İNCİ NE KADAR DEĞERLİ İPLİK O KADAR İNCE

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri

''Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine”

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden böyle başlayan hikaye, çok yakında “İnci Taneleri” adıyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat vererek, kendi yazdığı senaryo ile de yıllar sonra ekranlara iddialı ve farklı bir dönüş yapacak.BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Yılın en iddialı projesinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İlhan Doğan:Beni motive eden Orhan Gencebay şarkıları ve Filmleri!

“HERŞEYE RAĞMEN” FILMİ ÖDÜLERİ TOPLADI

“Her Şeye Rağmen” sinema filmi üç ayrı dalda ödüle layık görüldü. Raffles Hotel’de düzenlenen “Golden Palm Awards Ödül Töreni’nden “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Film” ve filmdeki rolü ile Erkan Petekkaya’da “En İyi Sinema Oyuncusu” dallarında ödül verildi. Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar.

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filmi gösterime girdiği her yerde ilgi ile karşılanmıştı. İstanbul, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Almanya’da düzenlenen galaları ile dikkat çeken filmde İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırmıştı.

“Orhan Gencebay filmleri beni motive etti”

Ödülleri hayatı filme konu olan İlhan Doğan ve Erkan Petekkaya birlikte aldılar. Erkan Petekkaya’nın eşi Didem Petekkaya’nın da katıldığı törende “En İyi Film” ve “En İyi Film Senaryosu” ödüllerini almak üzere sahneye çıkan İlhan Doğan “Bu ödülleri ülkemde aldığımız için çok mutluyum. Bugün ayrıca çok önemli bir gün. Filmde izlediniz çocukluğumuz çok iyi geçmemişti. İşte o dönemlerde beni en çok motive eden şey değerli büyüğüm Orhan Gencebay’ın şarkıları ve filmleri olmuşu. Kendisiyle bugün burada bir arada olmaktan onur duydum” dedi. İlhan Doğan sahneden indikten sonra Orhan Gencebay’ın yanına giderek sevgi ve saygısını sundu.

MUAZZEZ ERSOY İLE NOSTALJİ BÜYÜSÜ

Ankara Günay Restoran, önceki akşamın unutulmaz anlarına ev sahipliği yaparak Türk müziğinin dev ismini sahnesinde ağırladı. Hayatımıza dokunan ölümsüz şarkıların usta ismi, Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy'un sahne aldığı gece de tam anlamıyla nostalji şöleni yaşandı. Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan Günay’da Ersoy, performansıyla esti geçti. Dokunaklı şarkıları “Nasıl Geçti Habersiz”, “Ya Seninle Ya Sensiz” ile Türk Sanat Müziği ziyafetiyle eski gazino günlere götüren Muazzez Ersoy, geçmişe özlem duyan müzikseverleri mest etti. Renkli repertuarı ile coşkuyu doruklara çıkaran usta sanatçı, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle alkış yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek 2,5 saat boyunca müzik dolu bir gece yaşatan efsane sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece armağan etti.

HERŞEY BİR GENÇ DAHA OKUSUN DİYE

Hizmete teşekkür Başkana teşekkür

Öğrencilere karşılıksız burslar vererek adından söz ettiren ve bu yıl da 31. kuruluş yılını kutlayan YEKÜV Vakfı’nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunarak hizmet veren ve en son YEKÜV Vakfı başkanlığı yapan H. Işın Özdemir görevini kısa bir süre önce Ş. Tülay Erkan’a devretmişti. Altı yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren ve vakıfta bundan sonra üst danışma kurulu üyesi olarak hizmetini devam ettirecek olan H. Işın Özdemir için yeni başkan Ş. Tülay Erkan ve yönetim kurulu üyeleri Pera Palas’ta bir teşekkür daveti düzenlediler.

Davete katılan ve birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ş. Tülay Erkan hizmet ve emeklerinden dolayı H. Işın Özdemir’e teşekkür plaketi ve çiçek verdiler. Duygu dolu anların yaşandığı davette H. Işın Özdemir “YEKÜV Vakfı bir gönül işidir. Bende diğer hizmet ve emek verenler gibi bu işe gönlümü koymuştum. Yine aynı şekilde hizmete üst danışma kurulu üyesi olarak devam edeceğim için çok mutluyum. Önemli olan bir çocuğumuzun, bir gencimizin daha okuması ve ülkemize yararlı bireyler olmaları” dedi.

ÖDÜLÜ ANNESİ GÜLER SEKİ’YE İTHAF ETTİ!

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde ‘Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Törende ödülünü Çoşkun Sabah’ın elinden alan Deniz Seki, bu ödülü yaklaşık iki ay önce kaybettiği annesi Güler Seki adına aldığını belirtti ve duygularını şu şekilde ifade etti; ‘’Bugün buraya gelirken süslendim püslendim. İçimden annem bana şöyle seslendi. 1995 yılındaki bir şarkı yarışmasında da aynen öyle demişti; ‘’Kızım hayat devam ediyor, yoluna devam et.’’ Ben de öyle yapıyorum. Bu ödülü canım annem Güler Seki’ye ithaf ediyorum.’’

MANGA VE HAYKO CEPKİN ISTANBUL NIGHT FLIGHT SAHNESİNDE!

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Türkiye'nin en iyi gruplarından Manga’yı ve alternatif metalin en sevilen ismi Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ağırlıyor.

Events Across Turkey’in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight, sanatın ve ritmin buluştuğu etkileyici performanslarıyla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 8.kez düzenlenen ve İstanbul konserleri ile alternatif metalin öncü ismi “Hayko Cepkin” ve Türk alternatif rock müziğin Mtv Ödüllü öncü gruplarından Manga’ya ev sahipliği yapacak olan Istanbul Night Flight, benzersiz bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Usta Tiyatrocu Haldun Dormen İlk Kez Tarsus’ta Sahnede

Mersin doğumlu usta sanatçı Haldun Dormen yıllar sonra 2. Uluslararası Tarsus Festivali için Tarsus’ a geldi. Festival kapsamında ilk kez Tarsus’ta sahne alan usta sanatçı Haldun Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak yaşlanmaya vaktim yok dedi. Sahnede usta tiyatrocuya moderatör olarak da Şebnem Özinal eşlik etti. Söyleşi sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sahnede usta oyuncuya ‘Festival Onur Ödülü’ takdim edildi. Büyük alkışlar eşliğinde katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan Lüküs Hayat şarkısını söyleyerek tüm katılımcılara çok teşekkür etti.

AYLA ÇELİK: GURUR DUYDUĞUM BİR ALBÜM OLDU

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel birbirinden değerli 10 sanatçının yer aldığı anlamlı bir albüm görücüye çıkıyor. Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan “Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” isimli proje albümün startı ünlü sanatçı Ayla Çelik ile verildi. Sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi ve sürpriz bir şarkı seslendirdi. Öğretmenler Günü'ne ithafen seslendirdiği “Nisan Yağmuru” isimli Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserini hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

“Nisan Yağmuru” şarkısında hocası Emel Şenocak ile birlikte düet yapan ünlü sanatçı Ayla Çelik, Öğretmenler Günü’ne yakışan çalışmayı “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm... Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hala damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz.” sözleriyle anlattı.