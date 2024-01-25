MIAMI’DE GERÇEKLEŞEN TURKISH DRAMA GALA GECESİNE ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI!

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, 22 Ocak’ta Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi. Universal Cinergia Dubbing ev sahipliğinde yapılan geceye Özgür Masur tasarımı ile katılan ve güzelliği ile tüm davetlileri hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

RUBATO 3 GÜNDE 3 ŞEHİRDE KONSER VERDİ

Arabesk müziğinin sevilen gruplarından Rubato Grubu, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peş peşe üç ilde konser veren Rubato Grubu, İstanbul, Trabzon ve Antalya’da sevenleriyle buluştu. 2023’de en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan Grup, yeni yılda da hız kesmeden konserlerine devam ederek binlerce hayranıyla buluştu. Sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Rubato 5” de yer alan parçaların da sevenleriyle birlikte seslendiren Rubato Grubu, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu.

ESRA ÖZMEN'DEN SAHNEDE “DİLBER”SÜRPRİZİ

Sahne 17’de sevenleriyle buluşan güçlü yorumcu Esra Özmen, her tarzda sevilen şarkıların yer aldığı repertuvarında; son günlerde dillere pelesenk olan “Gemileri Yakarım” şarkısına da yer verdi.

Tüm misafirlerin masasına önceden yerleştirilen zillerle şarkıya sevenlerini de dahil eden Esra Özmen, sosyal mecralarda paylaşım rekoru kıran “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını sürpriz yaparak sevenleriyle oynayarak ve eğlenerek söyledi…

ÖMÜR GEDİK BU SEFER ŞAŞIRTTI

Başarılı sanatçı Ömür Gedik, yeni yıla da bomba gibi girdi.Günay Restaurant’ta sahne alan Ömür Gedik kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere söylediği şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşattı. Her sahnesinde giydiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Gedik, bu sefer sahne kostümü ile şaşırttı. Boğazına kadar kapanan güzel sanatçı, kış sahnesinde giydiği bahar renkleri kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Yeni koleksiyon yeni heyecan HEMHAL

Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden Orhan Umut, yeni kişisel sergisine hazırlanıyor. Figüristik tarzıyla sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Umut, aylardır yeni koleksiyonu için çalışıyor. Umut, “Hemhal” başlıklı sergisini 15 Nisan’da sanatseverlerle buluşturacak. Çevresinde olup bitenleri yaşanmışlıklarıyla birleştirerek oluşturduğu yeni koleksiyonunda klasik haline gelmiş Orhan Umut çizgileri ve renkleriyle birlikte yeni bir seri oluşturan sanatçı, resim sanatına gönül verenlerin ve koleksiyonerlerin bu sergisinden çok mutlu ayrılacaklarından oldukça emin.

ÇAĞDAŞ SUSEVEN “KIRIK GİTAR” ŞARKISIYLA MÜZİKSEVERLE BULUŞTU

Bir zamanlar “Leyla ela gözlü bir çöl ahusu”isimli şarkısıyla dönemin ses getiren isimlerinden biri olan Çağdaş Suseven,iki yıllık aradan sonra Kırık Gitar adlı çalışmasıyla dinleyicileriyle tekrar buluşuyor.Uzun yıllardır hem sahnede hem Türk müziğini daha geniş kitlelere sevdirme adına şefliğini yaptığı korolarıyla Türk Müziğine katkı veren Çağdaş Suseven,daha önceki albüm ve single çalışmalarıyla bir çok kere yılın sanatçısı ödüllerini de almıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni çalışması “ Kırık Gitar” için kamera karşısına geçen sanatçı,klibi Bursa’da Zeki Müren’in doğup büyüdüğü sokakta çektiğini açıkladı.Duvarlarında Zeki Müren’in fotoğraflarının olduğu otantik sokakta çekimler anında çok duygulandığını belirten sanatçı, ayrıca aynı sokakta kaldıkları otelin içinde büyük bir Manolya ağacı olduğunu ve Paşamız Zeki Müren’in rivayete göre bu ağaçtan etkilenerek Manolyam adlı eseri bestelediğini de belirtti.

Çağdaş Suseven’in yepyeni çalışması “Kırık Gitar” ‘ın sözlerini, büyük bir cruise gemisinin de sahibi ve aslında bir armatör olan ama bir çok şiire imza atan Vedat Uğurlu yazdı.Bestesi ise müzik öğretmeni olan Akay Ürer’e ait.Şarkının aranjörü ise İsmail Ergenler. Şarkının klip çekimleri iki gün sürdü ve klipte kendisine 2016 Best Model Türkiye birincisi Neslişah Ecem Uçar ve ünlü sunucu ve müzisyen İshak Akbay eşlik etti.

USTA OYUNCULAR GENÇ YETENEKLERLE BİRARAYA GELDİ

BKM’nin, üç jenarasyonu buluşturan, izleyen herkese umut, sevgi ve dostluğu aşılayacak yeni yapımı “Haydi Tut Elimi” filminin galası Kanyon Paribu Cineverse’de gerçekleştirildi.

Macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak, “Haydi Tut Elimi” filmi çocuklara ve ailelere yarı yıl hediyesi olarak 26 Ocak’ta vizyona girecek.

Galaya filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ve usta oyuncular Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal ve İzzet Öz katıldı. Kahkahaların göz yaşlarına karıştığı ve her yaştan izleyicinin katıldığı galada film izleyicilerden tam not aldı. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, içinize umut ve sevgi aşılayacak “Haydi Tut Elimi” filminin konusu ise şöyle;



Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

GÜLSEREN SÜDOR’UN RETROSPEKTİF SERGİSİ METROHAN’DA

Metrohan, “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi ile İBB’nin Cumhuriyet’in öncü kadın ressamlarının ele alınacağı seri sergilerin ikincisine ev sahipliği yapıyor. Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan sergi, 18 Şubat 2024 tarihine kadar Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor.



İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren sergi serilerinin ikincisi olan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi Metrohan’da ziyarete açıldı. Türk resim sanatının önemli kadın ressamlarından Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi, 18 Şubat 2024 tarihlerine kadar Metrohan’da yer alıyor.