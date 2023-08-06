(Ayparçası kaleminden özlü söz)



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HÜLYA AVŞAR GÖZ KAMAŞTIRDI!

Hülya Avşar, Alanya’da Serenity Queen Hotel’de sahne aldı.

Hülya Avşar muhteşem sesi, şarkıları, dansları ve esprileri ile izleyenlere müzikal tadında bir gece yaşattı. Sahnede iki saat kalan Hülya Avşar, Türk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuvarıyla büyük beğeni topladı.Gecede marka yüzü olduğu “Çilek Konsept” takılarını kullanan sanatçının pırlanta küpeleri ve yüzüğü dikkat çekti.Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı, sırt ve göğüs dekolteli bir elbise giydi.Yoğun bir konser trafiği olan Hülya Avşar, önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ardından Isparta’ya gidecek.

72 SAATTE 3 ŞEHİRDE 10.000 SEVENİYLE BULUŞTU

Ünlü sanatçı Cem Adrian, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Sırasıyla Altınoluk Amfi Tiyatro ve Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Cem Adrian, önceki akşam ise Kerkisolfej Organizasyon düzenlediği BtcTurk 10.yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Yetmiş iki saatte Altınoluk, Çeşme ve Bodrum’da sahne alan Cem Adrian, yaklaşık on bin müzikseverle birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Eşsiz sahne performansının yanı sıra muhteşem yorumuyla seslendirdiği şarkılarla birlikte Bodrumlu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan Cem Adrian, söylediği türkülerle de dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

BERKAY'DAN YAZ GECESİ ESİNTİSİ!

Türk Pop Müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, yoğun yaz konserleri serisine tüm hızıyla devam ediyor. Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser veren Berkay, muhteşem performansıyla Turkcell Vadi’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Dinleyicilerinden oluşan dev koro eşliğinde şarkılarının söyleyen Berkay’ın yakın arkadaşları Oğuzhan Koç, Umut Kurt, Danla Biliç ve Defne Samyeli de ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasındaydı. Yakın dostu Oğuzhan Koç’u alkışlar arasında sahneye davet eden Berkay, kendisine verdiği ‘Sonunda’ parçasını sanatçı dostu ile birlikte söyledi. İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Oğuzhan Koç ‘Hoş geldiniz. Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum. Ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim’ dedi. Oğuzhan Koç’ın çok yakın dostu ve kıymetli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Berkay ‘Benim de senden bir isteğim olamaz mı’ diyerek şarkı istedi. ‘Yokluğunda Yüz Çevirdim Aşka’ ve ‘Ağlamadım’ şarkılarını söyleyen Oğuzhan Koç, sanatçı dostuna sarılarak mikrofonu devretti.

SONER OLGUN: ÇILGINLAR KULÜBÜNE HOŞGELDİNİZ!



Soner Olgun Bodrum Türkbükü'nde sahne aldı.

Programına "Leylim Ley" şarkısıyla başlayarak sevenlerini her zamanki gibi esprileriyle karşıladı.Bir pazar akşamı klasiği oluşturan Olgun "Bu akşam burası Çılgınlar Kulübü olacak. Çılgınlar Kulübüne hoşgeldiniz. Hepimiz çılgınız, çıldırmadan ayrılmak yok bu akşam" diyerek hareketli şarkılarla devam etti. Her sahnesinde olduğu gibi sevenlerine İyi Bayramlar dileklerini ileten Olgun, “Eğlenceli bir pazar akşamı olacak herkes keyfine baksın”dedi.

SILA SAHNE TARZIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sıla, BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da bu yaz ikinci kez sahne aldı.

Yaz turnesine yoğun bir tempo ile devam eden Sıla, yoğun istek üzerine Bodrumlu sevenleriyle bir kez daha buluştu. Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, sahneye çıktığı leopar desenli gömleği ve yırtık kot pantolonu ile oluşturduğu sahne tarzıyla da çok beğenildi.

Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Sıla “Artık ben de Bodrumlu sayılırım buranın tarihi açısından ayrı bir keyif.” dedi. Eşsiz performansının yanı sıra sahnesine kurduğu dijital ekranlar ve muhteşem ışık şovlarıyla da hayranlarına unutulmaz gece yaşatan Sıla, dillere marş olmuş şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

ZİYNET YILDIZLARIN ÜSTÜNDE!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’nin Atlantis Yapım organizasyonu ile yıldız sanatçılara ev sahipliği yaptığı Turkcell Yıldızlı Geceler'de sahne aldı. Ziynet Sali bu yazın ilk büyük İstanbul konserinde sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Hülya Kaan imzalı iki farklı kostüm giyen Sali, sahne öncesi basın mensuplarıyla biraraya geldi. "Sahnemizde mimari ve dijital görselleri birleştirdik." diyen Sali, geceye özel metal ve aynalardan oluşan, yakın arkadaşı Mimar Aslı Onuk tarafından hazırlanan dev bir yıldız içinde indi. Etrafında güneş sistemindeki gezegenler yer alan güzel yorumcu, “Gezegenleri ayağınıza getirdik”dedi. Led ekranlarda yapay zeka ile hazırlanmış 3 boyutlu görseller ve dans ekibiyle yaptığı gösterilerle Sali, misafirlerine tam bir görsel şölen yaşattı.

MARMARA ADASI'NDA RUBATO İZDİHAMI!

Marmara Adalar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Kabotaj Bayramı şenlikleri kapsamında Rubota sahne aldı. Bu yıl ki şenliklerde, Türk denizciliğinin tarihini, kültürünü ve gelişimini yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlenmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğin akşam bölümünde ise, ünlü müzik grubu Rubato konser verdi. Rubato, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini, kendi yorumlarıyla ve modern enstrümanlarla seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu konserde Konser, hem yerli hem de yabancı turistler doyasıya eğlendi.

BURAY YAZ TURNESİNDE ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, DK Event Yaz Konserleri kapsamında yaz turnesine devam edecek. Sevilen ve hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirmek için yaz boyunca şehir, şehir gezen Buray, 9 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 10 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro, 11 Ağustos Didim Amfi Tiyatro, 18 Ağustos Antalya Aktüel Açıkhava, 19 Ağustos’ta ise Alanya Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.