GÜLTEKİN GÖNÜLAÇAR'DAN YAPAY ZEKAYA İSYAN





Güçlü yorumcu sahnelerin dev sesi Gültekin Gönülaçar'ın, son dönemlerde başı yapay zeka ile dertte.

Sahnelerin başarılı güçlü sesi Gültekin Gönülaçar sesini kullanıp yapay zeka programıyla İbrahim Tatlıses’e benzetilip, 6 ay önce çıkardığı şarkısı "SEYFO" 'yu sanki İbrahim Tatlıses okumuş gibi göstermelerine isyan ediyor. Tiktok sosyal medya platformunda milyonlara ulaşan video için emeğime saygısızlıktır diyen Gönülaçar, hukiki başvuruları yapacağını söylüyor. İmparator Tatlıses'inde bu durumdan haberdar olduğunu düşünmeyen sanatçı, İbrahim Tatlıses hepimizin sanat camiasında önder ismidir. Biliyorum ki oda bundan haberdar olsa bu duruma dur diyecektir. Yıllardır camiamızda bir çok şeyle karşılaştım ama sesimi yapay zekayla İbrahim Tatlıses’e benzetilerek yeni çıkardığım emek verdiğim bir şarkının bu şekilde kullanılması haksızlıktır emeğime saygısızlıktır diye sözlerine ekliyor

YEŞİM SALKIM’DAN "UYU MELEĞİM"

Şarkının geliri “Şampiyon Melekleri yaşatma derneği’ne bağışlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılması sonucu yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan kolej öğrencileri için Yeşim Salkım’ın yazıp bestelediği “Uyu Meleğim” adlı şarkıyı kendisi seslendirdi. Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı şarkıda yaşamını yitiren çocukların annelerinin duygularını ağıt tadında şarkıya dönüştüren Yeşim Salkım bu davanın arkasında duruyor.Yaşanılan bu acıya kayıtsız kalmayan Salkım bu şarkıyı yaparken “Şampiyon Melekleri” yaşatmak ve bir anne olarak tüm evlatlarını kaybeden annelerin duygularına tercüman olmak istedim diyor.

Bu özel şarkının tüm dijital gelirleri Gazi Mağusa Maarif koleji öğrencileri olan Şampiyon Meleklere bağışlanacak; bu ağıt aynı zamanda 6 şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza da hediyemizdir. Yeşim Salkım'ın en kısa sürede Kıbrıs’ta vereceği konserin tüm geliri de “Şampiyon Melekleri yaşatma derneği”ne bağışlanacaktır.

Erol Evgin: Şarkılar Antidepresandır

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in organizasyonuyla, İzmir Hilltown Karşıyaka Carnival Venue’de konser verdi.

Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuarındaki tüm şarkıları mekanı tıklım tıklım dolduran İzmirlilerle hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı; “55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne’den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim. Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar, antidepresandır” dedi.

Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz

Sevilen şarkılarıyla Günay Restaurant’ta sahne alan Ömür Gedik, Hatay depreminin yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanı olduğu HAÇİKO derneği olarak bölgeyi bir gün bile terk etmediklerini ve 1 yıldır hem hayvanlara hem de insanlara yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Gedik ‘depremin yıldönümünde acıları sarmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum’ dedi.

PERA :“HAYATIMIN KADINI” ŞARKISININ AKUSTİK VERSİYONU YAYINDA!

Rock müziğin en başarılı gruplarından PERA’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve kısa sürede beğeni toplayan yeni şarkısı Hayatımın Kadını’nın “akustik” versiyonu yayınlandı.

Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkının düzenlemesinde ise grubun davulcusu Hakan Ünalan’ın imzası bulunuyor. Şarkının müzik prodüktörlüğünü, mix ve masteringini ise Sercan Samet Türksal üstlendi. Şarkının dikkatleri üzerine toplayan kapak ve imaj fotoğraflarını ise Semanur Yaman çekti.

ATİYE İSTANBUL KONSERİNDE BÜYÜLEDİ

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, son hızla konserlerine devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde soluksuz konser maratonuna başlayan Atiye, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. İki dansçısı ve orkestrası ile fırtına gibi bir iki saat geçiren Atiye, enerjisi, şarkılarıyla adeta bir müzikal şölen yaşattı.Konserden konsere koşan Atiye, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yaptıktan sonra, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını söyledi. Hem dans edip hem de şarkı söyleyerek başarılı performanslara Türkiye'de imza atan ve öncülük eden Atiye, 750 kişik Kültür Merkezi'nin unutulmaz performanslarından birine imza attı.