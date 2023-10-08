(Ayparçası kaleminden özlü söz)

GÖZLERİNE BİR ÖMÜR FEDA EDEBİLİRDİM SEVDİĞİM,

BAKABİLMEYİ BECEREBİLSEYDİN EĞER.

KENAN DOĞULUŞARKILARIYLA EĞLENCE DOLU BİR GECE YAŞADI

Müzik kariyerinin 30. yılını kutlarken yaz başından bu yana unutulmaz konserlere imza atan Kenan Doğulu, önceki sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu.Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen gecede en sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendirdi.

Keyifli sonbahar akşamını son dönemin ses getiren parçalarından “Bumaya” ile başlatan sanatçı, sahne performansları ve eşsiz enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Geniş repertuarıyla geçmişten günümüze iz bırakan şarkılarından “Baş Harfi Ben” ve “Aşk Kokusu”nu seslendirirken müzikseverler gece boyunca dans etti. Doğulu’ya sahnede göz alıcı kostümleri ve koreografileriyle Dans Fabrika dansçıları eşliketti. Alkışlarla sahneye yeniden davet edilen yıldız, “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” parçalarıyla bis yaparak konserini sonlandırdı.

Murat Göğebakan’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor

8 Aralık’ta sinemalarda!

Kısa süren ömrüne büyük başarılar ve acılar sığdıran müzik dünyasının kalbi yaralı sanatçısı Murat Göğebakan’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Burak Sevinç, Tuvana Türkay, Hande Soral, Kadir Bertan, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı gibi başarılı oyuncuların rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Sevilen sanatçının gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve duygusal sahneleriyle izleyici kalbinden yaralayacak olan “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı”, 8 Aralık’ta vizyonda olacak.

“Kalbim Yaralı" ve "Ay Yüzlüm" gibi şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alan Murat Göğebakan’ın acılarla ve başarılarla dolu hayatı beyazperdeye taşınıyor. 1968'de Adana'da dünyaya gelen Göğebakan’ın 45 yıllık ömrüne sığdırdığı pek çok olayı konu alan “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı”, sanatçının dünyaya gelişi ile başlıyor.

Kardeşinin ölümü ile vicdan azabı yaşar ve müziğe küser

Murat, annesi ona hamileyken geçirdiği operasyondan dolayı sağ bacağında kalıcı bir sakatlıkla dünyaya gelir. Büyüdükçe bu durum onun yalnızlaşıp müziğe yaklaşmasına neden olur. Müziğe olan yoğun ilgisi de onu derslerden uzaklaştırır. Çalışmak için girdiği müzik dükkanında vakit geçirirken o gün ona emanet edilen 7 yaşındaki kardeşi başıboş kaldığı için yola çıkar ve arabanın altında kalarak can verir. Ailesi kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutarken Murat vicdan azabı çeker ve müziğe küser. Kuzeni Senem onu bu süreçte motive ederken aralarındaki romantik bir ilişkiye evrilir ve evlenirler. Konservatuar sonrası hayatını barlarda şarkı söyleyerek ve hocalık yaparak kazanırken ünlenmeye başlayan Murat aldığı kaset teklifi üzerine İstanbul’a gider. Kaset satışlarından pay alamadığı için uzun süre sorunlarla mücadele ederken ilerde ikinci eşi olacak Selma ile tanışır ve ilk eşinden ayrılır. Aldığı ödüllere, verdiği konserlere ve çok satan albümlere rağmen kariyeri boyunca geçim sıkıntısı çeken Göğebakan, 40 yaşında lösemiye yakalanır fakat tedavi sonrası kanseri yener.

“Kanseri yendim, ihaneti yenemedim!”

208 günlük tedavi sürecinde eşi Selma’nın onu aldattığını öğrendikten sonra hayatın da ağırlığıyla ikinci kez kansere yakalanır ve 45 yaşında hayata gözlerini yumar. Arkasında bir sürü albüm, yüzlerce beste, milyonlarca hayran bırakır. Hayranları ona “Sevgi Adamı" lakabını takar.

“HERŞEYE RAĞMEN”HERKESE RAĞMENMÜTHİŞ GEÇEN GÜNEYDOĞU ANADOLU TURNESİ

Üç günde üç şehir üç gala

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve Almanya’da “Müthiş Türk” olarak tanınan İlhan Doğan’nın çarpıcı gerçek hayat hikayesini konu alan “Her Şeye Rağmen” sinema filmi ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünü Erkan Petekkaya’nın oynadığı film Güneydoğu Anadolu’da üç günde üç ayrı şehirde gala yaptı. Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan’nın bizzat katıldıkları özel gösterimler Adana, Diyarbakır ve Mardin’de büyük bir ilgi ile karşılandı. Büyük küçük herkesin izleyebildiği filmin bundan sonraki durakları ise Almanya ve Kıbrıs olacak.

İstanbul’da film oyuncularının da katılımıyla büyük bir gala töreni ile tanıtılan film geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. Yaklaşık yüze yakın sinema salonunda sinema severlerle buluşan film Güneydoğu Anadolu’da da gala yaparak adeta turne yaptı. Adana, Diyarbakır ve Mardin’de galası yapılan film büyük beğeni topladı. Çarpıcı hayat hikayesi filme konu olan İlhan Doğan memleketi Adana’da gala 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM’de düzenlendi. İkinci gösterim ise Erkan Petekkaya’nın Diyarbakır da Diyarbakır Final Okulları konferans salonunda okul sahibi Şahin Otu’nun ev sahipliğindeki galaya Diyarbakır Vali yardımcısı Murat Yıldız, Çınar Kaymakamı Fatih Günlü, 8. Ana Jet Üs Komutanı Gürtaç Kayapınar ile çeşitli STK temsilcileri de katıldılar. Mardin Final Okulları’nda düzenlenen galaya ise Okul yönetim kurulu başkanı Bahri Tunç ve okul müdürü Zeynel Güney ile çok sayıda seyirci katıldı. Üç farklı şehirdeki galalarda Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan’a sinema severler büyük ilgi gösterdiler ve birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etme imkanı buldular.

Gençlere destek oldu

Çarpıcı hayatı hikayesi filme konu olan İlhan Doğan galanın ertesi günü bu kez de Diyarbakır Final Okulları’nda lise öğrencileri ile “kariyer Semineri’nde bir araya geldi. Yaklaşık dört yüz öğrenciye hayatta başarılı olmanın sırlarını kendi hayat ve başarı hikayesinden örneklerle anlatan İlhan Doğan “Güneydoğu’da yaşayan insanların çok büyük desteğe ihtiyaçları var. Bugün burada benim hayat ve başarı hikayemden ilham alarak başarılı olacak insanlar, gençler olursa ne mutlu bana. Bu bölgenin insanlarına her zaman destek olmaya hazırım” dedi. İlhan Doğan öğrencilerden gelen sorular üzerine “Siz isteyin ben sizinle her yıl kariyer seminerlerinde buluşmaya hazırım” ifadesini kullandı.

Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, yıllar önce mezun olduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin 50'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede konser verdi.

Denizcilik derneğinin de katkıda bulunduğu ,boğaza açılan teknede yapılan gecede davetliler, Nadide Sultan'ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

1993 yılında mezun olduğu denizcilik lisesinin amblemli kepiyle de objektlflere poz veren Nadide Sultan sahnede duygu dolu anlar da yaşadı.

Sahnede ,mezun olduğu liseden okul arkadaşlarını gören ve bir anda o yıllara giden Nadide Sultan, şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Konser bitiminde okul müdürleri ve okulun öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Nadide Sultan, çok duygulandığını belirterek ; " Lise arkadaşlarımı karşımda görünce bir anda lise yıllarımdaki günlerim aklıma geldi. Öylesine duygulandım ki; duygularım gözyaşlarımla döküldü " dedi.

DERYA BEDAVACI 'DAN DE GET YALAN DÜNYA

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Sırada arabesk müziğin son yıllarda damgasını vuran en güçlü kadın yorumcularından Derya Bedavacı var. Genç yaşına rağmen başarılı işlere imza atarak geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Derya Bedavacı, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Caner Tepecik'e ait De Get Yalan Dünya'yı yeniden yorumladı. Şarkının video klibi Burak Sesli yönetmenliğinde çekildi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.