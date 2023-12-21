EGE ÇOK SEVİLEN ŞARKISINI YILLAR SONRA YENİDEN YORUMLADI

“DELİCE BİR SEVDA”

Türk pop müziğine getirdiği farklı tarz ve Latin müziği esintileriyle kendine özgü bir müzikal kimliğe sahip olan Ege, bizi yıllar öncesine geri götürecek, biri radio edit olmak üzere iki versiyondan oluşan “Delice Bir Sevda” ile karşımıza çıkıyor!

Deneyimli sanatçı, pop türündeki kült eserini günümüz soundlarına uyarlayarak yeniden yorumluyor. Güçlü yorumuyla yıllardır dinleyicilerinin beğenisini kazanan Ege, yine çok iddialı. Söz ve müziği Ege’ye ait olan eserin düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait. Sanatçıya vokalde Merve Akyıldız, gitarda Ayhan Günyıl, buzukide Orhan Osman, trompette Gökhan Turan eşlik ediyor. Yavuz Selim Kılınç yönetmenliğinde çekilen ve sıcak yaz görüntülerinden oluşan klipte sanatçıya kalabalık bir cast ekibi ile birlikte dansçılar eşlik etti. Klip ve şarkı Ege Production etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Beklenen Düet yayınlandı!

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, 2023 yılının son günlerine ‘Ayyaş’ ile imzasını atıyor. Ünlü yıldızın genç müzisyen Baran Mengüç ile düet yaptığı Ayyaş yayınlandı. Edis, yeni şarkısının klibini de yayınlayarak yılın son hit’ine imzasını attı.

Her şarkısı haftalarca listelerde kalan ve milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Edis beklenen yeni single’ını müzik dünyası ile paylaştı. Yılın son teklisi ‘Ayyaş’ 15 Aralık’ta müzik severler ile buluştu. Genç ve başarılı müzisyen Baran Mengüç ile düet yapan Edis, şarkıyla birlikte klibi de yayınlandı. ‘Ayyaş’, Edis diskografisinde özel bir yerde konumlanıyor. Pop müzik, diğer müzik janrları ile harmanlanarak gelişimini devam ettirirken, ‘Ayyaş’ etnik melodileri ve modern aranjeleri ile Türkçe POP’a yeni bir bakış açısı sunuyor.

Kerem Bürsin Gerçeğin Peşinde

Türkiye’nin popüler oyuncularından Kerem Bürsin, sevilen atıştırmalık markası Züber’in kısa film tadındaki reklam filminin yüzü oldu.

Markanın reklam filmi ve yeni mottosu için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, ‘Gerçek tatlar neye benziyordu?’ diyerek insanları tükettiğimiz gıdalardaki gerçeği yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Yenilikçi lezzetleriyle Türkiye’yi sağlıklı atıştırmalık sektörüyle tanıştıran Züber, son dönemde de oldukça dikkat çeken ünlü isimlerden Kerem Bürsin ile reklam anlaşması imzaladı. Züber ve Kerem Bürsin iş birliği, gerçeklik vurgusunu yapan bir kampanya çekimi ile başladı. Kampanya çekimi, yaşadığımız hayatlardaki gerçeklik olgusunu irdeleyerek Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ teması etrafında şekillendi.

UNUTULMAZ TÜRKÜLERİ AKUSTİK EZGİLERLE HARMANLADI

En sevilen şarkılarından oluşan “Kutsi En İyiler Akustik” albümüyle beğeni yağmuruna tutulan ünlü sanatçı Kutsi, ikinci akustik albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kez farklı bir konseptle müzikseverlere sürpriz yapan sanatçı, “Kutsi Türküler (Akustik)” isimli çalışmasıyla geçmişten bugüne uzanan 10 özel türküyü akustik versiyonuyla yeniden seslendirdi. Bestelenmelerinin üzerinden yıllar geçse de yeni nesillerin de kalbine dokunacak olan albümde “Çanakkale Türküsü”, “Sarı Gelin”, “Odam Kireç Tutmuyor” gibi en nadide eserler Kutsi’yle yeniden hayat bulacak. İz bırakan birbirinden değerli türkülerin akustik tarzla buluştuğu bu çalışmada kahramanlık türkülerinden özleme, gurbetten yürek burkan hikayelerine Türk müziğinin mirası olan türküler yaşatılacak.

ŞARKIMA İNANIYORUM

Popçu Ünsal Yörür, yeni şarkısı "Sardunyalar" için kamera karşısına geçti. Önceki gün Ayazağa'daki bir stüdyo da gerçekleşen klip çekimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yörür'e yakın arkadaşı Nadide Sultan sürpriz yaptı.

Dört pop şarkıdan sonra ilk kez bir arabesk şarkı ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yörür, bir hayli heyecanlıydı. Yörür, " Z kuşağına arabesk ve slov müziği sevdirmek istiyorum. Şarkıma çok inanıyorum. Nadide'ye ilk gönderdiğim de hemen okumalısın dedi. Bende onun tecrübelerine çok güveniyorum. İnşallah ocak ayı gibi şarkımız çıkacak. " şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, " Ünsal çok yakın arkadaşım, kendisi ile uzun zamandır beraber sahne alıyoruz. Ara sıra kavga edip, didişsekte her zaman birbirimize destek oluruz. Ünsal bana şarkıyı gönderdiğin de çok beğendim. Kendiside şarkıyı harika yorumlamış. Yolu açık olsun." dedi.

“İlham Veren Ozanlar” için buluştular

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Serdar Öztop Anadolu Rock Orkestrası'nın konuğu olarak, geçtiğimiz akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen “İlham Veren Ozanlar” temalı konserde sahne aldı.

Serdar Öztop’un, 20. yüzyıla damgasını vurmuş üç ozanımız; Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş’ın eserlerine yaptığı rock temelli orkestral düzenlemeler ve bu kültürün yansıması olarak yarattığı orijinal eserlerden oluşan “İlham Veren Ozanlar” temalı konsere; Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, Murat Evgin, Ogün Sanlısoy, Rojin, Ozan Bircan, Burak Gürpınar konuk sanatçı olarak katıldılar. Sanatçılar, konserin finalini tüm salonla birlikte söyledikleri Aşık Veysel'in “Keklik İdim Vurdular” türküsü ile yaptılar.

Kalben’den yılın son İstanbul konseri

Şarkıcı ve şarkı yazarı okulunun üretken, özgür ve özgün temsilcilerinden Kalben, 2023’ün son İstanbul konseri için 22 Aralık’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevenleriyle buluşmayı heyecanla bekleyen Kalben, 2024'te yayınlayacağı ilk teklisi “Hatıraların Gölgesini performans sanatçısı Köksal Ünal eşliğinde sahneleyecek.

Pop müzikteki farklı bakış açısı, buğulu sesi ve kendine has sahne performansı ile milyonlara ulaşmayı başaran Kalben “GMAG Özel Yılbaşı Partisi” kapsamında 22 Aralık Cuma akşamı DorockXL Venue'ye konuk olacak. Bugüne dek gidilmiş tüm yollarda, konserlerde ve hatırası tutulmuş anlarda karşılaştığı insanların ve ona ilham veren güzelliklerin günlüğünü yazar gibi müziğine yansıtan ve evrensel insan hikayeleri anlatan Kalben eşsiz sesi ve gitarı ile dinleyicilerine acı, hüzün ve unutmak istedikleri ne varsa geride bırakacakları büyüleyici bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Her bir performansı ile müzikal çeşitliliğini ve sahne hakimiyetini bir kez daha kanıtlayan Kalben, yılın son İstanbul konserinde “Saçlar”, “Sadece”, “Yara”, “Kalp Hanım”, “Eski Dünyanın Yangını” gibi şimdiden her biri kültleşmiş şarkılarının yanı sıra 2024'te yayınlayacağı ilk teklisi “Hatıraların Gölgesi”ni de performans sanatçısı Köksal Ünal eşliğinde sevenlerinin beğenisiyle paylaşacak.