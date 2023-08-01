Gaziantep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, demir yollarında depremler nedeniyle seyrüsefer hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için "Deprem Hasarlarının Giderilmesi" projesini 2023 yılı yatırım programlarına aldıklarını söyledi.

2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarında çok büyük yatırımların yapıldığını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitelerini artırdık. Bunun sonucunda da hem yolcu hem de yük taşımacılığında rekorlar kırdık. 136 kilometre uzunluğundaki İzban'la İzmir'i bir uçtan bir uca bağladık. Başkentray'la Ankara'nın ulaşımına nefes aldırdık. Asrın Projesi Marmaray'la İstanbul boğazının iki yakasını demir yolu ile birbirine bağladık. Marmaray'ı açıldığı günden bugüne kadar 1 milyar kişi kullandı. Gaziantep'te de 25,5 kilometrelik 16 istasyonun bulunduğu Gaziray'ı 5 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziray, açıldığı günden bugüne kadar 4 ayı ücretsiz olmak üzere toplam 1 milyon 676 bin yolcuya hizmet verdi."

Yatırımlar ile Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilometre taşlarını örmeye devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren Projesi ile Bahçe-Nurdağı istasyonları arasının 32,5 kilometreden 17 kilometreye düşeceğini ifade etti.

Projede yer alan çift tüplü tünelin birincisini açma işleminin 2020 Şubat ayında tamamlandığını anımsatan Uraloğlu, "60 kilometre olan işletme hızı 160 kilometreye, yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek." dedi.

Şubat 2021’de delme işlemine başlanan T-1 Tüneli'nde ise ışık görme merasiminin yapıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en uzun çift tüplü demir yolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana-Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek. Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Ortadoğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep, üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003'den bugüne kadar yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demir yolu ağımız bulunmaktadır. Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik hızlı tren hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü oluşturacağız."

Yapılan hatları elektrikli hale getirerek fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanının sağlanacağını aktardı.

Gaziantep'teki demir yolu projeleriyle enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salımında ise 26 bin ton azalma sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemizle zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar lira tasarruf elde edeceğiz."

Osmaniye'de devam eden yatırımlar

Uraloğlu, İstanbul'dan trene binen vatandaşların Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman-Niğde-Mersin ve Adana üzerinden Hızlı Tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e ulaşabileceklerini söyledi.

Koridor üzerindeki sanayi bölgeleri ile Mersin ve İskenderun liman bağlantılarının da sağlanacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'nun giriş kapısı Osmaniye de ulaşım ve iletişim yatırımlarımızdan hak ettiği payı almaktadır. Osmaniye-Nurdağı Yolu'nu, Bahçe Geçişi Yolu'nu, Osmaniye Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladık. 52 kilometre uzunluğundaki Kadirli-Osmaniye yolunun, Kadirli-Şehir Geçişi ve Kadirli-Sumbas il yolunu oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin, 8,2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açtık. Projemizin 41 kilometrelik kesimi ise Kadirli-Osmaniye il yolunu kapsıyor. Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte 41 kilometrelik bu kesimi, bölünmüş yol olarak yapılmasını planladık, çalışmalarımız devam ediyor. Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunun 5,5 kilometrelik kesimini tamamladık. Kalan kesimde çalışmalarımız devam ediyor."

Konuşmanın ardından Uraloğlu ve beraberindekiler temsili start butonuna basarak iş makinesi yardımıyla tüneli açtı. Daha sonra Uraloğlu, kendisine Türk Bayrağı hediye eden işçilerle fotoğraf çektirdi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA