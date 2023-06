(Ayparçası kaleminden özlü söz)

Yorgunlukmu var bedeninde yada beyninde,

gülmüyor musun artık çevrene,

şimdi iki dakika sadece kendini dinle...

Şükret bu güne düşünki senden daha zor durumda

neler var tanımadığın evlerde.

BÜYÜLÜ PERFORMANSINA BOĞAZ EŞLİK ETTİ!

Kuruçeşme Açıkhava konserleri sahnesinde ilk kez ünlü sanatçı Özcan Deniz’i ağırladı. Deniz, biletleri günler öncesinden tükenen konserde müziği, enerjisi ve muhteşem şovuyla sevenlerine hem bir müzik ziyafeti yaşattı hem de onları zaman yolculuğuna çıkardı. İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Deniz hayranlarını, dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, Paraf Kuruçeşme Sahnesi’nden tam anlamıyla rüzgar gibi geçti. Kuruçeşme’de sevenleriyle ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “Televizyona, sinemaya ara verip sahnelere geri dönme sebebim aslında 30. yılımızı kutlamaktı böyle kanlı, canlı, hep beraber…2 yıldır sahnedeyim ve böyle dolu dolu geçmesi bana da çok iyi geldi.” sözleriyle tüm hayranlarına teşekkürlerini iletti. (Fotoğraf İlker Özlü)

SERTAB ERENER YILLARA MEYDAN OKUDU!

Büyüleyici sesi, eşsiz sahne performansıyla Sertab Erener, Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’de eşsiz bir şova imza attı.

Türk Pop Müziğin kült isimlerinden Sertab Erener, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Türkçe Pop ’un Sopranosu olarak gösterilen ünlü sanatçı sahne kostümü ve şovlarıyla da dikkat çekti. Enerjinin hiç düşmediği konserde hayranlarına teşekkür eden sanatçı 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye’ye birincilik getiren Everyway That I Can parçasını hayranlarının alkışları eşliğinde sahnede yorumladı.

FATİH ÜREK’TEN “AFRA TAFRA"

Türk halkının gönlünde taht kurmuş popüler müziğin yıldızı Fatih Ürek’in “Afra Tafra” adlı single çalışması Fam Music Company etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.Sözleri Erol Özdamar’a, müziği Erol Özdamar ve Olcay Bağrıyanık’a, düzenlemesi Mustafa Arapoğlu’na ait olan şarkının müzik direktörlüğünü ise Fatih Ahıskalı yaptı.“Afra Tafra” şarkısı listelere hızlı bir giriş yaparak, hareketli tarzı ve iddialı yaklaşımıyla, özellikle afra tafra ile gidenlere gönderme yaparken, gün gelip nasıl döndüklerini konu alıyor.

Sanatçı klip çekiminde Hakan Akkaya imzalı dört kostüm, Celine ve Zanotti marka imzalı ayakkabı giydi. Aksesuar olarak da Cartier kolye tercih edildi. Video klibin yönetmenliği Coşkun Turgut imzası taşırken; sanatçının Radyo İletişimi Emel Yalçın ve Menajeri Mert Siliv tarafından, sosyal medya Pr’ı; P2P Medya ve Fam Works, Basın Pr’ı ise Pr Fabric önderliğinde yapılmaktadır.

Engin Altan Düzyatan: Dubai kampanyasının yüzü oldu!

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı, Türkiye'nin en sevilen yıldızlarından Engin Altan Düzyatan'ı "Dubai Tanıtım" adlı kampanya kapsamında Dubai’de ağırladı. Kampanya, Türkiye dahil, Dubai'nin uluslararası kaynak pazarlarından gelen ziyaretleri artırmayı hedefliyor.

Engin Altan Düzyatan, seyahat süresi boyunca Dubai'nin adrenalin dolu deneyimlerinin tadını çıkarırken eğlenceli bir tatil deneyimi yaşadı. Sky Views Observatory'de yerden 219.5 metre yüksekte binanın kenarında yürüyerek Dubai'nin sembolik noktalarını seyreden Düzyatan, Atayan Binicilik Kulübü'nde plajda at binmeyi deneyimledi ve Dubai'nin en yeni cazibe merkezlerini keşfetti. Ünlü oyuncu ayrıca Palm Jumeirah'ın dünyaca ünlü 360 derecelik panoramasını, Dubai'nin siluetini ve The Palm'deki The View'dan Arap Körfezi'nin manzara deneyimini tattı.

KÖFN’DEN YENİ ALBÜM: POPSTAR

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile 2022’ye damgasını vurmuş, geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Al Aramızdan” ile kariyerini daha da sağlamlaştırmıştı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu KÖFN’ün yeni albümü “POPSTAR” Hypers Music etiketi ile yayında

Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran KÖFN, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başardı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemişti. Ardından gelen “Al Aramızdan” ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlamışlardı. KÖFN şimdi de yeni albümü “POPSTAR” ile pop müzikte yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

SENFONİK DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filmi düzenlenen lansmanla dünyaya tanıtıldı.

Almanya’da yaşayan ünlü Türk müzisyen Mehmet C. Yeşilçay, Diyarbakır’a davet edilerek, film çekiminden önce haftalarını Diyarbakır’da geçirerek “Sur Nâme” adını verdiği 80 kişilik senfoni orkestrası ile senfonik bir eser besteledi.

Diyarbakır’ın ilk senfonik eser olma özelliğine sahip “Sur Nâme” batı enstrümanlarının yanı sıra Diyarbakır’a özgü enstrümanların kullanılmasıyla doğu-batı sentezinin en çarpıcı örnekleri arasında şimdiden yerini aldı.

Yönetmen ve yapımcılığını Feride Vural ve Ömer Ceyhan'ın üstlendiği “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filminin çekimleri , 13 ilçe de 50’den fazla mekânda 22 günde gerçekleştirildi. Yapım ekibi öncesinde 1 aylık hazırlık süreci ve mekan keşifleri yaptı. Senfoniyle birlikte toplamda 400 kişilik proje ekibiyle bu film özenle hazırlandı. Sinematik dilde anlatılan Diyarbakır imaj filmi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Doğaya saygı için gençlerden defile!

İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. A. Nilhan Atsü ev sahipliğinde doğaya ve canlılara saygı temalı yıl sonu saç makyaj defilesi gerçekleşti.

Defilede yer alan öğrenciler yaptıkları birbirinden ilginç temalarla konuklardan büyük alkış aldı.Gecenin sonunda Kemal Doğulu sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Özel defileye ressam Zeynep Yazıcı,oyuncu Aslı Samat, sanatçı Kemal Doğulu ,oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy ,yazar sunucu Yelda Kırçuval katıldı. Defile sonrası basın mensuplarının soruları yanıtlayan Kemal Doğulu '' Gençlerin heyecanını çok iyi anlıyorum.8 yaşından beri çalışıyorum. Ben 35 yıllık kuaförüm. Yaptıkları işleri desteklemeye geldim."dedi.