Uraloğlu, beraberindeki heyetle yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede, toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometre oldu. Bu Hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır." diye konuştu.

"İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak"

Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Kağıthane-Gayrettepe, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatları ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak." şeklinde konuştu.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu istasyonlar, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Hepimizin en değerli şeyi zamandır. Bu projemiz de İstanbul'umuza, İstanbullulara zaman anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak."

Uraloğlu, projede bugüne kadar 13,3 kilometre TBM ve 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını tamamladıklarını ifade ederek, "7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 90'ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demir yolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar yüzde 55, elektromekanik işlere ait imalatlar yüzde 62 oranında tamamlanmıştır." diye konuştu.

Proje şubatta hizmete açılacak

Projenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu da çok önemli bir projenin son günlerinde yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bugün gelinen aşamanın çok sevindirici olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız." dedi.

Son bir yıl içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'da yaklaşık 50 kilometrelik metro hattını hizmete açtığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bir o kadar daha yapıp İstanbulluların hizmetine sunacak. Çünkü İstanbul gibi büyük metropollerde toplu taşıma yaşamın olmazsa olmazı. Bu şehirde hayatın kolaylaştırması için toplu taşımanın erişilebilir, güvenli ve ekonomik işletilmesi lazım ki şehirde yaşamak daha kolay olsun."