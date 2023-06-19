İSTANBUL - Katılımcılar, Babalar Günü’ne özel yapılan etkinlikte lezzetli ikramlar, taptaze sandviçler, semaver çayı ve limonata ile karşılandı. Etkinlik, doğayla iç içe olma fırsatı sunarak katılımcıların hasat deneyimi yaşamasını sağladı. Nane ve kuzu kulağı gibi sağlıklı ve aromatik bitkiler, katılımcılar tarafından özenle toplandı. Salata atölyesi ise minik şeflerin ilgi odağı oldu. Baba şefler, marul, çeri domates, turp ve mısır gibi taze malzemeleri doğrarken minik şefler ise büyük bir heyecanla hazırlanan malzemeleri kaselere yerleştirdi. Bu interaktif deneyim, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve mutfakla olan ilişkilerini keşfetmelerine yardımcı oldu. Etkinliğin bir diğer keyifli bölümü ise saksıda çiçek dikimi ve özel kareler çekme etkinliği oldu. Katılımcılar, kendi elleriyle seçtikleri çiçekleri saksılara dikerken, bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdiler. Hem doğa ile iç içe olma hem de kişisel hatıralarını yaratma fırsatı sunan bu etkinlik, katılımcıların keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

HABER: MERVE ELÇİ