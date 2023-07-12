İSTANBUL- Türkiye'nin en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2022 listesine giren Aytemiz, yıllık büyümesini yüzde 162, karlılığını ise yüzde 150 oranında artırdı ve listede 6 basamak yükselerek 50. sıraya yerleşti. Ayrıca verimlilik sıralamasında da 5.4 aktif devir hızı ile Türkiye’nin en verimli şirketleri listesinde 42. sırada yer aldı.

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2022 listesinde yer almaktan onur duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmelere karşın, iş ve sonuç odaklı hareket eden ekibimizle ve en iyiye ulaşmaya olan bağlılıklarıyla gurur duyuyorum. Çalışanlarımızın daha iyi bir müşteri deneyimi sunma isteği ve operasyonel verimlilik konusundaki bitmeyen arayışları, şirketimizi yukarılara taşımada etkili oldu. Aytemiz olarak ileriye baktığımızda, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli verimliliği önceliklendiriyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya, müşterilerimize şaşırtan ürün ve hizmetler sunmak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. İleri görüşlü bir yaklaşımı benimseyip; sektör trendlerini yakından takip ederek zorlukların üstesinden gelme ve akaryakıt sektöründeki dikkat çeken pozisyonumuzu daha da ileriye taşıma becerimize güveniyoruz. Tüm Aytemiz çalışanlarına, bizi tercih ettikleri için değerli müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. İstasyonlarımızda şaşırtan ürün ve hizmetler sunmaya ve herkes için değer yaratmaya kararlıyız.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ