Ayparçası kaleminden özlü söz:

TEBESSÜMLE BAKTIM BOMBOŞ İSTANBUL’A,

NE ÇOK ŞEY ANLATTI SESSİZLİĞİYLE

BU BAYRAM BANA...!

OKTAY KAYNARCA: “İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR”

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca Bodrum Türkbükü'ndeki mekana Rubato'yu dinlemeye geldi. Kaynarca, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Yorucu bir sezon geçirdik şimdi bayram vesilesiyle Bodrum’a geldik diyen Oktay Kaynarca, “Bizde işleyen demir ışıldar. Çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda tekrar işimizin başında olacağız” dedikten sonra gazetecilerin bayramını da kutladıktan sonra mekana girdi.

Ayta Sözeri: Geleneği yine bozmadı!

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Ayta Sözeri Bodrum’da sahne alarak yaz sezonunu açtı.

Her sahnesinde olduğu gibi geleneğini bozmayarak Türkiye'nin sanat güneşi merhum Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alıştığımız " Rüyalarda buluşuruz" şarkısıyla çıktı.

Rezervasyonları günler öncesinden kapanan Sözeri oldukça şık bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. İlk şarkısından sonra kendisini dinlemeye gelen misafirlerine '' Bu çok sıcak Bodrum gecesinde beni yalnız bırakmadınız teşekkürler bir kış daha bitti rabbim ömür verdi bu yazda sizlerin karşısındayız herkese güzel bir yaz diliyorum.

BURAY “BARIŞ VE SEVGİNİN OLDUĞU NİCE BAYRAMLARIMIZ OLSUN”

Yaz boyunca üst üste konserler verecek olan Başarılı sanatçı Buray, bayramın birinci gününde Akdeniz’de sevenleriyle buluştu. 7’den 70’e dillerden düşmeyen hit şarkıları, eşsiz yorumu ve muhteşem performansıyla bayramda yazın enerjisini sahnesine taşıdı. Buray, “İçinde barış ve sevginin olduğu nice bayramlarda buluşalım.” dedi.

FEDON RÜZGARI!

Tilkicik koyundaki Yunan restaurantta sevilen sanatçı Fedon ile tatilciler bayramın ilk günü doyasıya eğlendiler.

Bayramın ilk gününde Yalıkavak’ ta sahne alan Fedon söylediği şarkılarla adeta Greek rüzgarı estirdi. Kendisini dinlemeye gelen yakın dostu ve usta oyuncu Nilgün Belgün'le tabak kıran Fedon Belgün'e " Kimse senden daha iyi tabak kıramaz" diyerek espri yapmayı da ihmal etmezken, usta oyuncu Nilgün Belgün sirtaki danslarıyla da gecenin en renkli isimleri arasındaydı. Geç saatlere kadar devam eden programda konuklar muhteşem bir bayram gecesi yaşadılar.

BAYRAMIN ŞAMPİYONU İREM DERİCİ

Enerjisiyle tüm pop camiasını hareketlendiren İrem Derici listelerdeki başarısının yanı sıra bayramın konser şampiyonu olmaya aday! Yerinde duramayan Derici, bayram öncesi başladığı konserlerine ara vermeden devam edecek…

Beş şarkısıyla aynı anda Youtube Trendler listesinde yer alarak erişilmesi güç bir başarıya imza atan İrem Derici, adeta nefes almadan çalışıyor. Konserden konsere koşan İrem Derici için bu kural bayramda da değişmedi.

Hakan Altun:Yaz sezonunu Alaçatı'da açtı!



Türkiye’nin en sevilen sanatçıları bayram özel programıyla bu yaz da Alaçatı’da.



Jolly Joker Vodafone Red iş birliği ile yaz konserleri Hakan Altun ile başladı. En sevilen aşk şarkılarından "Bir Telefon" ile sahneye çıkan sanatçı " aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz" dedi. Her yaz olduğu gibi Çeşme sezonunu Jolly Joker Alaçatı ile açan Hakan Altun özel repertuarında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi ustaları şarkılarıyla andı.

SEFO “ARABA” ŞARKISI İLE DÜNYA LİSTELERİNDE!

“Bilmem mi”, “Isabelle”, “Affettim” gibi şarkıları ile dinlenme rekorları kıran Sefo, bir ilke daha imza attı. Şarkıları milyonlar tarafından beğenilen, dinlenen Sefo, dijital platformların da en çok dinlenen isimlerinden. Sefo, son çalışması “Araba” ile Sportif’in Swag adlı Global listesine giren tek Türk sanatçı oldu. Dünyaca ünlü birçok sanatçının yer aldığı listeye üst sıralardan giren Sefo bir ilke daha imza atmış oldu.

Edis’in Şarkılarıyla Kıbrıs Alev Aldı!

Edis, en sevilen şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla Kıbrıs’ta konser verdi. Denizin üstüne kurulmuş olan sahneye zodyak botla gelen ünlü yıldız, kırmızı kostümüyle geceyi yaktı.

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden, Edis sahneye zodyak botla gelerek hayranlarının alkışlarıyla çıktı. Kıbrıs’ta denizin üzerine kurulan dev sahnede şarkılarını seslendiren ünlü yıldız, hit’leri ve dansçılarının kendisine eşlik ettiği sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel!

Sahnelerin güçlü seslerinden Umut Akyürek Bodrum’da sezonun ilk konseriyle sevenleriyle buluştu.

Güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek konuklarının karşısına usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sevilen eseri " Akşam Güneşi" ile çıktı. İlk şarkısının sonunda misafirlerini selamlayan sanatçı; " Bardakçı koyuna Azka otele ilk defa geliyorum burası adeta cennetten bir köşe gibi birde buna sizlerin enerjisi eklenince gece muhteşem geçecek belli oldu. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in yaşadığı nefes aldığı yerde sizlerle olmak benim için değişilmez, siz bana ben size hoş geldik." Diyerek konserine sanat müziğinin sevilen eserleriyle devam etti. Şarkılarını sık sık konuklarıyla beraber söyleyen Akyürek yaklaşık iki saat kadar sahnede kalarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.