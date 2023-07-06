BALIKESİR- Bandırma Belediyesi ve Novipazar Belediyesi (Yenipazar Belediyesi) arasında geliştirilen güçlü ilişkiler ile beraber Türk ve Bulgar dostluğuna yeni bir kapı daha aralandı. Her iki şehir arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek, gelecekteki iş birliklerine zemin hazırlamak adına, Bandırma Belediyesi ve Novipazar Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzaladı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ev sahipliğinde, Bandırma Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni’nde Novipazar Belediye Başkanı Georgi Georgiev, Novipazar Belediye Başkan Yardımcısı Aysel Rufad, Yolava Bal-Göç Dernek Başkanı Lütfi Özgür, Bandırma Bal-Göç Dernek Başkanı İlhan Özer ve her iki belediyenin meclis üyeleri yer aldı.

Törende iki kardeş şehrin belediye başkanı birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un konuşmasında iki ülke arasındaki tarihten gelen dostluk bağlarına dikkat çekerek, “Coğrafi, kültürel ve demografik yakınlıkta bulunan Bandırma ile Novipazar şehirleri arasında kardeşlik tohumlarının filizlenmesi amacıyla başlattığımız ikili ilişkilerimizi büyük bir samimiyetle resmiyete dökmek için bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmzalayacağımız kardeş şehir protokolü ile birlikte kentlerimizin gelişimine katkı sunacak güzel ve örnek teşkil edecek iş birliklerini de gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle Türk soydaşlarımızın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir şehir olan Novipazar şehri ile kuracağımız güçlü bağlarımızla bu birlikteliğin diplomasiden öte bir aile olgusu içerisinde büyük bir kardeşlik ilişkisi olacağını düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğum birlikte kardeşlik tohumlarını filizlendirdiğimiz değerli mevkidaşım Sayın Georgi Georgıev ve beraberinde ki heyete bir kez daha hoş geldiniz diyor, imzalayacağımız kardeşliğimizin nişanesi protokolünde kentlerimiz ve ülkelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum,” dedi.

Novipazar Belediye Başkanı Georgi Georgiev ise konuşmasında, “Bandırma’ya geldiğimiz ilk andan itibaren anladım ki biz gelecek için çok önemli bir adım atıyoruz. Bu güzel günlerin ve iş birlikleriyle beraber güzel faaliyetler yapacağımızın göstergesidir. Bandırma Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü imzalayacak olmamız nedeniyle çok mutluyuz,” sözlerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Novipazar Belediye Başkanı Georgi Georgiev, Kardeş Şehir Protokolü’nü İmzaladılar.

HABER: MERVE ELÇİ