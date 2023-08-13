(Ayparçası kaleminden)



Hayat istediklerimizden ibaret,

bazen ise istemediklerimizi yaşatmaktan ibaret.

Hep mutluluk yok bu hayatta öyle olsaydı;

göz yaşının adı olmazdı.Onun için hayat ne yaşatırsa yaşatsın

dünü unutmadan, ama bugünüde yaşamaktan vazgeçmeyin.



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CANDAN ERÇETİN’DEN MUHTEŞEM KONSER

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Candan Erçetin, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Programına “Umrumda Değil” şarkısıyla başlayan Candan Erçetin, eşsiz sahne performansının yanı sıra muhteşem enerjisiyle de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını söyleyen Erçetin, konserinin sonlarına doğru tempoyu artırarak hayranlarını ayağa kaldırdı. Konserinin sonunda Gençlik Marşı, İzmir Marşı ve Memleketim şarkısıyla Cumhuriyetin 100. Yılını kutladı. Yoğun istek üzerine sahneye tekrar çıkan Erçetin, Mülkiye Marşı ve Sevdim Sevilmedim şarkılarıyla bis yaptı.

"EGE'YLE NOSTALJİ SEYAHATİ"

Ege Bodrum Yalıkavak’ ta sahne aldı. Sevenlerini hareketli pop şarkılarla karşılayan Ege "Bu akşam sizlerle nostalji de yapacağız. Doksanlar müziğinden de birkaç şarkı söyleyerek 90'lara ışınlanıp geleceğiz" dedi. Doksanlar müziğini de özlediğini belirten Ege "Dünya çok çabuk değişiyor. Açıkçası bu değişen dünyaya ayak uyduramıyorum " dedi. Başarılı şarkıcı Ege dillerden düşmeyen ve klasikleşen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen müzik severleri mest etti. Enerjisiyle eğlencenin doruğa çıktığı akşamda performansıyla da parmak ısırttı. Her şarkısında hayranlarından güçlü alkışları toplayan Ege, geceyi "Sevdan Olmasa " şarkısıyla noktaladı.

HAKAN'DAN "SEV BENİ" İDDİASI ( ÖZEL HABER)

Hakan Uysal yeni teklisi "SEV BENİ" şarkısını sevenleriyle buluşturdu.Şarkının girişinde; Türkiye’nin en eğlenceli adamı Hakan geliyor hazırmısınız? Sözlü sloganı ile başlayan şarkıda eğlenceli kıpır kıpır keyifli ve iddalı sözler kullanılıyor.



Uzun yıllardır müzik sektöründe olan,bir çok enstrümanı çalan,Hakan Uysal söz müziği kendisine ait olan sev beni’yi müzik severlerle buluşturdu. Şarkının akışı fazlasıyla eğlenceli sözleri ise girişindeki slogandan dolayı oldukça iddalı.Bu sloganla eğlence sektöründeki iddiasını anlatmak istediğini söyleyen şarkıcı;benim konserlerimde, sahnelerimde kimsenin yerinde oturma şansı yok.Evet şarkı eğlenceli ama, asıl eğlenceli olan benim bu konuda mütevazı olamayacağım diyor.

SİMGE’Yİ BIRAKMADILAR

Nevşehir, Göreme’deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge’yi hayranları konser sonrası da bırakmadı. Alandan ayrılmak üzere olan Simge kendisini bekleyen fanlarını görünce aracından inip onlarla şarkı söyledi

40 bin kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. Sahneden inip şarkılarını seyircinin arasında söyleyen Simge hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgi o kadar büyüktü ki sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından indi, tekrar onlarla poz verdi.

TÜRK DÜNYASI ŞÖLENİ YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNÜŞTÜ

Karaman Belediyesi ve Fuya Organizasyon işbirliği ile bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, muhteşem konserlerle noktalandı...

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla adeta zamanda müzikal bir yolculuk yapan Kıraç,

''Kerkük Zindanı türküsünü on binlerce hayranı ile koro halinde seslendiren Kıraç'a performansının sonunda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıoğlu tarafından kentin simgesi olan ''Kristal Kızıl Elma'' hediye edildi. ''Bu şimdiye kadar aldığım en özel ödüllerden biri. Ofisimin en güzel köşesinde saklayacağımdan emin olabilirsiniz.'' sözleri ile ödülü kabul eden Kıraç, konserini alkışlar ve havai fişekler eşliğinde eşliğinde noktaladı.

Hem veteriner hekim hem şarkıcı!

Genç şarkıcı Çağrı Bolat ikinci single çalışması ''Hep Yek' i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği kendine ait olan Hep Yek şarkısı için Behzat Uygur yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Çağrı Bolat'a 11 kişilik dans ekibi eşlik etti. Bostancı'da lunaparkta 50 kişilik bir ekiple çekilen klip 16 saat sürdü.

Ankara' da veteriner hekim olan Çağrı Bolat yeni klibi için "İnsanlar genelde şaşırıyorlar ama zaman geçtikçe herkes bir şekilde benimsiyor. Ankara 'da 1 kliniğim ve 1 hastanem var. Müzik benim için en tepede ama işimi de çok seviyorum. Hem müzik hem Veteriner hekimlik tarafında iki kocaman aile biriktirdim. Her iki tarafta da daha büyük işler başaracağımdan hiç şüphem yok" dedi

SAHNEDE ZEYNEP BASTIK VE EMİR CAN İĞREK’TEN SÜRPRİZ DÜET

Uludağ Müzik Festivali’nde 10 bin kişiye konser veren Zeynep Bastık sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnesinde ağırladığı Emir Can İğrek ile yaptıkları düet büyük alkış aldı…

Zeynep Bastık Uludağ Müzik Festivali’nde büyük bir kalabalığa konser verdi. 10 binin üzerinde bir seyirci kitlesinin izlediği konserde Zeynep Bastık sevilen şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyledi. Bastık müziğiyle olduğu kadar seçtiği farklı sahne tarzıyla da ilgi gördü.

Festivalde Zeynep Bastık’tan önce konser veren Emir Can İğrek, sürpriz yaparak Zeynep’in sahnesine de çıktı. İkili birlikte “Dargın” şarkısını seslendirdi.