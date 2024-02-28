Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Hukuk dışı uygulamalara son verdik ve bin yıl süreceği iddia edilen darbenin izlerini sildik. Yaşadığımız o karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabındaki mesajında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin üstüne çullanan vesayetin, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerinin tarumar edilmesi gibi durumlara neden olduğunu ifade etti.

Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar, bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüydü. Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır. Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah."