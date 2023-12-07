“Ödül töreninde çocuk oyuncu Ada Erman’nın konuşması ayakta alkışlandı”

KÜÇÜK KALPTEN BÜYÜK ÖRNEK KONUŞMA

Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim!

Altın kelebek ödül töreninde kulüp dizisindeki performansıyla en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi Ada Erman oldu.Eline çizdiği dünya, kalp ve çocuk resmini gösteren Erman, yaptığı konuşmasıyla unutulmaz bir örnek davranışa sebep oldu.Bütün salonun ayakta alkışladığı çocuk oyuncu;çocukların ölmediği bir dünyada bu ödülü almak isterdim sözleri Gazze’de yaşanan acı tabloyu yeniden hatırlattı.

Sahnede ”Şimdi sizlere birşey göstermek istiyorum ben bugün elime bir dünya çizerek geldim,bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir Dünya. Bu dünya yemyeşil ,okyanuslar masmavi .Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok ,şiddet yok. Hayvanlar özgür kadınlar güçlü. Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama;bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla birlikte dünya güzelleşecek buna yürekten inanıyorum dedi ve elini kalbine Koyarak konuşmasını bitirdi. Çocuk oyuncu Ada Erman bu konuşmasıyla çocuk ama konuşması büyük dedirtti.

Altın Kelebek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Televizyon, müzik ve dijital dünyanın en iyilerinin, halkın oylarıyla belirlendiği 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, renkli sahne şovları, görkemli sahnesiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kırmızı halıda Türkiye’nin yıldız isimlerinin şıklığıyla göz kamaştırdığı, ‘gücünü gösteren’ yıldızların ödüllendirildiği renkli geceyi milyonlarca kişi canlı yayında izledi. Türkiye’nin en köklü ve prestijli töreni 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, televizyon, müzik ve dijital dünyanın ‘gücünü gösteren’lerini ödüllendirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen tören, etkileyici sahnesi, şovları, dansları ve ödülleriyle yıla damgasını vurdu. Ödül alanların yaptığı konuşmalar, tören sırasında duygu dolu anlara sahne oldu. Yılın ‘en güçlü’ gecesinin sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şikel yaptı. Gecede duayen sanatçı Nükhet Duru’ya yaşam boyu başarı ödülü verildi.sevilen şarkıları ve büyüleyen şovuyla İrem Derici Pantene Altın Kelebek sahnesinde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yılın parlayan yıldız ödülleri ise Caner Topçu, Simay Barlas, Sıla Türkoğlu, Özge Yağız’ın oldu.

Yeşim Salkım’dan Arabesk Çıkış!

Bugüne kadar yayınladığı pop müzik türündeki şarkılarıyla sevilen sanatçı Yeşim Salkım, bu kez arabesk çıkışı yaptı.

Milyonların hafızalarına kazınan “Sev yeter” isimli eseri yeniden yorumlayan Salkım, içindeki arabesk kız ile sevenlerini selamlıyor!Söz ve Bestesi Uğur Bayar’ın, Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı “Sev Yeter” arabeskin modernleşmiş düzenlemeleri ile Yeşim Salkım’ın sesiyle müzik severlere sunuldu.

Mix mastering Candar Köker’e ait şarkı elektro gitarla tüm kitleye hitap niteliğinde. Bir çok sanatçının seslendirdiği “Sev Yeter” Yeşim Salkım’ın muhteşem yorumu ve rock alt yapısıyla Maestro stüdyosunda gerçekleşti. Fotoğraflar dünyada trend olan son teknoloji yapay zeka ile Eren Yiğit tarafından hazırlandı.

KUTSİ’DEN EN SEVİLEN ŞARKILARINA AKUSTİK VERSİYON!

Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçısı Kutsi, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan ünlü sanatçı, kendiyle özdeşleşen 12 hit parçasını akustik haliyle ‘Kutsi En İyiler Akustik’ isimli albümde topladı. En sevilen şarkılarından derlediği çalışma ile müzikseverleri geçmişe götürecek olan başarılı sanatçı, müzikal kariyerinde önemli yer edinmiş şarkıların akustik formuyla ruhları adeta yenileyecek. Hayranlarıyla 16 yıl önce ilk kez buluşturduğu “İlan-ı Aşk” şarkısından, klasikleşen “Doğum Günü’ne, “Sana Ne”den “Melek” e uzanan nostaljik parçalardan oluşan ‘Kutsi En İyiler Akustik’ ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak.

Engelsiz bir dünya için birlik beraberlik günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen kutlamada iki yüz engelli birey ve ünlü sanatçılar bir araya geldiler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi Fuaye Salonu’ndaki kutlamada Avrasya Rehabilitasyon Merkezi Ritim Grubu gösterisi ile Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir ve Pelin Suade şarkıları ile kutlamaya renk kattılar. Yılmaz Morgül engelli bireylere yemeklerini elleriyle tek tek masalarına kadar dağıtıp engelliler için garsonluk yaptı.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması iki yüz engelli birey ve ailelerinin katılımı ile yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuğunu yaptığı kutlama gününe müzik dünyasının ünlü isimleri Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir, tiyatro sanatçısı Onur Şenay ile Pelin Suade’nin yanı sıra TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan ve spastik engelli olan yazar ve senarist Cesur Melek’de katıldılar. Ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılar ile coşkulu dakikalar yaşatırken, Avrasya Rehabilitasyon Merkezi Ritim Grubu’da Yılmaz Morgül’ün de katılımıyla çok özel bir ritim gösterisi yaptılar. Etkinlikte bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Engelli ve önünde engel olan tüm bireylerimizin hayatlarının oldukça zorlu olduğunu biliyoruz. Bugün vesilesiyle engelli bireylerimize bir nebze olsun hoşça vakit geçirip hep birlikte bir arada olmayı arzu ettik. Destek olan emek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Ayrıca Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Yıldız Teknik Üniversitesi genel sekreteri Ahmet Yüksel’ de birer konuşma yaparak engelliler gününü kutladılar.