylaşımcıdırlar

Başarılı insanlar paylaşmayı bilirler. Çünkü kaliteli bir paylaşımın, verdiklerinden çok daha fazlasını getireceğini bilirler. Ve bu paylaşımı içtenlikle; kaliteli bir şekilde yaparlar.

Duygularla hareket etmezler

Başarılı insanlar bilinçli bir şekilde mantıklı kararlar almaya çalışırlar. Duygularla hareket etmek her zaman bizi hedeflerimize götürmez; mantıklı ve bilinçli olarak, uzun vadeli planlar yapmak başarılı insanların önemli özellikleridir.

Mükemmeliyetçilerdir ama her zaman değil

Mükemmeliyetçilik güzeldir, sonunda kusursuz işler çıkar. Fakat bazı durumlarda mükemmeliyetçi olmamak gerekir; aşırı mükemmeliyetçilik hızlı karar almak gibi birçok özelliği beraberinde silip süpürür. Unutmayın bazen bir işi başarmak önemlidir, mükemmel olması değil.

Analiz kabiliyetine sahiptirler ve gelişmeleri takip ederler

Yapılan iş kadar takip de çok önemlidir. Analiz ve takip doğrultusunda var olan tablodaki eksikler, artılar su yüzüne çıkar. Bu eksikler doğrultusunda yapılması gerekenler öğrenilerek hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürürler.

Doğru yer ve zamanda bulunurlar

Başarılı insanlar sosyal insanlardır. Kendilerine katkısı olacak insanlarla bir arada ve ortamlarda bulunurlar. O insanlar ile iş birliği içindedirler. Ve bu insanlara üstten bakmaktan çok; onlardan ilham alırlar.

Kendilerinden emindirler

Kendinden emin olmak, emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlar. Kendinden emin olmak belli alıştırmalarla mümkündür. Eski başarıları hatırlamak, hatalardan korkmamak, eleştirileri kişisel algılamamak bunlardan bir kaçıdır.

İyi birer dinleyicidirler

Başarılı insanlar dinlemeyi çok severler. Çünkü yapacakları ve yapmayacakları şeyler konusunda meraklı ve sabırsızdırlar. Ve bu dinleme özelliği insanların ihtiyaçları hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

HABER: BURHAN AKDAĞ