Ayparçası kaleminden özlü söz:

GÖRMEK İSTEMEDİKLERİNE

GÖZLERİNİ KAPATABİLİRSİN,

AMA HİSSETMEK İSTEDİKLERİNE

KALBİNİ KAPATAMAZSIN.



FEDON'DAN AŞK TARİFİ!

Greek müziğin efsane ismi Fedon Bodrum Highlight Otel'deki Aias'ta sahne aldı. Sanatçı sevenlerinin karşısına dillere pelesenk olmuş şarkısı

Aşığınım ile çıktı. İlk şarkısından sonra izleyicisine, 'Ben artık aşkın olmadığına karar verdim ilk görüşte aşk yok öyle bir şey, ilk görüşte beğenirsin kaşını gözünü bakışını gülüşünü beğenirsin sonra alışırsın sonrada her şey yolundaysa seversin şimdi soruyorum size özellikle beyler buna itirazı olan var mı? diye sorunca konuklar coşku ile alkışlayarak sanatçıya destek oldular.

BOĞAZ’IN KIYISINDA HALUK LEVENT ŞOV!

Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme Açıkhava’yı hınca hınç doldurdu. Konserine ‘Dert Olur’, ‘Akşamlar’, şarkılarıyla başlayan ünlü sanatçı, müzik şölenine ‘Zor Aşk’, ‘Sevenler’, ‘Elfida’ gibi hit parçalarıyla devam ederek duygulara tercüman oldu. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde binlerce dinleyicisini coşturan Haluk Levent, şarkılarıyla Boğaz’da rüzgar gibi esti. 2,5 saatlik konserde seyircisinin arasında dolaşarak gönülden gönüle uzanan şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hayatına dair yer verdiği sohbetiyle de müzikseverleri mest etti. Bazı hayranlarıyla şarkı söyleyen bazısıyla da dans eden ünlü sanatçının bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı. Yüksek sahne enerji ile konserde yerinde durmayan Levent, performansıyla unutulmaz bir geceye daha imzasını attı. ( Fotoğraf İlker Özlü)

GÜLBEN ERGEN KIBRIS’A NEŞE SAÇTI!

Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs’taydı. Bafra Turizm Bölgesi’nde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de konser veren Ergen Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Sevenlerine coşku dolu bir gece yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi. Enerjisiyle Kıbrıs’ı etkileyen Ergen yavru vatanda neşe saçtı.

DAVUT GÜLOĞLU’NDAN “GÜNEŞİM OL”

Davut Güloğlu’ndan yeni albüm habercisi yepyeni ve enerji dolu bir yaz şarkısı geldi. “Güneşim Ol” TYN Music Production etiketiyle tüm dijital platformardaki yerini aldı ve şarkı yayınlandığı günden itibaren YouTube Trend Müzik listelerinde yer almaya başladı.

Sözleri Davut Güloğlu’na ve bestesi Mahmut Aksu’ya ait olan, Toylan Kaya aranjörlüğünde ve prodüktörlüğünde yapılan “Güneşim Ol” hem eğlenceli klibiyle hem de dile dolanan sözleriyle en sevilen Davut Güloğlu şarkılarından biri olmaya başladı.

Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı

Uzun iş temposuna ara veren Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı. Çöp Adam dizisinin sezon finali yapan ve ardından Kuzey Amerika’da sosyal sorumluluk projesi için 2 haftada 7 şehri ziyaret eden ünlü oyuncu yorgunluğunu deniz tatiliyle attı.

Çöp Adam dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yıl boyunca devam eden yoğun iş temposuna tekne turuna çıkarak ara verdi. Çöp Adam dizisinin sezon finali yapmasının ardından su kıtlığına yönelik sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek amacıyla çıktığı Kanada ve Amerika yolcuğunda 2 haftada 6 şehir gezen Engin Altan Düzyatan, parçası olduğu sosyal sorumluluk projesinin yorgunluğunu önce Yunan Adalarında daha sonra ise Bodrum’da atıyor.

Lavanta kokulu konser !

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Didim Lavanta Festivali yerli ve yabancı misafirlerine muhteşem bir görsel şölen sundu.

Lavanta Festivalinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “ 3.sünü düzenlediğimiz Lavanta Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılar her şeyden önce bir şeyi hayal edeceksiniz, önce hayali kuracaksınız, daha sonra geri kalan bütün şekillenmeyi, çalışma arkadaşlarınızla beraber onların gayreti ile başaracaksınız.” Dedi

Lavanta Festivali etkinlikleri kapsamında Samida grubu sahneye çıktı.Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen, Yudum, Damla ve Tamara kardeşlerin yer aldığı Samida grubu konseri alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

ECE SEÇKİN MARMARİS’TE!

Türk pop müziğinin güzel yıldızı Ece Seçkin, Marmaris’te arka arkaya verdiği iki şahane konser ile geçirdi.

Enerjisi ve sahne performansı ile tatilcileri kendisine hayran bırakan Ece Seçkin, tarzı ile de göz doldurdu.

Yaz sezonu boyunca konser maratonu devam edecek olan Ece Seçkin’in yakında yine iddialı bir proje ile gündemi sallayacağı konuşuluyor. Sevenlerinin karşısına nasıl bir projeyle çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.