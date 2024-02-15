FERHAT GÖÇER 14 ŞUBAT’IN ADINI DEĞİŞİTİRDİ ”SEVGİ GÜNÜ"

Art arda yayınladığı tekli şarkıların her biriyle büyük beğeni toplayan Ferhat Göçer, sevginin hayattaki en değerli hazine olduğu gerçeğinden yola çıkarak 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir şarkı yaptı.

Sözleri Gülsen Karatoprak’a, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan şarkının bestesinde sanatçının kendi imzası bulunuyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Göçer, “Sevgililer Günü’nü boş geçirirsek yakışmaz bize. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ismini ‘Sevgi Günü’ olarak değiştirelim. Örtülü bir 3. Dünya Savaşı yaşıyoruz. Sevginin yavaş yavaş dünyadan elini eteğini çektiğini hissediyorum.” dedi.

BAYHAN'DAN 2024'E HIZLI GİRİŞ

Popstar yarışmasıyla tanıdığımız uzun yıllardır farklı tarzıyla kendinden söz ettiren Bayhan; Emrah’ın “Acılardayım” şarkısını müzik severlerle buluşturdu...!



8 şubatta yayınlanan şarkının klibinde "Du luck" Gaddar isimli 11 yaşında Hollanda ırkı barock cinsi bir at eşlik ediyor. Kendine has yorumu ve duruşu olan Bayhan; yıllar sonra Azerbaycan Bakü’de vereceği konserinde heyecanını yaşıyor.Katıldığı bir Tv programında halka açık olan konserin biletlerinin makul fiyatta olduğunu söyleyen yorumcu ,ben halkla buluşup şarkılarımı söylemek istiyorum. Onun için bilet fiyatları herkesin gelebileceği şekilde. Benim için paradan önce sanat gelir sözleri ise, son yıllardır uçuk rakamlara sahne yapan ve bilet satışları olan isimler için yeni bir gündem konusu oluşturuyor. “Bayhan’ın Dizi Sürprizi” Gelen teklifler arasında dizi projelerininde olduğunu bir kaç dizi teklifinin geldiğini söyleyen yorumcu, senaryoları okuyup karar verecek bu yıl Bayhan'ı dizilerdede görebiliriz.

TANYELİ İÇİN MORAL GECESİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Türkan Şerbetçi, sahibi olduğu Cahide Palazzo ev sahipliğinde moral gecesi düzenledi. Sanat ve cemiyet hayatından bir çok ünlünün katıldığı gecede Zara'nın sahnesine Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldular.

Tanyeli ve Türkan Şerbetçi, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Tanyeli, "Yıllar sonra Türkan abla yine elimden tuttu ve bana bu geceyi armağan etti. Onu tanıdığımda 19 yaşındaydım. Yedi düvele yardım etmiştir. Benim bir annem yok ama Türkan ablam var. Çok duygulandım. Dün Türkan ablaya dayanamıyorum bak ağlayacağım dedim. O da bana olur mu sen mutlu ol diye yapıyoruz bu geceyi dedi. Allah beni yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Çok dostum var benim. Hepsinden allah razı olsun." dedi. Türkan Şerbetçi ise, Cahide Palazzo'da düzenlenen geceyle ilgili, "Ben Tanyeli'yi 19 yaşından beri tanıyorum. O benim manevi kızımdır. Yurt dışından dönünce kendisi hastalığını öğrendik, ben de onu yalnız bırakmamak adına böyle bie geceyi düzenlemek istedim." dedi.

SONER ARICA’DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Radyo Fenerbahçe ve Fenerbahçe TV’de ortak yayınlanan Gürdal Çakır ile Yıldız Takımı'nın konuğu oldu. Doğuştan Fenerbahçeli olarak programa konuk olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arıca, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

“Bi’yolu Olmalı” isimli yeni şarkısıyla müzik listelerinde yükselişini sürdüren Soner Arıca, ilk kez Gürdal Çakır ile Yıldız Takımı programında sevenlerine bir “Best of” albüm yapacağının, hatta ilk şarkısına başlandığının müjdesini verdi. Albümün iki ayrı proje halinde ilerleyebileceğini söyleyen sanatçı; bir tanesinde mutlaka şarkıların orijinal hallerine sadık kalınarak bugünün ses teknolojisiyle yapılabileceğini, diğerinde ise değişik altyapılarla sürpriz isimlerin de araya girdiği şekilde olabileceğini belirtti. “Bi’yolu Olmalı” isimli yeni şarkısıyla müzik listelerinde yükselişini sürdüren Soner Arıca, ilk kez Gürdal Çakır ile Yıldız Takımı programında sevenlerine bir “Best of” albüm yapacağının, hatta ilk şarkısına başlandığının müjdesini verdi. Albümün iki ayrı proje halinde ilerleyebileceğini söyleyen sanatçı; bir tanesinde mutlaka şarkıların orijinal hallerine sadık kalınarak bugünün ses teknolojisiyle yapılabileceğini, diğerinde ise değişik altyapılarla sürpriz isimlerin de araya girdiği şekilde olabileceğini belirtti.

KIZLAR OKUSUN DİYE ZİRVEDİKİLER BULUŞTU

Banu Noyan Organizasyonuyla gerçekleştirilen 4. Open Stage Awards, bu yıl TAMEV öncülüğünde başlatılan “Kızlar Okusun Diye” kampanyası için sektörlerinin zirvedeki isimlerini buluşturdu.

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı Open Stage Awards, Binbirdirek Sarnıcı’nda moda, iş ve medya dünyasının zirvesindeki isimleri buluşturdu. Öykü Serter’in sunduğu, Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yaptığı Open Stage Awards’ta, sektörlerinde zirveye çıkan birbirinden değerli sanat, spor, cemiyet ve iş insanları ödüllendirildi.

Open Stage Awards töreninin ardından efsane modacı Cemil İpekçi’nin Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabından esinlenerek 100. yıla özel hazırladığı özel tasarımları sergilendi. Defilede, ünlü sanatçı Nükhet Duru ilk kez mankenlik yaparken ünlü top model Çağla Şıkel de finalde çok özel bir tasarımla yürüdü ve herkesi ayakta alkışlattı. Cemil İpekçi, 100. yıl özel defilesi için duygularını şöyle açıkladı; “Benim için çok heyecan verici bir hazırlık süreciydi. Selamlamaya çıktığımda bile hayatımda ilk kez defilemde smokin giymek istedim ve öyle hazırlandım. Her bir elbisede Ata’mızı düşünerek o heyecanla dokunuşlarımı yaptım. Altı ay süren bir hazırlık süreci yaşadık. 1930’lardan bugüne şapkalar, eldivenler ve çok özel çantalar ve aksesuarlar tasarladım. Koreografım Banu Noyan’dan Türk tangolarıyla koreografisini hazırlamasını özel olarak istedim. Umarım izleyenler de aynı duyguları benimle hissederler.