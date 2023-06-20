Eskişehir

Bakü'de 8 Haziran'da 5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Eskişehirli 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, 23-29 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentindeki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın başında yer almasının ardından ağustosta Azerbaycan'daki görevine başlayacak.

Aktif voleybol yaşantısını tamamlamasının ardından 1983'ten itibaren birçok kulüp takımını çalıştıran Çatma, Nilüfer Belediyespor'la 2011'de Balkan şampiyonluğu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'la 2015'te CEV Challenge Cup şampiyonluğunu kazandı.

Yıldız milli takımlarla 2010 ve 2012'de Balkan şampiyonluğunu, 2011'de dünya şampiyonluğu ve EYOF üçüncülüğünü, 2013'te Avrupa üçüncülüğünü elde eden Çatma, 2020'de Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın başantrenörüydü.

Yurt dışından gelen teklifler arasından Azerbaycan'ı seçti

Şahin Çatma, Azerbaycan Voleybol Federasyonunun yeni bir yapılanma içinde olduğunu söyledi.

Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörü Ataman Güneyligil'le Galatasaray'da birlikte çalıştıklarını belirten Çatma, "Onu transfer ettiler, arkasından bana böyle bir teklif getirdiler. Ben de zaten altyapıyı seviyorum, biliyorum. Bu görevde milli takımlarda da çalıştım. Ondan dolayı seve seve kabul ettim. Uzun yıllar sürecek bir anlaşma yaptık. İnşallah başarılı olurum." dedi.

Çatma, Azerbaycan Voleybol Federasyonu Başkanı Shahin Baghirov'un voleybol adına yaklaşımının çok iyi olduğunu ifade ederek, karşılıklı sevgi ve saygı içinde, aynı dilin konuşulduğu bir ortamın kendisini beklediğini vurguladı.

Türk voleybolunun özellikle kadınlarda ulaştığı seviyeden dolayı Azerbaycanlı muhataplarının kendilerine büyük saygı gösterdiğini anlatan Çatma, imza aşamasının ardından Baghirov'un da katılımıyla Azerbaycan'ın rayonlarında (idari bölge) taramalar yaptıklarını aktardı.

Bu seçmelerden sonra yapılacak planlama ile süreci yöneteceklerini bildiren Çatma, Türk voleybol antrenörlerinin yurt dışına açılmaya başladığına dikkati çekti.

Bunun Türk voleybolu açısından önemli bir süreç olduğunu kaydeden Çatma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bunu yapmak istiyordum. Daha önce de kulüplerden böyle teklif gelmişti. Bir milli takımından da teklif geldi. Onu EYOF'daki görevim nedeniyle kabul etmedikleri için ben de onların teklifini kabul etmedim. Çünkü ben Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a 'EYOF için yapacağım, geleceğim' diye söz vermiştim. Azerbaycan daha farklı, daha olumlu yaklaştı. 'Bu süreçte serbest olabilirsin, sıkıntı yok. Biz de mutlu oluruz' dediler. Konu ile ilgili bilgilendirdiğim Sayın Mehmet Akif Üstündağ başkanım da aynı dileklerde bulundu, değerlendirmesini yaptı. Bu süreçte Sayın Üstündağ'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum."

"O potansiyel var"

Şahin Çatma, Azerbaycan'da daha önce Türk antrenörlerinin kulüp ve milli takımlar düzeyinde çalıştığını belirtti.

Kendisinin hedeflerine değinen Çatma, şunları söyledi:

"Benden önceki benim görevimi yapan arkadaşlarım mutlaka oraya katkı sağlamışlardır, faydalı olmuşlardır fakat ben oraya onların yerini doldurmak için gitmiyorum. Ben fark yaratmak için gidiyorum. Oradaki süreci doğru yönetebilmek, doğru sporcularla doğru hedefe, doğru zamanda ulaşabilmek istiyorum. O potansiyel de var. Çünkü rayonlarda bir tarama yaptım. 2010, 2011, 2012, 2013, 2015'e kadar gidiyor, bizde milli takımlarda tekli çiftli yaşlar olarak devam ediyor. Seçmeleri yaptım. Şimdi onların hepsini envantere dökeceğiz. Ağustos ayından itibaren belirli etaplarda kamplar yapacağım. Kendi milli takımımıza uyguladığımız protokolü, oyuncu portföyünü orada da aynı şekilde genişletip, geniş bir tabandan piramidi yukarıya doğru küçültmek istiyorum. Sonrasında o oyuncularla Voleybol Akademi gibi bir proje yapıp onları Azerbaycan liginde üst ligde oynatmak istiyorum."

Çatma, sabırlı olunursa 2-3 yıl içinde mutlaka üst seviyede voleybol oynayabilecek oyuncuları ön plana çıkarabileceklerine inandığını vurguladı.

"Bu 3 senede A Milli Takım'da oynayamazlar ama A Milli Takım'da oynayacak seviyedeki oyuncuları yakalamış oluruz. 5'inci, 6'ncı senesinde inşallah orada bu planladıklarımızı hayata geçirmiş oluruz." ifadesini kullanan Çatma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de voleybola büyük desteklerde bulunduğunu anlattı.

Çatma, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" olduğunu anımsatarak, diğer antrenörlerle doğru planı, doğru projeyi doğru zamanda doğru işleterek görevini yapmak istediğini sözlerine ekledi.

AA