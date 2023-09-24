(Ayparçası kaleminden özlü söz)

HAYATA ERKEN BAŞLAYANIN

HİKAYESİ HEP DERİN OLUR

DENİZ SEKİ KARABURUN’DA ZEYTİN KRALİÇESİ OLDU!

Yaz boyunca yoğun konser maratonuyla durmak bilmeyen Deniz Seki, üst üste İzmir ve İstanbul’da verdiği konserlerle de sevenlerinin içini ısıttı.

Konserleriyle ilgili duygularını paylaşan Deniz Seki, şu ifadeleri kullandı; ‘’Muhteşem iki gün geçirdim. İzmir Karaburun’un kurtuluşunda çıktığım konserde başıma zeytin dallarından yapılan bir taç takıldı. Bu jest öylesine hoşuma gitti ki, sevenlerim konser boyunca bana ‘Karaburun’un Heleni’ diye tezahüratta bulundu. Çok sıcak ve samimi bir ortam vardı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan başta olmak üzere tüm Karaburunlularla mutluluk dolu anlar yaşadık. Sağ olsunlar hayvanlara olan sevgimi bildiklerinden bana minik bir keçi bile hediye ettiler. Karaburun’un muhteşem doğasına hayran kaldım. Buradan ayrılmak çok zor olsa da bir sonraki gün sevgili Veysel ve Demet Şahin çiftinin biricik oğulları Tunahan’ın on sekizinci doğum günü kutlaması için Cahide Palazzo'da gençlerle buluştuk. Çocukların şarkılarımı birer birer söylemesi bana tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Burada geçirdiğimiz gece de çok özel ve güzeldi. Sahnede olmak hayatın bana en büyük hediyesi.

İZEL-ÇELİK-ERCAN’DAN KARNAVAL TADINDA KONSER

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, dördüncü kez İzel-Çelik- Ercan’ı ağırladı. Fenomen grup, boğazın ışıkları altında renkli yorumuyla enerjisini müzikseverler ile buluşturdu.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, “Bugün burada karnaval havasını yaşatacağız. Hala heyecanımız bitmiyor. İstanbul’un şahane izleyicisi teveccüh gösteriyor ve bizi konserlerimizde yalnız bırakmıyor. İzel-Çelik-Ercan olarak sevenlerimize minnettarız. Kuruçeşme Sahnesi’nde 28 Ekim’de bir konserimiz daha olacak.” sözlerine yer verdi. Hayranlarının yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu dile getiren üçlü “Sevenlerimiz bize kendimizi bir kez daha hatırlattı. Şarkılarımızı bizden daha iyi biliyorlar. Bu şahane bir duygu…” dedi.Hayranlarını büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçılar, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, konser alanını dolduran 3000 müzikseverle hep beraber söyledi. ‘İşte Yeniden', 'Dönmelisin', parçalarıylabaşlayan gece ‘Ara Ara’, ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Bebeğim’ şarkılarıyla devam etti. Özenle hazırlanan repertuvarları ve üçlünün bitmek bilmeyen enerjisi, Kuruçeşme dinleyicisine soluksuz bir gece yaşattı.

NADİDE SULTAN SAHNEDE İSTEK ÜZEŔİNE İSTEK ALDI

"Ona Söyle " şarkısına sıradışı istek

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan Bahçeşehir göl sahnede verdiği konserle sevenlerini coşturdu. Tan Taşçı'nın "Ona söyle " isimli şarkısını yeniden yorumlayan ve müzik severlerden tam not alan Nadide Sultan, sahnede Hasan Altın imzalı giydiği kostümle dikkat çekti.

Seslendirdiği şarkılarla mekanı dolduran konuklara müzik ziyafeti sunan şarkıcı; sahnede "Ona Söyle" isimli şarkısını seslendirmesi için hayranlarından istek üzerine istek aldı. Sevenlerinin yoğun isteğini geri çevirmeyen Sultan, beş kez "Ona Söyle" isimli şarkısını seslendirdi.Sahneden konuklara da seslenen başarılı şarkıcı "Böylesini ilk kez gördüm.Bir şarkıyı bir gecede beş kez seslendireceğim aklıma gelmezdi. Zaten bu şarkıyı stüdyoda okurken de hüngür hüngür ağlamıştım.Beni de çok etkilemişti.Duygu dolu bir şarkı " dedi.

ECE VAHAPOĞLU'NUN BÜYÜK GÜNÜ

PSİKOTİYATRO isimli proje ile alanında önemli isimler tiyatro sahnelerinde tek kişilik gösterileri ile seyirci ile buluşuyor.

Projenin önemli isimlerinden Ece Vahapoğlu “MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ?” adlı tek kişilik gösterisi ile sahneye çıkıyor. 24 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Profilo Kültür Merkezi’nde bilgiyi güldürerek sunduğu MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ? isimli tek kişilik gösterisiyle tiyatro sahnesinde ilk sınavını da verecek. Farklı kollarda yaptığı birçok işte başarıyı yakalayan ve adından övgü ile bahsettiren Ece Vahapoğlu, başarılarla dolu yolculuğuna tiyatro sahnesinden devam ediyor.

“MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ?” isimli oyunla Profilo Kültür Merkezi’nde başlayacak olan tiyatro sahnesindeki başarısını, Türkiye sınırları içinde her ile taşımak istediğini ve uluslararası boyutta yurt dışında da sergilemek istediği vurgusunu yapan Ece Vahapoğlu “Daha oyunu sergilemeden sadece duyanlardan bile çok güzel tepkiler alıyorum; eğlenirken öğrenmek teması herkese cazip geliyor, bu da benim tiyatro sahnesindeki en büyük avantajım olacak” dedi.

RUBATO’NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Rubato’nun solisti Özer Arkun, Müzik danışmanı Zeynep Arda ile dünya evine girdi. Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikahı Beşiktaş Belediyesi Nikah Memuru kıydı. Özer Arkun’un nikah şahitliğini Rubato Grubu’nun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar yaparken gelin Zeynep Arda’nın ise nikah şahitliğini Çetin tanışman ve Volkan Altuğ yaptı. Çiftin nikah törenine Ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra ünlü besteci ve sanatçı Tan Taşçı’da katıldı. Mutlu çift balayı tercihi ise Kıbrıs olacak.

SECCAD MEHMEDİ’DENYENİ TEKLİ‘DOLDUR MEYHANECİ’

Türkiye'ye özgü, duygusal yönü yoğun Arabesk’in, en güçlü, yeni ve dikkat çeken ismi Seccad Mehmedi, herkesin bir dönemine ışık tutan klasik hale gelmiş Doldur Meyhaneci’yi yeniden yorumladı.

İlk albümü 'Mahşer' ile büyük başarılar elde eden, videolarıyla internette tıklanma rekorları kıran Seccad Mehmedi’nin ‘Doldur Meyhaneci’ şarkısı, 22 Eylül Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü müziği Özkan Turgay’a düzenlemesi Caner Tepecik’e ait şarkının imaj fotoğraflarını Safa Gülsoy video klibini Kemal Başbuğ çekti.

Müziğin karakteristik yapısına uygun olarak her şeyin canlı çalınıp kaydedildiği, tarihe iz bırakmış ‘Doldur Meyhaneci’yi, Seccad Mehmedi benzersiz vokaliyle yorumlayarak hayatımıza kattı.