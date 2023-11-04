Merhabalar sevgili dostlar, Öğlen yemeğinden akşam yemeğine, sahurdan iftara günün her saati hepimizin malumu, ne vakit olursa olsun severek tükettiğimiz ''PİDELER''..

Pidelerin geçmişine şöyle bir göz atacak olursakçok da net bir yanıt bulunmasa da ,1502 yılında yazılan ve Dünyanın ilk ''Tüketiciyi Koruma Kanunu''olarak bilinen ''Kanunname-i İhtisab-ı''nda Bursa ilinde ''Pide'' ismi geçmektedir.

II. Bayezıt tarafından çıkarılan bu kanunname de pide ununun elenmesinden tutun da,gevşek pişirilmesine kadar pek çok detaya yer verilmektedir.

Pidelerin tarih sahnesinde ilk rol almasının ardından ünü diyardan diyara yayılıyor ve ''Pide Nerede Meşhur? En lezzetli Pide Hangi Yörenindir?sorusu da günümüze kadar popülerliğini koruyor.

Ülkemizde Bölgeler olarak dağılımına bakıldığında özel tereyağı,çıtır çıtır hamuru ile ''Bafra Pidesi''deneyenlerin vazgeçilmezi arasında başı çekiyor.

Karadeniz'in favorisi ,Kastamonu pidesi diye de bilinen ,taş fırında pişenn peynir,kavurma ve tereyağ bu pidenin lezzetini ikiye katlıyor.

İlk kez Konya'nın Kebapçılar Çarşısında yapıldığı bilinen ve 800-900 yıllarından günümüze ,yemek kültürümüz de yer alan ''Etli Ekmek'',incecik hamuru,düve etinin kaburga ve boşluk kısmından hazırlanan özel eti ile pide gurmelerinin unutamayacakları bir lezzet..

Kokusu ve tadı ile yarış halinde olan,Coğrafi işaretle tescillenen,özel el açması hamuru,salamura edilmiş peyniri ve akıllara zarar meşhur Trabzon tereyağı ile buluşarak devleşen ''Trabzon Sürmene Pidesi''..

Bir başka lezzetli gelenek ise ''Bursa Cantık Pidesi,

Kıymalı,kıymalı-kaşarlı,kuşbaşılı iç malzemelerinin hamurun üzerine yerleştirilmesiyle ortaya damak çatlatan bir lezzet çıkıyor ortaya..

Velhasılı kıymalısı,patateslisi,ıspanaklısı,kavurmalı,sucuklu,pastırmalı ve de illaki bol tereyağ lezzeti derken günlük beslenme hayatımızda ''PİDELER''yemek kültürümüzün belki de sık tükettiğimiz yemeklerden..

Genellikle pide ve kebap fırınlarında yemeği tercih ettiğimiz bu lezzetleri evimizin mutfağında hazırlayıp ,ev fırınlarımızda da ,bir taş fırın pişimi olmasa bile ona yakın bir lezzette pişirelim mi?

Ev fırınınızda ekmek taşı diye bilinen bir taşınız da varsa çok da lezzetli bir pidenin sofranıza çıtır çıtır sıcacık gelmesi de son derece mümkün..

Haydi bugün lezzetli bir ''Samsun /Bafra Pidesi''birlikte hazırlıyalım.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 14 ad pide

Hamur ;

• 600 gr elenmiş Un

• 1/2 pak yaş maya + 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 1,5 tatlı kaş.tuz + 1 dolu yem,kaş,yoğurt

• 1,5 su bardağı ılık su

HAZIRLANMASI;

• Unun bir kısmını kasenize alın ve ortasını açarak mayayı ufalayın,üzerine şekeri ekleyin az su ilave ederek karıştırın.

• 10 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyin.

• Tuzunu unun üzerine serpin ve mayanız aktif hale gelince suyun tamamı ile kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun.

• Hamurunuzun üzerini örterek mayalanması için bir kenara alın.

ARASINA:

• Soğuk tereyağ

İÇ MALZEMESİ:

• 500 gr orta yağlı dana kıyma

• 2 ad büyük kuru soğan

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• Tuz & Karabiber

HAZIRLANMASI: Kuru soğanları yemeklik küçük doğrayın.(El de doğranması gerekiyor)

• Tavaya zeytinyağını alın ve orta ateşte kıymayı da ekleyerek kavurmaya başlayın.

• kıymanın rengi dönünce hazırladığınız soğanları ilave edin ve soğanlar biraz diri kalacak şekilde kavurun.

• Tuz ve karabiber ekledikten sonra ateşten indirin ve başka bir kaseye aktararak soğutun.

HAYDİ HAMURU HAZIRLIYALIM: Mayalanan hamurunuzu mandalina büyüklüğünde yuvarlayarak hazırlayın.

• Az un serptiğiniz hamur tahtanızda hamurları uzun ince olacak şekilde oklava yada merdane yardımıyla açın.

• Orta kısmına kıymalı iç malzemesini bolca yerleştirin.Üzerlerine küçük tereyağ parçaları keserek yerleştirin.

• Hamurun iki ucundan başlayarak orta kısmını birleştirin ve ters çevirerek fırın tepsisine yerleştirin.

• Pidelerinizin üzerine hafif bastırarak düzeltin.

• Bir büyük fırın tepsinize 7 adet pide sığacak ve uzunlukları tepsi uzunluğunda olacaktır.

ÜZERİNE:

• 1 ad yumurta sarısı

• 2 yem kaş. süt karışımı

• Pidelerinizi arzuya göre süt/yumurta sarısı karışımı sürün.

• Çok güzel oluyor bence sürmelisiniz.

• 180 derece de ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.

• Fırın çıkar çıkmaz üzerlerine tereyağ sürerek servis tabaklarına alın.

İster bütün olarak isterseniz de dilimler halinde ikram edebilirsiniz. Yanında bir yayık ayranı harika olacaktır, tavsiye ederim.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...