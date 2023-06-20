Çanakkale

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, yaklaşık 30 kişilik ekiple bölgede çalıştıklarını söyledi.

Daha önce de "Hayalet Ağ Avcılığı Marmara Projesi"nin hayata geçirildiğini anlatan Ayaz, bu sayede hayalet ağların denizden çıkarılarak sudaki ekosistemin devamlılığının sağlanmasına katkı sunulduğunu belirtti.

Ayvalık açıklarındaki dalışlarda doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinalarını görüntülediklerini dile getiren Ayaz, şu bilgileri verdi:

"Burada doğal resif alanları mevcut. Bu nedenle de çok fazla balık türü bölgede yaşıyor. Haliyle balıkçıların ilgisini bu alanlar daha çok çekiyor. Biz 2 yıldır hayalet ağ projelerini sürdürüyoruz. Marmara Denizi'nde çok başarılı geçen benzer bir çalışma yürüttük. Şu anda Balıkesir sınırlarındayız. Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarında proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız dalışlarda, resiflerin üzerinde misinaların aynı bir hayalet ağ gibi kaplı olduğunu gözlemledik. Devasa hayalet ağlar gibi paraketa misinalar da resifleri kaplamış durumda."

Prof. Dr. Ayaz, bu misinaların da hayalet ağlar kadar denize zarar verebileceğine dikkati çekti.

Misinaların, kapladıkları alandaki yoğunlukları arttıkça ağ şeklini aldığını vurgulayan Ayaz, "Buradaki canlılar yoğunlaşan misinalara yakalanıyor. Ağa yakalanmış balık gibi kurtulamadığı için yavaş yavaş ölüyor. Denizsel habitat yok oluyor. Bunların yurt dışında da örnekleri mevcut. Bölgemizde de özellikle bu çevrede paraketa misinalarının deniz canlılarına zarar verebilmesi söz konusu. Yine bu misinalar da gönüllüler ile zeminden alınıp denizlerimiz korunabilir." dedi.

AA