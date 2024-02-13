Haber: Damla Oya Erman

Plaza de la Llana'da bulunan dört katlı bir binanın yenilenmesi sırasında yapılan bu keşif, çeşitli tarihi dönemlere ait yapısal unsurları gün yüzüne çıkardı. Bunlar arasında 14. yüzyıla ait bir Orta Çağ malikanesinin kalıntıları, 17. yüzyıla ait bir duvar örgüsü ve 19. yüzyıl çikolata fabrikasına ait izler bulunmaktadır.

Tarihi metinlerde bulunan kanıtlara dayanarak, malikanenin Barcelona Katedrali yoksulhane olan Pia Almoina'ya ait olduğu bilinmektedir. 15. yüzyılda, malikane Sant Pere Hanı adı verilen bir konukevine dönüştürülmüş ve 16. yüzyıla kadar faaliyet göstermiştir.

Mülkün 1825 yılında yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından, burası Clemente Guardia çikolata fabrikası tarafından işgal edilmiştir. Fabrika, Barcelona Evrensel Sergisi Almanağı'nda 1888 yılında bahsedilen bir işletme olarak kaydedilmiştir ve burada muhteşem çikolata ve pastillage (bir tür şeker hamuru süsleme), vanilya ve taş çikolatalar üretildiği belirtilmektedir.

19. yüzyılda, bu fabrika Barcelona'da en ünlü çikolatacılardan biri haline gelmiş ve ürünlerini İspanya'nın her yerine satmış, İspanyol kontrolündeki denizaşırı bölgelere ihraç etmiştir.

Barcelona Arkeoloji Servisi (ICUB) arkeologları, fabrikaya ait birçok mimari öğe keşfetmişlerdir ve bunlara ek olarak, depolama kapları, büyük pense ve etiket yapımında kullanılan kurşun levhalar bulmuşlardır.