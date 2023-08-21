Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı'nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılacak, gerekli görüldüğünde numune alınarak uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğüne, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

Kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin Bakanlıkça kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta, şunlar kaydedildi:

"Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanması gerekmektedir."

"Gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın gayreti içindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten, farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirileceğini belirtti.

Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu denetimlerde konularında uzman 7 bin 628 personelin görev alacağını bildirdi.

Tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve vatandaşlara güvenilir gıda sunmanın gayreti içinde olduklarına işaret eden Yumaklı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde gıda kaynaklı salgın ya da vakalarla karşılaşmamak için hız kesmeden çalıştıklarının altını çizdi.

Yumaklı, kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla toplu olarak beslenme yapılan tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

2022'de 1 milyon 300 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi

Bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Resmi kontroller kapsamında 18 bin 413 idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 8 bin 769 idari para cezası uygulanmış, Cumhuriyet Savcılığına 122 suç duyurusunda bulunulmuştur."

Yumaklı, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirebileceklerine işaret ederek, "Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Unutmayalım ki en iyi denetleyici, tüketicidir." ifadelerini kullandı.

AA