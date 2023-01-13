Anıl Sural

Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarı CES 2023 (Consumer Electronics Show) geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.



Fuara Türkiye’den üst düzey katılım olacağını ilk biz duyurmuştuk ve 29 Aralık’ta ‘Bakan Varank Amerika'ya geliyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tüketici Elektroniği Fuarına (CES) TOGG ile katılım gerçekleştirecek. Varank Ocak ayının başında önce Las Vegas'taki fuara ardından San Francisco'da Silikon Vadisine bir dizi temaslarda bulunacak’ paylaşımını yapmıştık.



CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, Nevada’nın Las Vegas şehrinde ve California’nın San Francisco şehrinde temaslarda bulundu.





İlk durak TOGG!



Geçtiğimiz sene En Büyük Teknoloji Fuarı CES 2022’de katılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu sene de fuara katıldı.



CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, milli otomobilimizin fuardaki standına ziyarette bulundu.





TOGG’un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.



Varank'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.







"TOGG endüstride geldiği noktayı ortaya koyuyor"



Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.



Varank, "Geçen sene bu fuara 2 bin 400 katılımcı başvurmuştu. Bu sene 3 binin üzerinde firma, geleceğe dönük geliştirdikleri teknolojileri burada dünyaya sergiliyor. Togg da yine bu sene endüstride geldiği noktayı, geleceğe dair planlarını ortaya koymuş oluyor." dedi.





Varank, Türkiye'nin otomobili projesi başladığında "bir otomobilden daha fazlası" olduğuna ilişkin vizyonun ortaya konulduğunu anımsatarak, bu vizyon ışığında geliştirilen teknolojilerle artık otomobilin insanları bir yerden bir yere götüren araçlar olmaktan ziyade bir yaşam alanı deneyimi sunduğunu ifade etti.



Bakan Varank fuarda ayrıca ABD temasları çerçevesinde CES'in CEO'su Gary Shapiro ve Plug & Play'in kurucusu Saeed Amidi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Varank, CES 2023'te Togg ve bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Arından Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya geldi.







Bakan Varank, Google ve Tesla yöneticileriyle bir araya geldi!



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret ederek ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasında, Google'ın genel merkezinde ve Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser Teşhis Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, ülkedeki temaslarının son gününde teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ni ziyaret etti.





İlk olarak ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Kaliforniya'nın en büyük üretim tesislerinden biri olan Fremont Fabrikasında incelemelerde bulunan Varank, şirketin geliştirdiği otomobiller ve üretim modeli hakkında bilgi aldı ve Tesla yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.



Varank, Tesla'nın fabrikasının ardından arama motoru teknolojisi, online reklamcılık, bulut bilişim ve bilgisayar yazılımları gibi alanlara odaklanan ABD'nin teknoloji devlerinden Google'ın genel merkezini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. yetkililer.





Varank daha sonra Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser Teşhis Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kanser erken teşhis ve öngörme stratejileri üzerine çalışmalar yapan Varank, Prof. Dr. Utkan Demirci ve Doç. Dr. Gözde Durmuş ile görüş alışverişinde bulundu. Stanford Üniversitesi'nde Türk diasporasıyla da bir araya geldi.











