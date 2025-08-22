6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko, topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Berat Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Brnic'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada Universitatea Craiova, farkı 2'ye çıkardı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taç atışında savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

65. dakikada Bancu'nun pasında topla Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

67. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.

87. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, rakip takımdan Bancu'yu geçtikten sonra sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

Konuk ekip, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek takımın belli olacağı rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın Craiova kentinde yer alan Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon ilk yenilgi

Başakşehir, bu sezon oynadığı 6'ncı maçta ilk mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-2026'da Konferans Ligi'nde 5, Trendyol Süper Lig'de ise bir müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı, birinden ise yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Leo Duarte sakatlandı

İstanbul Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Leo Duarte, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Duarte, 43. dakikada ceza sahası içinde Baiaram'ı savunduğu sırada ters hareket sonucunda yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 29 yaşındaki stoper, sedye ile saha kenarına alındı.

Sağ dizinden sakatlanan Leo Duarte'nin yerine 45. dakikada Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

Fayzullaev ilk kez forma giydi

Başakşehir'de yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, ilk maçına çıktı.

Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Özbek futbolcu, 76. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

Ebosele oyuna girdi, golünü attı

İstanbul Başakşehir'de İrlandalı oyuncu Festy Ebosele, turuncu-lacivertli ekipte ilk golünü kaydetti.

Maçın 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil edilen Ebosele, 4 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Ebosele, geçen sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Udinese'den kadroya dahil edilmişti.

Bakan Bak, karşılaşmayı yerinde izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi.

Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.

Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi: Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Radoi, "Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim seçtiğimiz bölgelerde daha çok topa sahip oldular. Stratejimiz buydu. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in topa daha fazla sahip olmasına rağmen çok pozisyona giremediğinin altını çizen Mirel Radoi, "Ortalarını kolay karşıladık. Rövanşta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Çok tehlikeli olabilirler. Hala kendimizi favori görmüyorum. Bu maçta onlar iyi oynamadı çünkü biz çok iyi oynadık." diye konuştu.

Cicaldau: Gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm

Romanya ekibinin Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau, "Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cicaldau, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna ise "Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok." diye cevap verdi.

Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise, "Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız." dedi.

Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau, "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." şeklinde konuştu.