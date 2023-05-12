Haber: Nihat İlikcioğlu

Zorluk ve engellere boyun eğmeden risk alan ve bu risk sonrası açtığı mağazada yer verdiği kıyafetler ile yeni bir tarz oluşturan Uğur Çevik müşteri memnuniyeti ve sunduğu hizmet ile Altın Yonca Ödüllerinde ödüle layık görüldü.

Aldığı ödül ile başarısını taçlandıran ve meslektaşlarına örnek olan Uğur Çevik, Cihat DÜNDAR’la Gündem Özel programına katıldı ve mesleki kariyerindeki yolculuğu anlattı. En büyük destekçisinin ailesi olduğunu öğrendiğimiz Uğur Çevik müşteriler tarafından tercih ediliş sebebini anlattı ve yarım kalan futbol aşkını da itiraf etti.

Keyifli dakikalara şahitlik eden programı YouTube üzerinden izleyebilir, Uğur Çevik’i sosyal medyadan takip ederek ürünlerini inceleyebilirsiniz.