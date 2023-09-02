Istanbul

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.

Manchester City'den Joao Cancelo da kiralandı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.

AA