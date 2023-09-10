(Ayparçası kaleminden)

"SEVMEK" kolaya kaçmak değildir, emek vermektir. Mesela hep aynı sözleri kullanmak yerine onun için neler yazabilirim... Nasıl mutlu edebilirim diye düşünebilmektir. Ansızın kalbine dokunabilmektir.. Her yeni günde yeni bir heyecan yaşamayı becerebilmektir, alışkanlık değil sevmek birbirine bağlanmaktır. Ben üzgünüm dediğinde o üzgün olunca üzülmektir onun; gülüşüyle mutlu olabilmektir. Başarısıyla gururlanıp Ona destek verebilmektir hayat sensin dediğinde hayatın akışını seninle yaşamak nefes almak diyebilmektir.Sevmek dilde söylenmez yürekte hissedilir, onun için sevmek sadece yürekli olana yakışır.

KURUÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİ’NDE ANLAMLI GECEHÜZÜN VE UMUT BİR ARADA

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçı Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu’nu bir araya getiren bu özel etkinlikte tüm şarkılar deprem bölgesinde yaralara merhem olmak için söylendi.

HER ŞEY DEPREM BÖLGELERİNE “SU”OLMAK İÇİN!

Konser öncesi ünlü sanatçı Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özfırat, “Bu akşam farklı bir heyecanlıyız. Çünkü Uğur Aslan’ın başlattığı projeyle deprem bölgelerine su arıtma üniteleri alınacak. Bu gece dinleyiciler yaralarımıza dokundular ve bizimle bir bütün oldular. Herkese vereceğimiz konserde deprem gerçeğini anlatmak istiyoruz.” sözlerine yer verdi. Değerli projeye değinen Aslan ise, “Su çok temel bir ihtiyaç… Taşınabilir sular deprem bölgeleri için çok sıkıntı…Bu yüzden ömür boyu sürecek, sürdürülebilir bir şey istiyoruz. Hedeflediğimiz su filtre cihazlarının artması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Büyük acının kalplerde hissedildiği konserde, eşsiz performanslara imza atıldı. Her seslendirilen şarkının umut taşıdığı gece de 6 Şubat’ı unutmayan binlerce müziksever tek yürek oldu. Konserin ilk bölümünde sahne Antakya Medeniyetler Korosu’nundu. Depremin olduğu 04.17 saatinin perdeye yansıtılması ile başlayan gece ilk dakikalarda dinleyicileri duygulandırdı. 46 kişiden oluşan dev ekip, türküler, uzun havalar ve günümüzün sevilen şarkılarına yer verdiği repertuvarıyla Kuruçeşme dinleyicisinin kulaklarının pasını sildi. Depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcu çocukları “Mağusa Limanı” parçası ile anan ekip, hüzün dolu performansıyla Kuruçeşme dinleyicisini gözyaşlarına boğdu.

50. YILINI KUTLAYAN SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİBU YIL BİR ÇOK ÜNLÜ İSME EV SAHİPLİĞİ YAPTI

50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali” Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un ev sahipliğinde bir çok ünlü isim ağırladı. On binlerce izleyicinin katılım sağladığı festival;büyük beğeni topladı.

BİNLERCE SİLİFKELİ BURAK BULUT- KURTULUŞ KUŞ İLE COŞTU

Son dönemlerde kendilerine yöneltilen kıyafet eleştirilerini dikkate aldıklarını artık sahnede daha parlak kıyafetler tercih etmeye çalıştıklarını dile getiren ikili, bazı hayranları tarafından son derece eğlenceli bir iki olarak nitelendirilip '' Müziğin Zeki Alasya - Metin Akpınar'ı '' olarak anılmalarının ise kendilerini rahatsız etmediğini, aksine mutlu ettiğini ifade ettiler. ''Tarihe baksanıza, Polat alemdar süleyman çakır... Edi ve büdü... Hacivat ve Karagöz… her zaman kendini sevdirmiş ikililer var. Bizde inşallah öyle oluruz.'' sözlerinin ardından sahnedeki yerlerini alıp konserin startını veren Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, yaklaşık iki saat kaldıkları sahnede muhteşem bir performansa imza attılar.

Konserin sonunda Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından hediye yağmuruna tutulan başarılı müzisyenler, 2 saat süren performanslarını Silifke'nin yöresel halk oyunları ekibi ile “Silifke’nin Yoğurdu” türküsünde kaşık oyunu oynayarak yaptılar.

HAKAN ALTUN RAP HAYRANI ÇIKTI

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hakan Altun " Bu çok önemli festivalde yer almaktan dolayı çok mutluyum.Saatler öncesinde alanı doldurmuşlar hepsine çok teşekkür ediyorum "dedi.

Son dönemde moda olan arabesk rap düetleri için ise " Bence iki müzikte birbirine çok benziyor. İkisinin de bir anlatımı bir isyanı var. Ben rap müziğin hastasıyım. Bana çok güzel geliyor. Birçok ismi çok beğeniyorum. Ceza'yı çok severim beğenerek dinlerim " diyerek Suspus şarkısını mırıldandı.

Birkaç kuşak sizin şarkılarınızla büyüdü bunun için neler söyleyeceksiniz ? sorusuna" Ben içimden gelen şarkıları yazıyorum. Demek ki kaç kuşaktır telefonun ucunda bekliyoruz. Umudumuz gençlerde hepsinin yolu açık olsun." dedi.

İREM DERİCİ’DEN SAHNEDEN FİLENİN SULTANLARINAKUTLAMA

İrem Derici konser boyunca Türkiye - Sırbistan voleybol maçının durumunu ekibine sorarak takip etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa şampiyonu olduğu haberi gelince sahneden Türk bayrağı açarak " Türk kadını Avrupa 'yı fethetti. Tebrikler sultanlar " demesi büyük alkış aldı.

Tahta Kaşıkla Yoğurt Yedi

Silifke Başkanı Sadık Altunok sahneye çıkarak İrem Derici'ye forma ve Silifke yoğurdu hediye etti. Özel olarak ismi yazılı tahta kaşıkla yoğurdun tadına baktı.

Konser boyunca sevilen şarkılarını Silifke Anıt meydanını dolduran on binlerce kişiyle seslendiren İrem Derici hem sesiyle hem de dans performansıyla büyük beğeni topladı

REYNMEN'DEN İSMİNİ YANLIŞ YAZAN HAYRANINA İMZALI DÜZELTME

“Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali"

50. Yılını kutlayan festivalin dördüncü gecesinde sahne alan Reynmen, hayranlarının saatler öncesinden tıklım tıklım doldurduğu Silifke Anıt Meydanı'nda sıradışı performansı ile geceye damgasını vurdu.

Kendisi için açılan pankart ve dövizlerden birinde isminin yanlış yazıldığını fark eden genç sanatçı, ''Adımı yanlış yazmışsınız. Pankartı elden ele bana gönderin, düzeltip, imzalayıp geri göndereceğim'' dedi. Teknik ekip tarafından kendisine ulaştırılan dövizdeki adını düzeltip imzaladıktan sonra hayranına geri veren Reynmen bu tutumu ile ince bir davranışa imza atmış oldu.

Kendisine bir hayranı tarafından hediye edilen gülü bir an olsun elinden düşürmeyen genç sanatçı, performansını alkışlar eşliğinde noktaladıktan sonra kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SİLİFKE'DE EDİS İZDİHAMI

50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Edis sahneye çıktı.

Konser boyunca hayran oldukları Edis'e sesini duyurmak isteyen hayranları birbirinden ilginç pankartlar açtılar. Edis pankartları görünce ''Hepsini okumaya çalışıyorum, emeğinize sağlik'' dedi. Bir hayranının Sma hastası kardeşi için yazdığı mektubu alıp bunu okuyacağım ve saklayacağım diyen Edis, mektubu okuduktan sonra duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Edis, mikrofonun başına geçerek kendisine bu mektubu kaleme alan Sma Hastası Mehmet Ali'nin instagram ve twitter adreslerini alandaki binlerce kişiyle paylaşıp, destek olmalarını rica etti.

YOĞURDA BAYILDI...

Konserin sonlarına doğru Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un elinden meşhur ''Silifke Yoğurdu'' yiyen Edis ''Yoğurdunun tadına bayıldım. Giderken mutlaka alacağım. İlk kez Silifke'de geliyorum. Çok güzel bir yer enerjiniz var.'' ifadelerini kullandı.

Müthiş sahne şovları ve havai fişek gösterileri ile renklendirdiği şovunu alkışlar eşliğinde noktalayan genç sanatçıyı yaklaşık 30.000 kişi izledi

FESTİVAL KAPANIŞINI ZEYNEP BASTIK YAPTI

50. Silifke Müzik Ve Folklor Festivali’nin kapanışını başarılı sanatçı Zeynep Bastık yaptı... Saatler öncesinden Anıt Meydanını tıklım tıklım dolduran hayranlarına tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Bastık, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla altın sarısı büstiyerle başladığı konserini siyah büstiyer ve yelek kombini ile tamamlamak zorunda kaldı...

Konserde seyircisiyle zaman zaman sohbette eden Zeynep Bastık "En çok pankart olan konserim. Hepsini okuyacağım. Harika şeyler yazmışsınız." ifadelerini kullandı. Pankartları tek tek okuyan Bastık, ''Bana nasıl bir enerji yüklediniz anlatamam. Tempoyu arttırıyoruz Silifke'' dedikten sonra gecenin ritmini repertuvarında yer alan hareketli parçalar ile yükseltti.