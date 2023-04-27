İstanbul

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) Sertifika Töreni'nde kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurum, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bölgeye gittiklerini ifade etti.

Her afette olduğu gibi vatandaşların yanına gittiklerini aktaran Kurum, "Önce acılarını paylaştık. Ardından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının akabinde vatandaşlarımızın geçici barınma alanını, enkaz kaldırma süreçlerini, milletimizle birlikte el ele vererek yürüttük. Vatandaşlarımıza sözlerimizi tutacağız, onlara yeni yuvalarını yapacağız, teslim edeceğiz." diye konuştu.

"İstanbul'umuzun 39 ilçesini dönüştürmek istiyoruz"

İstanbul'un, Türkiye'nin istikbali olduğunu dile getiren Kurum, depremle mücadelenin, terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Üsküdar Belediyesi ile birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir dönüşümü başlattıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Bir kısım konutların anahtarlarını teslim ettik. Yine bir kısmına ilişkin de çalışmalarımızı belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah Mahallesi'nde, Üsküdar'ın güzelliğine güzellik katacak çalışmanın ilk etabını bitirdik. İstanbul'umuzun 39 ilçesini dönüştürmek istiyoruz. Bu işi siyaset üstü görüp ama ortaya konulması gereken iradeyi de net bir şekilde koymaya çalışıyoruz."

"Millet sizin bıraktığınız borçları ödemek için yıllarca mücadele etmiş"

Çok kritik bir seçime gidildiğini vurgulayan Kurum, "Biz diyoruz ki ülkemiz büyüsün, gelişsin, istihdam oluştursun, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alsın. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Onlar da 'Biz 14 Mayıs'tan sonra yurt dışına gideceğiz ve IMF'den, Londra'daki o tefecilerden borç alacağız' diyorlar. Bu millet sizin bıraktığınız bu borçları ödemek için yıllarca mücadele etmiş. Hamdolsun biz bütün borçlarımızı IMF'ye ödedik, bitirdik. Şimdi eğer 'Dünya 5'ten büyük' diyebiliyorsak, yardıma ihtiyacı olan mazlumlara el uzatabiliyorsak, bu milletimizin gücündendir. Bu ülkede 21 yıldır istikrarın olmasındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, ÜSMEK'in istihdama ve üretime katkı sağlanan bir kurs olduğunu belirterek, mezuniyet belgelerini alacak kursiyerleri tebrik etti.

AA