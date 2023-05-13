İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tiyatrosever gençleri sahneyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda gençler sanatla iç içe harika bir festival geçirdi. Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin düzenlediği Başakşehirli Genç Yıldızlar Sahnede 3. Liseler Arası Tiyatro Festivali’nde 386 öğrenci katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan festivalin final heyecanı Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde yaşandı. Final programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katıldı. Festivalin jüri üyeliğini Türk tiyatrosunun önemli isimleri; Zihni Göktay, Ferdi Akarnur, Ayşen İnci, Cengiz Küçükayvaz, Caner Demir ve Züleyha Karyağdı yaptı.

25 oyun, 6 bin tiyatrosever…

Başakşehirli gençlerin sahnede harika performanslar sergilediğini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imizin genç yıldızları, şehrimizin yeni sanat merkezi Şehir Sanat’ta oyunlarını sahneleyerek, ilk sahne heyecanlarını da yaşadı. 25 özgün tiyatro oyunu sahneleyen gençlerimizi 6 bin Başakşehirli tiyatroseverimiz izledi. Festivalimizde en başarılı gençlik oyunundan en başarılı genç kadın oyuncuya, en başarılı genç erkek oyuncudan tiyatro dostu okula kadar ödüllerimiz veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yolunuz açık olsun, sahne heyecanınız bitmesin”

Başakşehir’de binlerce genci sanat yoluyla da bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Her biri bir yıldız olan Başakşehirli gençlerimiz sahnede adeta parlıyor. Bizim gözümüzde her bir gencimiz çok başarılı. Yolunuz açık olsun, sahne heyecanınız hiç bitmesin.” dedi.

Festivalde finale kalan TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ve Aykut İspir yönettiği “Uyduruklar Diyarı”, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ve Oğuz Cabir Arslan yönettiği “Yolcular” ile Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı ve Özlem Şen’in yönettiği “Sindirella Versiyon 2023” oyunları sahnelendi.

Gençler ödüllerini Başkan Kartoğlu’ndan aldı

Festivalde en başarılı müzik tasarımı ödülü “Kendini Bil” oyunuyla Arnavutköy Anadolu Lisesi’ne, en başarılı sahne tasarımı ödülü “Yolcular” oyunuyla Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’ne verildi. Ümit vaat eden genç kadın oyuncu ödülünü “Sindrella Versiyon 2023” oyunundaki performansıyla Rukiye Ece, ümit vaat eden genç erkek oyuncu ödülünü “Sinsirella Cırrık Kuşu” oyunundaki performansıyla Ahmet Arif Sönmez, en başarılı genç yardımcı kadın oyuncu ödülünü “Kız Babası” oyunundaki performansıyla Elif Nur Emin, en başarılı genç yardımcı erkek oyuncu ödülünü ise “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” oyunundaki performansıyla Yusuf Derebe layık görüldü.

En başarılı genç kadın oyuncu ödülü “SinsirellaCırrık Kuşu” oyunuyla Zeynep Güzelaslan’ın, en başarılı genç erkek oyuncu ödülü “Uyduruklar Diyarı” oyunuyla Mehmet Arda Erikçi’nin, en başarılı yönetmen ödülü “Romeo Juliet” oyunuyla Serhat İsmailoğlu’nun oldu.

Festivalde Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Çakçaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Başakşehir Anadolu Lisesi ve Esenyurt Borsa İstanbul Anadolu Lisesi jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. En başarılı gençlik oyunu ödülü ise “Sindirella Versiyon 2023” oyunuyla Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi.

HABER: EMİR YÜCEL