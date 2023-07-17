(Ayparçası kaleminden)



SENCE AŞK NEDİR? DEDİLER;

BENCE AŞK YÜZÜNÜ GÜLDÜREN,

KENDİ İÇİN DUA ETTİRENDİR DEDİM.

KEREM ALIŞIK VE HİLAL ALTINBİLEK’E İTALYA’DAN İKİ ÖDÜL!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, atv’nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ İtalya’da ‘Terra Amara’ ismiyle ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. İtalya ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla yayınlanan dizinin iki başrol oyuncusu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, Sicilya’da 17. kez düzenlenen “Nations Awards-Thinking Green Taormina” ödül töreninde iki ödül aldı. İki oyuncu Sicilya’da antik tiyatroda gerçekleşen törende hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.

İDDİALI MARATON SÜRÜYOR!

Bu hafta yeni şarkısı Cambaz’ın çıkışı için heyecanlı bir bekleyişte olan Türk pop müziğinin kraliçesi Deniz Seki, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yaz sezonuna Paradise Production ekibi ile çok iddialı bir konser maratonuna başlayan Deniz Seki, geçtiğimiz akşam Urla Sahne’de sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

DUMAN: Hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı!

Türk Rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Turkcell Vadi Konserleri” serisi kapsamında hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu gecede yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirerek eşsiz bir açık hava senfonisine imza attı.

ZUHAL OLCAY’IN MUHTEŞEM SAHNESİ!

“Yalnızlık şarkısını seviyor insanlar ama herkes yalnızlıktan korkuyor”

Zuhal Olcay, muhteşem sahnesi ve çok özel şarkıları ile hafta sonunda Ouzo Roof'un sahnesindeydi.

Zuhal Olcay, rezervasyonları günler öncesinden kapanan konserinde sevilen şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan seslendirirken, her zaman alışkın olunan tarzının dışına çıkarak transparan bluzu ile dikkat çekti.

"Yalnızlığım" şarkısını isteyen izleyicisine espriyle karşılık yanıt veren Zuhal Olcay, "Yalnızlık şarkısını seviyor insanlar ama herkes yalnızlıktan korkuyor" dedi.

Başak ve Kıvanç Birlikte Duygusal Anlar Yaşattı!

Molfix, erken doğan bebeklerin ve riskli doğum yapan annelerin hayata tutunması için, fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulların iyileştirilmesi amacıyla başlattığı Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nın 5.yılında Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin rol aldığı yeni bir reklam filmi yayınladı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan bir bebeğin sesiyle başlayan reklam filmi, camın arkasından prematüre bebekleri izleyen Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin duygusal anlarıyla devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ konuşması sırasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinin herhangi bir yer değil, kahramanların doğduğu yer olduğunu vurguluyor. Bu sürecin geçici olduğuna dikkat çeken Tatlıtuğ, aslında bebeklerin sadece anne kucağı, nefesi ve kokusuna ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

YILDIZ KADROYA YILDIZLI ÖDÜL!

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin yeni ve merakla beklenen projesi Magarsus, Berlin TV Series Festivali’nden ödülle döndü. Dün ilk kez 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmında izleyiciyle buluşan Magarsus, başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne layık görüldü.

Magarsus’un ilk gösterimi, dün akşam Berlin Delphi Lux Sinemasında gerçekleşti. Bu yıl 7’incisi düzenlenen Berlin TV Series Festivali’ne, dizinin oyuncuları Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal da katıldı. Festival’den ödül alan Magarsus’un yönetmeni Yunus Ozan Korkut, yapımcıları Yamaç Okur, Serkan Çakarer ve BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz da oyuncularını yalnız bırakmadı.

NAZAR DEĞMESİN DEDİ, KAFASINA VURDU!

Bodrum Türkbükü’nün gözbebeği eğlence merkezi Üzüm Kızı’nda şarkıcı Yaşar fırtınası vardı. Üzüm Kızı’nı kapı girişine kadar dolduran Yaşar misafirlerine unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşattı. 80-90’ların unutulmaz efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla muhteşem sahne performansı izlenmeye değerdi. Konuklar ile kısa diyaloglara giren Yaşar bir ara aman nazar değmesin diyerek tahta bulamayınca yumruğunu kafasına vurması keyifli anlara sebep oldu.

“BİR KORAY AVCI GECESİ”

KerkiSolfej organizasyon tarafından gerçekleşen yaz konserlerinde önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin sahibi Koray Avcı’ydı. Yaz turnesi kapsamında Türkiye’yi dolaşan sanatçı Harbiye için İstanbul’a döndü. Konserinden hemen önce basın mensupları ile bir araya gelen sanatçı samimi açıklamalarda bulundu; bu gelmiş geçmiş en iyi sahnemiz olacak, bundan sonra da izleyicilerimiz hep üstüne kattığımız konserler izleyecek diyerek konserin startını verdi.

Koray Avcı, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Harbiye’de özel tasarım 3 ayrı beyaz kostüm ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Hareketli şarkılarının yanı sıra duygusal şarkılara da repertuvarında yer veren sanatçıya farklı şarkılarda dansçı Gamze Nur Köse eşlik etti. Koray Avcı’nın renkli sahnesinin konuklarından biri de Roman kadınlar oldu.