İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'de İçişleri Bakanlığı standını gezen Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukken okula çeşitli meyveler ve el işleri getirerek Yerli Malı Haftası kutladıklarını anlattı.

Türkiye'nin büyüyüp geliştiğini belirten Soylu, "Türkiye şimdi Yerli Malı Haftası'nı böyle kutluyor. Sanayi, teknoloji, bilişim ile kutluyor. Allah'a çok şükürler olsun, hem TEKNOFEST'e hem Selçuk Bayraktar'a Haluk Bayraktar'a hem de bu vizyonu Türkiye'ye veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, T3 Vakfına, her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Soylu, TEKNOFEST'te sadece yerli ve milli ürünlerin sergilenmediğini dile getirerek, "Türkiye'nin özgüvenli yetişen nesillerimizin, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin dünyadan eksik olmadan, herhangi bir özgüven kaybına uğramadan yarınlara atacağı güçlü adımlar burada yeşeriyor. Bundan daha büyük mutluluk olmaz, bizim nesillerimiz için olmaz. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını TEKNOFEST, sanayi, bilişim, teknoloji ve en önemlisi gençlerle açıyor." diye konuştu.

TEKNOFEST alanına gelirken on binlerce araçla karşılaştıklarını kaydeden Soylu, "Hem İstanbul'dan, hem ülkemizin dört bir yanından herkes yanında bir gençle buraya koşuyor. Türkiye'nin yeni ve güçlü yüzü burası, Türkiye'nin örnek yüzü de burasıdır. Bu yolda yolculuğa devam, Türkiye Yüzyılı'na devam." ifadelerini kullandı.

Soylu, açıklamasının ardından TEKNOFEST alanını gezdi.

AA