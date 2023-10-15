(Ayparçası kaleminden özlü söz)



HAYAT EMEK VERDİĞİMİZ SÜRECE,

MUTLULUK SUNAR BİZLERE.

FERHAT GÖÇER’DEN TERS KÖŞE YENİ ŞARKI

Ferhat Göçer Azeri sanatçı Arzuxanım’a sözleri Neşe Seçil ve bestesi kendisine ait olan “Yüzleşme” isimli şarkısını verdi.

Bakü’de verdiği konserde Arzu’yu sahneye alan Göçer, sesini çok beğendiği sanatçı ile verdiği şarkıda düet yapma kararı aldı ve “Yüzleşme” hayat buldu.Ferhat Göçer’in bugüne kadar hiç denemediği bir tarz olan şarkının düzenlemesi Elvin Musayev tarafından Azerbaycan’da yapıldı. Said Zeynalov yönetmenliğinde çekilen klipte de Ferhat Göçer ve Arzuxanım bir araya geldi. Şarkı ve klip 13 Ekim Cuma tüm dijital platformlardaki yerini alacak.

EDİS BİNLERCE SEYİRCİSİ İLE HARBIYE’DE AN’I YAŞADI

Pop müziğin yıldızı Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sold-out olan konser serisine devam ediyor. Ünlü yıldız, bitmeyen enerjisi ve duygu dolu bir konserle izleyicisiyle buluştu.

Edis, Kerki Solfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ikinci konserini verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde ses, ışık, dans ve görsel bir sanat şovu sunan Edis’i binlerce hayranı izledi.

Edis ve binlerce seyircisi arasında duygusal anların yaşandığı konserde ünlü yıldız, “Bugünün çok özel bir gizemi var. Hiçbirimiz birbirimizi kişisel olarak tanımasak da çok özel bir duyguyu paylaşmak için buradayız. Bu an’a ait olmayı seçmek çok özel bir duygu” dedi ve ‘An’ şarkısını seslendirdi.

2023 Miss and Mr Fashiontv” seçildi!

Türkiye'nin en prestijli star yarışmalarından biri olan “2023 Miss and Mr. Fashiontv” yarışmasının kazananları belli oldu. Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da düzenlenen ve Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğini yaptığı gecede, 22 yaşındaki Bircan İclal Okur ile 21 yaşındaki Burkay Turgut birinci seçilerek 2023 Miss and Mr. Fashiontv ünvanı aldılar. Jüri koltuğunda ise ünlü isimler yer aldılar.

Oldukça kalabalık bir davetli grubunun katıldığı gecede kırk iki finalist arasından mansiyonların yanı sıra beş erkek, beş kadın olmak üzere toplam on güzel çeşitli dereceler aldılar. Üniversitede yazılım eğitimi alan ve halen profesyonel modellik yapan 22 yaşındaki Bircan İclal Okur ile Kıbrıs Lefke Üniversitesi’nde fizyoterapi öğrencisi olan 21 yaşındaki Burkay Turgut birinci seçilerek 2023 Miss and Mr. Fashiontv ünvanı aldılar. Yarışmada ikinciliği Betül Coşkun ve Sebahattin Önbey, üçüncülüğü Gülsüm Uğur ile Doğukan Güzgün, dördüncülüğü SabinaSüleymanova ile Zakaria Nahelat ve beşinciliği ise Saide Abliazova ile Caner Anıl kazandılar.

31.YILDA BARBAROS KONSERİ

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Barbaros 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, YEKÜV tarafından hayata geçirilen “Bir Çocuk Daha Okusun Diye” projesi kapsamında 18 Ekim’de İş Sanat’ta dinleyicileriyle buluşacak. Müzik severlerin keyifli bir gece yaşayacakları ve aynı zamanda gençlerin eğitimine katkı yapacakları konserin biletleri Biletix aracılığıyla satışa sunuldu.

Bu yıl 31. Kuruluş yıldönümünü kutlayan YEKÜV Vakfı (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) her yıl düzenlediği kuruluş yılı etkinliklerine devam ediyor. Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimleri için gelen öğrencilere karşılıksız burs vererek onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan YEKÜV Vakfı bugüne kadar otuz binin üzerinde gence karşılıksız burs verdi. Öğrencilere desteklerini her geçen yıl aldığı bağışlar ile artırarak devam eden vakıf yöneticileri öğrencilere destek olma konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor.

YEKÜV Vakfı her yıl düzenlediği kuruluş yıl dönümü etkinliklerini bu yıl da Barbaros konseri ile sürdürüyor. 18 Ekim Çarşamba günü Levent İş Kuleleri’nde bulunan İş Sanat konser salonunda başarılı sanatçı Barbaros’u hayranları ile buluşturuyor. Opera aryaları, müzikaller pop müzikten caza kadar geniş bir repertuarı olan sanatçı pek yabancı dildeki şarkıları müzik severler için seslendirecek. Konserin biletleri Biletix tarafından satılıyor.

Başka bir Göksel

Göksel’in yeni single’ı “Başkası”, bir aşk hikayesi içinde duygularımızın yarattığı çatışmayı samimi bir ifade ile anlatıyor.

Müzik dünyasının en özel ve güçlü kadın yorumcularından Göksel, yeni single çalışması “Başkası”nıSoles Music etiketiyle 13 Ekim Cuma günü yayınlandı.

Sözü ve müziği Göksel’e ait olan şarkının, canlı enstrümanların etkin olduğu sinematik aranjesinde Sabi Saltiel imzası var.Her işinde farklı bir kimliğe bürünen Göksel, Aytekin Yalçın imzası taşıyan görselleri ile değişimini ve güzelliğini gözler önüne seriyor.

DÜNYA ONA HAYRAN O TÜRKİYE'YE

Ödüllü oyuncu Gelecek vaad ediyor

Ankaralı genç oyuncu Emre Sarıoğlu gelecek vaad ediyor. Fransa ve Kanada’da oyuncu olarak ödüller alan ve her iki ülkede de tiyatro oyuncusu olarak kalması istenen Emre Sarıoğlu, oyunculuk kariyeri için Türkiye'yi seçti. Tamer Karadağlı ve Ferhan Şensoy gibi iki önemli ismi kendisine örnek alan genç oyuncu dört dil biliyor ve aynı zamanda da iyi bir sporcu.

Küçük yaşlarda okul döneminde tiyatro ile tanışan ve bir daha sahneyi bırakmayan Emre Sarıoğlu genç yaşına rağmen oyunculukta oldukça mesafe kat etmiş. Ankara Tevfik Fikret okulunda Fransızca öğrenerek eğitimine başlayan ve okulda tiyatro bölümünde oyunlarda oynayarak oyunculuğu ve tiyatroyu çok seven Emre Sarıoğlu, kısa zamanda oldukça başarılı bir kariyer yaptı. Lise ikinci sınıfı Fransa'da okuyan ve burada “Fransızcayı en iyi kullanan tiyatro oyuncusu ödülü” alan genç oyuncuya Fransızlar ülkede kalmasını ve eğitimini Fransa'da tamamlayarak oyuncu olmasını istemişler.

Lise üçüncü ve dördüncü sınıfları ise Kanada’da da okuyan Emre Sarıoğlu burada da tiyatro hayatını sürdürdü ve en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldı. Kanada’da daha sonra tiyatro eğitimi alan ve dramaturji, sahne yönetmenliği ve kukla üzerine eğitim alan, Fransızcanın yanı sıra İspanyolca, arapça, ve İngilizce ‘de öğrenen Sarıoğlu, Türkiye’de ODTÜ su topu takımında kalecilik yapmış. Çocuk yaşında dağcılık ve kayak eğitimi de alarak kendisini geliştiren oyuncu “Bütün bunları aslında oyunculuk eğitiminin bir parçası olarak yaptım. Annem boş kalan zamanlarımda beni spora yönlendirdi. Su topu ve kayak dalında da derecelerim var. Sporcu yönüm oyunculuğum ile adeta birleşti” dedi.

İki bin yirmi yılında babasının covit nedeniyle kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan genç oyuncu hedefinin iyi bir oyuncu olarak dikkat çekmek ve Cannes Film Festivali’ne katılmak olduğunu belirtiyor. Türkiye'de Tamer Karadağlı ve Ferhan Şensoy hayranı olan Emre Sarıoğlu dünya sinemasında ise Al Pacino ve MarlonBrando hayranı.