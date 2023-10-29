(Ayparçası kaleminden)



TEK BİR BAYRAK ALTINDA EL-ELE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

100 YILLIK GURUR :CUMHURİYET

TARKAN’IN 100’ÜNCÜ YIL ÖZEL MARŞI

“Sen Rahat Uyu”

Sana olan bu aşk Ebediyete kadar Bizdeki bu yangın Hiç sönmez hep yanar

Tarkan’ın Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel bestelediği “Sen Rahat Uyu” için çekilen klip yayına girdi. Marştan elde edilecek gelirlerin tamamı Darüşafaka'ya bağışlanacak.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tek yürek halinde kutladığımız bugünlerde; megastar Tarkan, Atatürk’e ve tüm Türkiye’ye armağan ettiği yepyeni bir marş besteledi.

Söz ve müziği Tarkan imzasını taşıyan, düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait olan Sen Rahat Uyu, tüm dijital müzik platformlarının ardından yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği klibiyle de dinleyicilerine ulaşmaya başladı.

Sen Rahat Uyu marşından elde edilecek tüm gelirler çocukların eğitimine destek için Darüşşafaka'ya bağışlanacak.

50 Bin Kişiyle Aşık Veysel’i Andılar!

Aşık Veysel’in ölümsüz eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı torunu Ezgi Arıkan ile seslendiren mAnga, single’ın başarısını kutlarken hız kesmeden konserlerine devam ediyor. mAnga Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali’nde sahneye çıktı. 50 bin kişinin izlediği konserde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan grup “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı da söyledi.

“DELİ MAVİ” 29 EKİM COŞKUSUYLA YENİDEN HAYAT BULDU!

“Söz ve Seda Akay Vol 1” isimli albümün ilk şarkısı anlamlı bir projeyle geldi. Bu çalışma kapsamında yıllar geçmesine rağmen hala hit olan, unutulmayan parça “Deli Mavi” farklı bir düzenleme ve yorum ile bir kez daha hayat buldu. Anlamlı sözleriyle aşkı anlatan şarkı şimdi de Seda Akay öncülüğünde, Türk milletinin en büyük ve en özel aşkı Mustafa Kemal Atatürk için hazırlandı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılına ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen sunulan tekli, coşkuyu ve gururu bir arada yaşatacak. Parçanın sözleri, müzik dünyasına birçok değerli eser veren duayen isim Seda Akay’a, bestesi ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’na ait olan bu teklinin düzenlemesini Baran Etik, mix & masteringini Candar Köker, süpervizörlüğünü ise Alpay Aydın üstlendi. Bu güzel proje için; Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin gibi birbirinden değerli sanatçılar tarafından “Deli Mavi” seslendirildi. Parçaya birçok anlamda katkıda bulunan Baran Etik, aynı zamanda şarkının klibi için de yönetmen koltuğuna oturdu. Hepimizin Cumhuriyet ruhunu kare kare yansıtan klip izleyenleri duygulandıracak. Beykoz Doğa Koleji korosunun da dahil olduğu bu özel çalışma tüm Türkiye’ye 100.yıl hediyesidir.

Zuhal Olcay'dan Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna özel konser

Zuhal Olcay, İstanbul Hilton Oteli'nde gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Balosu'nda sahneye çıktı. Muhteşem geçen gecede, Zuhal Olcay'ın tüm şarkıları Cumhuriyet coşkusu içindi... Gecede çok özel dakikalar yaşandı, bayraklar, Türk bayraklı balonlar, konukların tüm coşkuyla şarkılara ve marşlara eşlik etmesi, Zuhal Olcay'ın muhteşem şarkıları, unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusuna imza attı.

DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL REPERTUVARIYLA

Doğuş Grubu'nun "Çocuklara Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla hayata geçirdiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel repertuvarıyla Galataport İstanbul'da… Ücretsiz olarak gerçekleşecek “Cumhuriyet 100. Yıl” konserinde Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO’ya Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos’un yanı sıra Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop&Ca Korosu eşlik edecek.

Doğuş Grubu’nun en uzun soluklu ve en köklü sosyal sorumluluk platformlarından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel konserler düzenliyor.

2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırma misyonunu sürdürüyor. Cumhuriyet’in 100. yılında Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de ücretsiz gerçekleşecek olan konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin yer aldığı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen sahne alacak. Usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos ise bu özel etkinlikte solist olarak bulunacaklar.

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Zaman yolculuğuna çıkaran dev müzikal ‘’1923’’

Cumhuriyet Bayramı’na Özel Üç Gösteriyle “1923” Sahnede!

Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” yeni sezonda tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için özel olarak hazırlanan ve Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan, sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan 1923 müzikalinin Cumhuriyet Bayramı’na özel üç gösterimine yoğun ilgi devam ediyor. Ekim tarihlerinde cumhuriyet coşkusu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yaşanacak.