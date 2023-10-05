Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 2024 yılı hac ibadetine ilişkin değerlendirmeler yapılarak haccın usulüne uygun yerine getirilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca ​hac müracaatları, yolcularının belirlenmesi, kontenjan dağılımı, kesin kayıtlar, konaklama türleri, konaklama yaptırılacak oteller ve verilecek hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Hac yolcularına yurt içinde ve dışında verilecek eğitim, rehberlik gibi konuların ele alındığı toplantıda, 2024 yılı hac mevsimi takvimi, hacda sunulacak yemek, servis ve diğer hizmetlere ilişkin konular da istişare edildi.

AA