“Ayparçası Kaleminden”

KÖTÜLÜĞE RAĞMEN İYİLİK YANLIŞA RAĞMEN DOĞRULUK

ZORLUĞA RAĞMEN CESARET UZAKLIĞA RAĞMEN VEFA

ASİL İNSANLARIN KUDRETİDİR



MESLEK OKULU MASTERCHEF TÜRKİYE BOMBA GİBİ

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna şeflerin sunduğu TV 8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması, Masterchef Türkiye yine bu sezonda bomba gibi...

Daha birinci etap elemeler olmasına rağmen izleyiciyi ekrana kitleyen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yılda meslek okulu gibi. Yaşlısından gencine şanslarını denemek isteyen kıyasıya yarışan yarışmacıların çarpıcı hikâyeleri bu sezona damga vuracak. Şeflerin yarışmacılara göstermiş olduğu espirili yanlarıda gözlerden kaçmıyor.Sert mizahı olan, yarışmacıların çekindiği Şef Mehmet Yalçıkaya'nın espirili halleri,kırık Türkçesi olan Danilo şefin bazen yanlış anlaşılması, Somer Şefin tadımda büyük lokma alması ufak detaylarla devleşen bir prodüksiyon Masterchef Türkiye. (Ayper Kaya)

NİLÜFER’DEN SAHNEDE MODA ESİNTİSİ

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünden taht kuran Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından Nilüfer, bilet rekorları kırıldığı Türkiye turnesinin ardından yaz turnesinin startını verdi.

KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sırasıyla İzmir Kültürpark Açıkhava ve Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Nilüfer, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İki günde iki şehirde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Nilüfer, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İki konserinde giydiği dört farklı sahne kıyafetiyle de göz kamaştıran Nilüfer, muhteşem performansının yanı sıra harika sesiyle de hayranlarını bir kez daha büyüledi. Sahnede ki danslarıyla ve enerjisiyle hayranlarının coşkusunu iki katlayan Nilüfer, seslendirdiği romantik şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

3 BİN KİŞİLİK KORO

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Sanatçı, Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen gecede, sahneye beyaz gömlek ve pantolonun turkuaz renk ceketle kombinlendiği bir takımla çıktı. Evgin, 3 bin hayranından oluşan koro eşliğinde söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere coşkulu saatler yaşattı. Erol Evgin, gecenin finalini arka arkaya söylediği; “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli Cumhuriyet Marşı ve “İzmir Marşı” ile yaptı.

HAKAN ALTUN’DAN ESPRİLİ İSYAN!

Alaçatı’da sahneye çıkan Altun, müzikseverleri adeta büyüledi . Sevilen sanatçı 2,5 saat süren performansında sayısız hit şarkısını ardı ardına seslendirirken, izleyicilere unutulmaz unutulmaz anlar yaşattı. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi efsanevi sanatçıların şarkılarını da yorumlayan Altun, müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı .Konser sırasında kendi bestesi “Teklif Ediyorum”u söylerken, “Yaş oldu 53 ben hala bekarım ” diyerek kendine has espiri yönünü ortaya koydu.

YAZ SEZONUNU AÇTI

Gülben Ergen Maimi tatili dönüşü yaz sezonunu Alaçatı’da verdiği konseriyle açtı. İki ayrı kıyafet giyen Gülben Ergen gelen konukları coştururken kendisini izleyenler arasında yakın dostu Nihat Odabaşı da vardı. Önümüzdeki hafta Sezen Aksu imzalı yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçecek olan Gülben Ergen bir haftalık detoks kampına katılarak forma girecek.

Survivor izdihamı

Televizyon dünyasının fenomen programı “Survivor”ın yıldız isimleri, Beylikdüzü Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. “Tek Bacak” lakaplı Nagihan Karadere, “Survivor Panorama” programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve sevilen yarışmacı Yasin Obuz’un söyleşisini, binlerce hayranı izledi.

Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen Beylikdüzü Marmara Park AVM söyleşilerine, televizyon dünyasının fenomen programı “Survivor”ın ünlü yarışmacıları katıldı. Alışveriş Merkezi’nde izdihama neden olan söyleşiye, “Tek Bacak” lakaplı Nagihan Karadere, sevilen yarışmacı ve sunucu Hakan Hatipoğlu ve “Bum Yasin” lakaplı Yasin Obuz konuk oldu. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği söyleşi sırasında samimi açıklamalarda bulunan “Survivor” yarışmacılarından Nagihan Karadere, kendisine popülerlik kazandıran hareketlerinden “Osmanlı Tokadı”nı sahnede canlandırdı. Marmara Park misafirlerinin “Survivor” yarışmasına bir kere daha katılmalarını istediği yarışmacılar, Ogeday’ın bu yılki yarışmayı kazanmasının sürpriz olmadığını söyledi.

Zeynep Bastık yaz konserlerine Antalya’da devam etti

Yaz sahnelerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık Antalya’da sahnedeydi. Antalya seyircisi, coşku dolu konserde Zeynep Bastık’ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.

Zeynep Bastık Antalya Açıkhava'da sahne aldı.Sanatçının büyülü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla Antalya unutulmaz bir gece yaşadı.Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Zeynep Bastık, ‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Felaket’, ‘Marlon Brando’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeynep Bastık sahne performansıyla da Antalya seyircisini coşturdu.

DAMAR ŞARKININ YAZI KIŞI OLMAZ

Sevilen şarkıcı Serra Arres, uzun bir aranın ardından yeni single çalışması Derya Bedavacı'nın bestesi "İkimizin Yangını" şarkısı ile Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Bestesi Derya Bedavacı'ya, müziği Sinan Özşker'e ait olan "İkimizin Yangını" şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde yaklaşık 12 saat süren bir klip çekildi. Derya Bedavacı'nın ilk kez şarkısını başka bir sanatçıya verdiğini söyleyen Serra Arres, yeni şarkısı hakkında şöyle konuştu: “Yüzlerce şarkı arasından ilk dinlediğimde bu şarkıyı çok beğendim. Ben arabesk kadınıyım. Klipte yalnız olan ve haykıran bir kadın var. Benim ruhum bu. Şarkıda büyük aşk yaşayan herkes mutlaka kendinden bir şey bulacak," dedi. Son dönemde tartışılan "Yazlık kışlık şarkı olur mu?" sorusuna ise "Bence kesinlikle olmaz. Aşk ve duyguların yazı kışı olmaz. Ayrıca yaz aşkları çok kısa ve daha ağır darbelerle bitiyor. Ayrılıklardan sonra en çok damar şarkılar dinleniyor," dedi.

