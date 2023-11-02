(Ayparçası kaleminden)



Küsmedim İstanbul bu şehre,

tebessüm ettim yalan sözlere.

Sustum İstanbul! Nedensiz ve sebepsizce,

aldım kağıdı kalemi elime...

Yazıyorum yine doğrularımı kendimce.

100. Yılda Süperstar Coşkusu

Ajda Pekkan, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.

On binlerce müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süperstar Türk Bayrağı ile sahneye çıktı. Sahnede şıklığı ile de göz kamaştıran Süperstar, Modacı Züleyha Kuru imzalı siyah beyaz bir kostüm tercih etti.

Müzikseverlerin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadığı konserde Pekkan, hareketli şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu. Katılımcıların bu heyecanına kayıtsız kalmayan Süperstar, sahnede dans da etti. On binlerce müzikseverin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği usta sanatçı, her şarkısında dakikalarca alkışlandı. Pekkan, sahnede sevenlerine etkileyici bir konuşma yaparak, “Bu gece, bu kutlamayı Cumhuriyet’ ve Mustafa Kemal’e borçluyuz” dedi.

Hadise Atatürk Kostümleri ile Sahne Aldı

Ankara ve İstanbul'da verdiği konserlerle 100. Yıl coşkusunu sonuna kadar yaşatan Hadise, Nihan Peker imzalı Atatürk kostümleriyle sahne aldı.

Kartal Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim 100. Yıl konseri için Nihan Peker imzalı 2 ayrı Atatürk kostümü diktiren Hadise, aylarca bu konsere hazırlandı. Ata'mızın en bilenen kasketli ve çizmeli kahve takım elbisesini ve Cumhuriyet'in kuruluş gününden aşina olduğumuz pelerinli smokini tercih eden Hadise, tüm detaylarla özellikle kendi ilgilendi. Aylar süren bu hazırlığı yüzbinlere yakın kişi izledi. Hadise her zamanki güzelliği ve dans showları ile hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı.

BURAYLA 7'DEN 70'E CUMHURİYET

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Aydınlılar Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını Buray ile coşkuyla karşıladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gururla kutluyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleriyle, daha özgür, daha güçlü, huzur dolu yarınlara…” diyerek konser alanı dolduran sevenleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyeti Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı. Buray söylediği şarkılar ve marşlarla Aydınlılara unutulmaz bir Cumhuriyet 100. yılı kutlaması yaşattı.

DAMATTAN SAHNEDE CUMHURİYET ZEYBEĞİ

Ünlü müzik grubu ''Rubato'' Cumhuriyetin 100. yılına Luvia Yeşilköy sahnesinde girdi. 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece Luvia sahnesinde sevenleriyle buluşan Rubato, Cumhuriyet coşkusunu kendilerini yalnız bırakmayan misafirleri ile doyasıya yaşadı...

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup üyeleri "Bu akşam bizler için tarihi bir akşam. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak ve bu özel günde sahnede olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu akşam için özel bir repertuar hazırladık" diyerek yaşadıkları heyecanı muhabirlerle paylaştılar.

Konserin ilk yarısında arabesk şarkılara ağırlık veren Rubato, performansının ikinci bölümüne ise Cumhuriyetin ilanının görüntülerinin yer aldığı anlamlı bir video ile başladı. Saatler 00.01'i gösterdiğinde cumhuriyetin 100. yaşını Harmandalı türküsü ve İzmir marşı ile karşılayan Rubato'ya salonda bulunan yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik ederken, Özer Arkun'un zeybek oynaması büyük beğeni topladı.

CUMHURİYET BALOSU’NDA GÖZ KAMAŞTIRDI!

Ayşegül Aldinç, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin Swissotel The Bosphorus’ta düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Balosu’nda sahne aldı.

Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını muhteşem sahne performansı ve enerjisi ile birleştiren Ayşegül Aldinç, Cumhuriyetin 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Gecede Tanju Babacan imzalı kostümü ve keyifli sahnesiyle göz kamaştırıp büyük alkış alan Ayşegül Aldinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu hayranlığı belirterek şu sözlerle kutladı; ‘’Bu toprakları yurt yapan ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor; emaneti Cumhuriyet’i her şeraitte koruyacağımıza and içiyorum. Ebediyen izindeyiz.’’

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN DEV CUMHURİYET KONSERİ

15 yıla 7 albüm, 2 EP ve 25'ten fazla single çalışması sığdıran Gökhan Türkmen, Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan açıkhava sahnesinde performansını sergiledi.

Son yayınladığı Kiraz Çiçekleri şarkısı ile dinleyicilerinin kalbine yeniden dokunan Türkmen, 100. yıla özel hazırladığı repertuvarla, sahne performansıyla büyük ve coşku dolu bir konser yaşattı. 30 bin kişinin katıldığı konserde Türkmen, sahnede kırmızı bir takım giydi.

ATHENA SEVGİSİ FETHİYE'YE SIĞMADI

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet konseri için, Fethiye'de on binlerce kişinin katılımıyla dev bir konsere imzasını attı.

Cumhuriyet sevdalısı on binlerce Fethiye'li sokak ve caddeleri doldurup, Fener Alayı sonrası Beşkaza Meydanı'nda Athena'nın şarkıları ile bu muhteşem günü büyük bir coşkuyla kutladı.

Arsız Gönül ile başlayan yüksek tempolu konser Gökhan’ın Fethiye bizim için çok önemli müziğe başladığımız ilk yıllarda yazlarımızı burada müzik yaparak geçirdik ve bu çok anlamlı günde sizlerle olmak bizim için çok özel dedi.

NORM ENDER İLK KEZ KONUŞTU

RAPÇİ MARŞ YAPAR MI DEDİLER BİZ MÜZİSYEN DEĞİL MİYİZ?

Seda Öğretir’in moderatörlüğünde Cumhuriyet Sohbetleri programında sporcular, sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi ve Cumhuriyet her yönüyle ele alındı. Rapçi Norm Ender, ilk kez büyük beğeni kazanan marşı "Parla"yı anlattı.

"Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Bir sürü marş yapıldı, kurumsal ve şahsi, yarışmalarla marş yapıldı. Toplumda da beğeni oluşmadı, yapılan marşları benimseyemedik, sevemedik. Sosyal medyadaki olay sadece eleştirmek ya, ben de eleştiriyorum, ama pozitif yapmalıyım bunu, sadece eleştiremem ben, sanatçıyım ve eserimle konuşulmalıyım diye düşündüm, bunun da motivasyonuyla marş yapmak istedim. Benim gibi heyecanlı insanlarla çalıştık. 23 Nisan'a şiir okuyormuş gibi heyecanlandım."

"Hem İstiklal Marşı'nı hem Onun Yıl Marşı'nın besteci açısından kapsayıcı bir özelliği var, arka arkaya dinlediğinizde aynı stüdyodan çıkmış gibi hissediyorsunuz. Rap'çi bir marş yapar mı? Sanki biz müzisyen değilmişiz gibi. Bunu da göstermek istedim, biz ritmik şiir yazıyoruz, marş yazmak bizim işimiz zaten. Dolayısıyla bunu yapmak istedim. Bunu kanıtlamak istedim.