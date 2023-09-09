İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Ordu Caddesi'nde saat 02.55 sıralarında plakasız bir motosiklette gördükleri kasksız, yüzleri kapüşonla kapalı iki kişiyi durdurmak istedi.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, "dur" ihtarına uymadı.

Bunun üzerine yaşanan kovalamacada önlerini kesen polis ekiplerinin aracına çarpan motosikletten yola savrulan 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Mahmutbey Mezarlığı istikametine kaçan şüphelilerden N.Ç'nin elini arkasına atması nedeniyle üzerinde silah olabileceğinden şüphelenen polis de silahına davrandı.

Polisin bacağından silahla yaraladığı N.Ç. yakalandı. Motosikletten düştüğü sırada yaralandığı belirtilen F.H ile N.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri süren ve hayati tehlikeleri bulunmayan şüphelilerden N,Ç'nin 43'ü kapkaç ve hırsızlık olmak üzere 56 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan F.H'nin de ele geçirilen motosikleti Bağcılar'dan çaldığı tespit edildi.