Number One TV Ve Number One Türk TV Ortak yayınıyla gerçekleşen Raif Akyüz ‘le Sanat Dünyası yılbaşı özel programı dikkatleri üzerine çekti ve binlerce izleyiciyi ekrana kilitledi.

Alışagelmiş yılbaşı programlarının aksine Fox TV ‘de Yabani dizisinde “Umut” karakterine hayat veren Ramiz Mullamusa, TRT1’in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde Merve Yıldız, tiyatro oyuncusu Özde Bilgili, Dilara Tabak ve İpek Uğuz’ı konuk alarak adeta kültür-sanat ağırlıklı bir programla bir ilke imza attı.

Yeni yıla rekorla girdi

Usta sanatçı Ferhat Göçer yeni yılı NG Sapanca Otel’de sevenleriyle birlikte karşıladı. Göçer, yeni bir rekora imza atarak 1 buçuk saatte 50 şarkıyla sevenlerini coşturdu.

Türkiye’nin en sevilen seslerinden, romantik şarkılarıyla birçok çiftin gönlünü fetheden usta sanatçı Ferhat Göçer, yılbaşına özel repertuvarla sahneye çıktı. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin son 30 yıla damgasını vuran bütün hit şarkılarından bir repertuvar oluşturarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşattı.

Otelin balo salonunu tıka basa dolduran Ferhat Göçer, hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek yeni yıla büyük bir enerjiyle girdi.

Göçer, sahnede yaptığı konuşmada, barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade ederek, Cumhuriyetin 100. yılını da unutmadı ve Atatürk için Senden Daha Güzel şarkısını seslendirdi.

Göçer, ayrıca beraberlik vurgusu yaparak kutuplaşmanın ülkenin felaketi olduğunu dile getirdi. “Tüm görüşlerin hassasiyetlerine saygı duyduğumuz, empati, hoşgörü ve anlayışın geliştiği bir yıl olmasını dilerim.” dedi.

“Hayır” ile hedef zirve

Alev Akıllıoğlu, Sezen Aksu imzası taşıyan "Hayır" isimli yeni teklisiyle müzik dünyasına heyecan verici bir giriş yaptı. Şarkının söz ve müziği usta sanatçı Sezen Aksu'ya ait olup, aranjesi ise Okay Barış'a ait olan “Hayır” adlı şarkı. Pia Music Production etiketiyle dinleyiciyle buluşurken kısa sürede müzikseverlerin büyük ilgisini çekmeyi başardı. Fotoğraf çalışmalarının Safa Gülsoy imzası taşıması da bu eserin profesyonel bir dokunuşla hayata geçirildiğini göstergesi olarak dikkatlerden kaçmadı.

Alev Akıllıoğlu'nun müzik serüveni, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başlayan eğitimiyle temellerini atmış. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etmiş ve bu alanda temel bilimler bölümünden mezun olmuş. Sahne deneyimleri ve birçok profesyonel isimle çalışma deneyimi olan Akıllıoğlu, müzik kariyerinde önemli adımlar atmaya devam ederken “Hayır” adlı şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Erhan Doğancıoğlu oturdu.

Fenerbahçe’ye anlamlı destek

Pamuk Pars “Aşk Bu Ya” adlı çalışmasıyla müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devem ediyor. Bu şarkısının hemen ardından “Hasret Yağmuru” adlı şarkıya düet yaparak kendi tarzının dışında farklı bir yorumla müzik listelerini hızla alt üst eden başarılı sanatçı sanat kariyerinde basamakları hızla tırmanmaya devam ediyor.

Sanatçılığının yanında iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak da bilinen Pamuk Pars dün gece Suudi Arabistan’da oynanması gereken ama Suudi yetkililerin Atatürk’ün varlığından ve İstiklal Marşımız için gösterdikleri tepkiler sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin aldıkları ortak bir kararla maça çıkmama kararı almalarını “Ne demek Atatürk yok, İstiklal Marşı yok! Biz de yokuz” notuyla paylaştı.

Pamuk Pars’ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken Pamuk Pars’ın takipçileri yorumlarında sanatçının bu davranışını takdirle karşıladıkları gözlerden kaçmadı.

Gülşen yılbaşına İstanbul’da girdi

Gülşen JJ Arena ‘da biletleri günler öncesinden tükenen ve 2,5 saat süren konserde yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Konser boyunca eğlencenin zirve yaptığı gecede yeni yıl dileklerini de sıralayan sanatçı,

Savaşların, doğal afetlerin ve kayıpların olmadığı sağlıkla ve huzurla geçireceğimiz bir yıl diledi.

Yeni yılda yeni çıkaracağı şarkıların müjdesini de veren Gülşen,

2024‘te de kalpleri fethetmeye geliyor.

Yeni yıl mesajı yayınladılar

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak adını sık sık duyuran ülkemizin önemli korolarından biri olan Avrupa Müzik Topluluğu yeni yıl mesajı yayınladı. Avrupa Müzik Topluluğunun yayınladığı yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verildi .

“2023 yılında ulus olarak kederde ve sevinçte birlikte olduğumuz çok olay yaşadık, ekonomik ve küresel krizler de cabası. Süper Kupa olayındaki gibi gün oluyor bir haberle tüm sıkıntılarımızı bir yana bırakıp her şeye rağmen mutlu oluyor coşabiliyoruz, duygularımız yükseliyor ağlayabiliyoruz. İşte herşeye rağmen umut böyle bir şey. Yeni yılda da umut etmeye devam edeceğiz. Çünkü umutlar, dileklerimizi gerçeğe dönüştürme gücüne sahiptir. Herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve müzik dolu günler diliyoruz”

Hamiyet müzikali gün sayıyor

Senaryosunu Ömer ve Masumlar Apartmanı dizilerinin de senaristi olan Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Hamiyet” müzikali ilk olarak 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyircisiyle buluşmuştu.

“Hamiyet” müzikali bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının alt üst olmasını anlatan dizinin müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı.

“Hamiyet” müzikalinde başrolde Aslı İnandık oynarken oyuncu kadrosu da Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ile Peyk grubu eşlik ediyor. Grup üyeleri Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy ve Serdal Ersoy’dan oluşuyor.

Haluk Levent yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi

Nerdeyse birçok ünlünün sahne aldığı, almayanlarında ailesi ve yakınları ile birlikte yılbaşını kutlarken Haluk Levent bu yılbaşında yeni yılı Hatay’da depremzedelerle birlikte geçirdi.

Depremzedelere şarkılar, türküler söyleyen Haluk Levent hala konteyner evlerde yaşamakta olan bazı aileleri ziyaret ederek hal hatırlarını ve isteklerini sorarken bu anları da sosyal medyada takipçileri ile “Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarkı söyleyerek “Bu yıl güzel olsun Allah’ım” notu ile paylaştı.

Haluk Levent yaptığı başka bir paylaşımda da Metin Vursun ailesinin konteynerine ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve, doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekranlara geri dönüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Güven, uzun bir aradan sonra “Taş, Kağıt, Makas” adlı dizi ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu sürpriz bir hamle yaparak Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni ve iddialı dizisi senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturacağı "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle el sıkıştı.

Bu hafta sete çıkması planlanan “Taş, Kağıt, Makas” adlı dizi Kore yapımı"Remember: War Of The Son"adlı dizinin uyarlaması olacak.

“Taş, Kağıt, Makas” dizisi konusu

Hipertimestik sendromu (hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan Umut Tanrkulu'nun babasının suçsuzluğunu kanıtlama çabalarını beyaz perdeye taşıyacak. Ozan Güven, "Harun Yakar" adlı renkli bir karaktere hayat verecek, bu karakter, aldığı bütün davaları kazanmasıyla tanınmaktadır.

Dizide, Ekin Koç "Umut" rolüne hayat verecekken, Serra Arıtürk Umut'un partneri "Alev"i, Burak Yörük Urfalı inşaat kralı Bünyamin Demirkıran'ın tek oğlu olan "Fecir"i canlandıracak. Hande Ataizi ise adliyenin dişli savcısı "Süreyya Yalçınkaya" olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Ozan Güven'in canlandıracağı avukat Harun ile savcı Süreyya arasında büyük bir çekişme ve drama beklenebilir.

Yılbaşında tuz ritüeli

Yeni yıla girerken kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmenin bereket getireceğine inanan Gülben Ergen sahnede bu ritüeli yaparak konuklarına da uygulattı.

Ergen’in renkli konseri bir o kadar da eğlenceli geçti. Konser sonunda Ergen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’daki maça milli beraberlik duygularıyla aldıkları çıkmama kararından çok etkilendiğinden bahsetti. Ve finali 10. Yıl Marşı ile yaptı. Tüm konuklar hep bir ağızdan bu çarşı Ergen’le birlikte söyledi.