Ayparçası kaleminden özlü söz:

"SESİMLE DOKUNUYORUM ÜRKEK ANILARA,

BİR ISSIZLIK PAYLAŞIYORUM

TEK SUSKUNLUĞUM ZAMANA.

BİLİNMEZ BİR TARİHE NOT DÜŞÜYORUM...

HERKES BİRŞEYLERE DEM VURURKEN,

BEN SADECE SOKAK ARASI

KAHKAHALARIMI ÖZLÜYORUM YALNIZLIĞIMDA."

SÜPERSTAR ÖZKAN UĞUR’U BİNLERCE MÜZİKSEVER İLE ANDI!

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık beş bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstar’ı dinledi. Burcu Sedef’in tasarladığı Fuşya rengi elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Ajda Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Geçmişten günümüze hit olmuş bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveni ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Ajda Pekkan, sahnede ki danslarıyla da genç sanatçılar taş çıkardı. Sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur’u anmayı unutmayan Ajda Pekkan, “Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Çok üzgünüm dostum Özkan Uğur’u birlikte analım” diyerek “Sude” ve “Ele Güne Karşı” şarkısını binlerce müzik severle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Süperstar, alkışlar eşliğinde programını noktalıktan sonra hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı. Öte yandan Ajda Pekkan 23 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

BOĞAZ’IN IŞIKLARI ALTINDA ‘ANI’LARLA DOLU GECE!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç’u ağırladı. Erkoç, geniş repertuvarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Her yaştan dinleyicinin akın ettiği gecede, Boğaz’da tam anlamıyla müzik resitali yaşandı. ‘Ellerim Bomboş’ ve ‘Oynatmaya Az Kaldı’ gibi şarkıları ile müzik dünyasına damga vuran Fatih Erkoç, eşsiz yorumuyla Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Farklı müzik tarzlarını kedine özgü yorumuyla harmanlayan sanatçı, ‘Ah Bu Hayat Çekilmez’, ‘Sarışınım’, ‘Osman Aga’ gibi seçkin parçaların olduğu renkli repertuvarı ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Kör Kuyular’, ‘Anı’ şarkılarıyla caz müzik tutkunlarını büyüledi. ‘Avuç İçi’, ‘Elveda Tatlım’ parçalarıyla da Boğaz’ın kıyısında nostalji rüzgarları estirdi. Müzikseverler, gece boyunca süren coşkulu performansın tadını çıkarırken, Fatih Erkoç'un seslendirdiği şarkılarla unutulmaz anlar yaşadı. Multi-enstrümantalist kimliğiyle bilinen ve şarkılarını seyircilerle birlikte söyleyen sanatçı, icra ettiği üflemeli çalgılarla geceye renk kattı.

Her biri müzik ziyafetine dönüşen performansıyla 2 saat sahnede kalan Fatih Erkoç, dinleyicilerinin gönüllerinde iz bıraktı. (Fotoğraf İlker Özlü)

GÜLBEN ERGEN: “BARBIE” MODASINA UYDU!

Geçen cuma vizyona giren filmle birlikte moda dünyasında “Barbie” akımı başladı. Bu trendi kaçırmayan Gülben Ergen Alanya’da sahneye sarı saçları ve mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı…

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı “Barbie” filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi. Moda dünyası ise “Barbie” tarzıyla adeta taze kan buldu. Gülben Ergen de dün akşam Alanya’da verdiği konsere sarı saçları ve Bekir Gökmen imzalı uzun mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı.

Alanya’nın Tokar Yaylası’nda binlerce kişilik bir kalabalığa şarkı söyleyen Gülben Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülben Ergen’e ipek kozası tacı ve plaket taktim etti. Bu tacı sahnede takan Gülben Ergen’e “Kraliçe” şeklinde tezahürat yapıldı.

BEN SİZİN DOKTORUNUZUM!





Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz, Bodrum Günay Restaurant’ da sahne aldı.

Rezervasyonlarının günler öncesinden kapanan Özcan Deniz yine bu programında da mekanı hınca hınç doldurdu. Bir önceki programında kapıdan dönen sevenleri ise bu kez erken rezervasyon yaptırarak sanatçıyı dinleme fırsatı buldular. Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz: '' Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar.'' diyerek Sevilen şarkılarıyla programına devam etti. Hemen hemen bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı söylediği şarkıları ve canlı performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SERDAR ORTAÇ’IN TURNE HEYECANI!

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Tüm konserlerinde biletleri yok satan, mekanları hınca hınç dolduran ünlü sanatçı sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamadı ve beklenen müjdeyi verdi. Tukaş Yaz Konserleri kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek olan Ortaç, Türkiye turnesiyle yaza damgasını vuracak. Tukaş’ın kuruluşunun 61. yılına özel tam 61 konser verecek olan ünlü sanatçı, tüm Türkiye’yi dolaşacak.

UĞUR ASLAN’IN BÜYÜLÜ SESİNDEN ARABESK RÜZGARI!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Afara - Bir Arabesk Müzikali ile bir kez daha Uğur Aslan’ı ağırladı. Sahnesinde dillere pelesenk olan arabesk parçalara hayat veren başarılı sanatçı, sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Başarılı sanatçı Uğur Aslan, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Burası çok heyecan verici ve prestijli bir mecra…Hayal gibi rüya gibi bir şey… Bu fırsatı yakalamak beni çok mutlu ediyor.” sözleriyle sevenlerinin ilgisine teşekkür etti. Yoğun bir konser temposu içinde olduğunu söyleyen Aslan, hayranlarının karşısına bir film projesiyle çıkacağının müjdesini de verdi. ( Fotoğraf İlker Özlü )

Emre Aydın: Afili Bir Finans Uzmanı Oldu!

Emre Aydın'dan Birincilik Başarısı,Sanatçı kimliğinin yanı sıra uzun süre boyunca akademik alanda kendini geliştiren Emre Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Enstitüsü'ndeki eğitimini birincilikle tamamladı.

Yüksek başarıyı simgeleyen 4 üzerinden 4 cgpa (not ortalaması) ile Aydın, enstitü birincisi olarak mezun oldu.