Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, milli sporcuların Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazandığı belirtildi.

Organizasyonda mücadele veren sporculara teşekkür eden Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen ve 8 farklı branşta 88 sporcu ile katıldığımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda sporcularımız bizleri gururlandıran sonuçlar elde etti. Şampiyonada 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

AA