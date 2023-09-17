(Ayparçası kaleminden özlü söz)



BİR TEK SENMİYDİN SANKİ ACI ÇEKEN

BİNLERCE İNSAN VAR

ŞÜKÜR DİYE SABREDEN

EBRU YAŞAR UNUTULMAZ BİR MÜZİK AKŞAMI YAŞATTI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam binlerce müzikseveri ağırladı. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Ebru Yaşar geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Konserde modacı Pınar Kerimoğlu imzalı iki kıyafet taşıyan Yaşar, zarafeti ve güzelliği ile büyülerken tam not aldı. Yaşar’a konsere özel dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Ebru Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyirci ile buluşmak bana büyük mutluluk veriyor." diyerek mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve Batı sentezi yaptım. Sevgili Pınar Kerimoğlu, elbisemi dikti. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi." dedi.

HERŞEYE RAĞMEN FİLMİ DÜNYA TURNESİNE ÇIKIYOR

Erkan Petekkaya’nın başrolünü oynadığı, Almanya’da “Müthiş Türk” olarak tanınan iş insanı İlhan Doğan’ın çarpıcı hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filmi, dünyayı fethetmeye hazırlanıyor. 8 ayrı dilde, 32’yi aşkın ülkede izleyicinin karşısına çıkacak olan film için Türkiye, Almanya, Azerbaycan, KKTC ve Amerika’da özel galalar ile gösterimleri yapılacak. Filmin dünya turnesi ile başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’da adeta “seksen günde devr-i alem” gibi bir dünya turu yapacak.

“Müthiş Türk” İlhan Doğan’ın çarpıcı hayatı sonunda beyaz perdeye taşınıyor. 29 Eylül’de Türkiye’de,12 Ekim’de ise Avrupa’da vizyona girecek olan “Her Şeye Rağmen” filmi için geri sayım başladı. Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği film, sekiz ayrı dilde alt yazılı olarak hazırlandı. Film, Türkiye'de sinema sezonunun başlamasıyla birlikte toplam da otuz ikiyi aşkın ülkede izleyiciyle buluşacak. Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan’ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Önce İstanbul ardından Bakü, Adana, Lefkoşa ve New York…

26 Eylül’de İstanbul Kanyon’da Paribu Ciniverse sinemalarında büyük galasını yapacak olan “Her Şeye Rağmen” filmi ekibi, 28 Eylül tarihinde de Azerbaycan Bakü’deki ParkCinemaları’nde yapılacak olan galada Azeri izleyiciyle buluşacak. Filmin vizyona girmesi ile adeta gala maratonuna çıkacak olan “Her Şeye Rağmen” film ekibi, 29 Eylül’de Adana Seyhan’da, 30 Eylül gecesi de KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da izleyicinin karşısına çıkacak. Erkan Petekkaya’nın başrolünü oynadığı filmin Ekim ayı içindeki diğer bir önemli galası ise Amerika'da New York şehrinde gerçekleşecek. Filmin dünya turnesi ile başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’da adeta “seksen günde devr-i alem” gibi bir dünya turu yapacak..

SİNAN AKÇIL'IN AÇIKLAMLARI GÜNDEM OLACAK

Ben ünlü popçu hiçbir zaman olmadım. Ben komple müzisyenim!

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inin yeni sezonuna Sinan Akçıl ile başladı. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, 11 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuna Sinan Akçıl ile merhaba dedi. Sinan Akçıl, Ceyda Düvenci'ye özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalar gerçekleştirdi. Sinan Akçıl, "5 yıl sonra milletvekili olacağım, zamanı gelince Bakan. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorum" diyerek iddiasını ortaya koyarken, Ajda Pekkan için "Ajda benim dert ortağım onu çok seviyorum ve dertlerimi ona anlatıyorum" dedi. Sinan Akçıl, Bambaşka Sohbetler'de babasının 73 yaşında tüp bebekle yeniden evlat sahibi olduğunu söyleyerek, "İki kardeştik, babamın çocukları olduğu ortaya çıktı, ablam çıktı beni buldu. Sonra annemle babam ayrıldı, babam 38 doğumlu, 73 yaşındayken tüp bebek yapıp ikizleri oldu" dedi.

Kendimi popçu arkadaşlarımla bir görmüyorum!Popçu rakiplerim var ya, ben onlardan biri değilim!

Ünlü popçu hiçbir zaman olmadım. Önemli müzisyen bir aileden geliyorum. O sıfat bana sığ geliyor. Kendimi onlardan biri gibi görmüyorum. Bildiğiniz popçu rakiplerim var ya, onlardan biri gibi kendimi görmüyorum, bunu da onların kafasına kakmıyorum!

Ceyda Düvenci: Şimdi kaktın. An itibariyle kaktın!

Ben komple müzisyen olmayı tercih ediyorum. Zamanında Sezen Aksu'ya, büyük müzisyenlere başkaldırdım ben, kendi müziklerimi yapacağım dedim.

ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK” ÇOK YAKINDA!

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Zahide Yetiş, BBO Yapım farkıyla, çok yakında Star Tv ekranlarında. Yetiş, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" adlı programla, yeni sezonda hafta içi her sabah Star Tv ekranlarında olacak...

"Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ın kapıları hata yapanlar, özür dilemek isteyenler, hayata yeniden başlamak isteyenler, bir çıkış yolu bulmak isteyen, geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayanlar, af dilemek isteyenler, özür bekleyenler, değişmek, dönüşmek isteyen herkese açık olacak... Hayat’tan yeni bir fırsat isteyen, yeni bir geleceğe başlamak isteyenler, kendini yenilemek isteyenlere uzmanlar desteği ile çözüm yolları bulunacak. Zahide Yetiş ve ekibi, yeni biri olmak isteyen herkese "sen değerlisin" diyecek.

Her şey çocuklar için

Yılmaz Morgül yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle engelli çocuklar ve ailesi engelli olan çocuklarla bir araya geldi ve onlarla keyifli bir gün geçirdi. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın organizasyonu ile yirmi beş çocukla Kavacık’daki Doğal Dükkan Cafe Restaurant’ta bir araya gelen sanatçı önce çocuklara ocak başına geçerek elleriyle yemekler yaptı, ardında da iş insanı Şevket Alaeddinoğlu’nun bağışıyla okul çantaları ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıttı.

Engelsiz Yaşam Vakfı yönetimi engelli çocuklar ve engelli ailelerin çocukları için bir organizasyon yaptı. Vakıf gönüllüsü olarak çalışan Yılmaz Morgül’ün de destek verdiği etkinlikte yirmi beş çocuk Kavacık’daki Doğal Dükkan Cafe Restaurant’ta bir araya geldiler. Yılmaz Morgül önce restoranın mutfağında ocak başına geçerek beyaz önlük giydi aşçı oldu ve çocuklar için yemekler hazırladı.

Ünlü sanatçı ardından çocukları etrafında toplayarak, okul ihtiyaç malzemelerini hediye etti. Okul çantası, beslenme çantası ve defter, kalem kalemtraş gibi kırtasiye malzemeleri çocuklara tek tek özenle dağıtıldı. İş insanı Şevket Alaeddinoğlu’nun yaptığı bağış ile temin edilen okul malzemeleri çocukları oldukça sevindirdi.

Demet Şener ve Özge Ulusoy “Barbie” Bebek oldular

Bu yaz vizyona giren filminin ardından tüm dünyada büyük küçük herkesin adeta yeni favorisi olan “Barbie” İstanbul Boğazı’nda fırtına oldu esti. Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen “Barbie’s Night” gecesi Kuruçeşme Oligark İstanbul’da muhteşem bir parti ile gerçekleşti. Geceye katılan kadın ve erkekler Barbie ve Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümler giydiler. Oligark by Mustafa tarafından hazırlanan özel dekorlarla pembe ve beyaz renklere bürünen Oligark İstanbul adeta bir “Barbie Club” oldu. Gecenin mankenleri ve davetliler mekandaki özel olarak hazırlanmış dev Barbie oyuncak kutuları içinde poz verdiler.

Barbie defilesi modacı Cafer Andıç’tan

Oligark İstanbul’da büyük ilgi gören ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede uluslararası modacı ve tasarımcı Cafer Andıç’ın geceye özel hazırladığı Barbie Koleksiyonu’nda yer alan kıyafetleri podyumda 35 bayan manken tarafından sunuldu. Demet Şener ve Özge Ulusoy’un Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktıkları gecede aralarında Cansu Taşkın’ın ve Tuğçe Aral’ın da bulunduğu ünlü mankenler kıyafetleri, makyaj ve saçları ile göz doldurdular.